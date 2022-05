Brugg: Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge werden erweitert

Bezirk Brugg Bis zu 44 Flüchtlinge aus der Ukraine beherbergen die Gemeinden ‒ hier gibt es in der Region bald mehr Unterkünfte Zirka 80 Personen aus dem Kriegsgebiet werden täglich dem Kanton Aargau zugewiesen. Im Bezirk Brugg gibt es aber auch eine Gemeinde, welche keine Schutzsuchenden aus der Ukraine registriert hat. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Viele Flüchtlinge benötigen noch eine Unterkunft. Im Bezirk Brugg lassen sich so einige finden. Anthony Anex / KEYSTONE

Viele Menschen mussten seit dem Ausbruch des Kriegs aus der Ukraine flüchten. Laut der Website des Kantons rechnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) in der Schweiz mit 35'000 bis 50'000 Schutzsuchenden bis Ende Mai/Anfang Juni. Von den verzeichneten Flüchtlingen weist das SEM dem Aargau rund 10 Prozent zu, somit aktuell rund 80 Personen pro Tag. Doch wo in der Region finden sie ein vorübergehendes Zuhause?

In der Gemeinde Villnachern befinden sich zurzeit 15 ukrainische Flüchtlinge mit dem Schutzstatus «S». Vier davon sind Kinder. Laut Thomas Liechti, stellvertretender Gemeindeschreiber, wird nach einigen Abklärungen bald eine lokale Unterkunft für 8 bis 10 Schutzsuchende zur Verfügung stehen. Liechti betont:

«Die Solidarität im Dorf ist sehr gross und klar spürbar.»

Gerade das Engagement und die Fürsorglichkeit von Privatpersonen, welche selbst ukrainische Personen aufgenommen hätten, sei enorm.

Auch in Windisch steht die Gemeinde zurzeit mit Vermietenden in Kontakt, um zusätzliche Unterkünfte anbieten zu können. «Aktuell haben wir 37 Personen, die mit dem Schutzstatus ‹S› bei uns angemeldet sind», berichtet Marco Wächter, Gemeindeschreiber. Die Geflüchteten seien hauptsächlich in privaten Behausungen untergebracht.

«In Schinznach werden einige Ortsteile durch andere Asylbewerber belegt»

Ähnlich tönt es von Seiten der Gemeinde Schinznach. Sämtliche 21 Flüchtlinge, darunter 7 Kinder aus der Ukraine mit dem Schutzstatus «S», sind bei privaten Gastfamilien einquartiert, so Gemeindeschreiber Benjamin Plüss. Die gemeindeeigenen Unterkünfte in den Ortsteilen Oberflachs und Schinznach-Dorf seien durch andere Asylbewerber beziehungsweise vorläufig Aufgenommene belegt.

Benjamin Plüss, Gemeindeschreiber von Schinznach, lobt die Solidarität in der Gemeinde. Michael Hunziker (1. Juli 2019)

So sei die Gemeinde insbesondere froh, dass die Solidarität in Schinznach gross ist. Plüss sagt:

«Insgesamt 10 Gastfamilien beherbergen momentan ukrainische Schutzsuchende.»

Speziell zu erwähnen sei auch die Mithilfe der Reformierten Kirchgemeinde Schinznach-Dorf, welche ein Treffen mit den ukrainischen Flüchtlinge organisiert habe. Der Gemeindeschreiber ergänzt:

«Dieses Treffen sorgte für den nötigen Kontakt mit der Bevölkerung von Schinznach und weiteren Schnittstellen zu Hilfsorganisationen.»

Weniger Schutzsuchende zählt die Gemeinde Habsburg. 1 Person ist aktuell in einer Privatunterkunft untergebracht. Daniela Weibel, Leiterin Gemeindekanzlei, erklärt: «Wir sind im Moment daran, eine angemietete Wohnung für zirka 5 Personen einzurichten.»

Die Zuweisung erfolge voraussichtlich im Juni. Auch in Habsburg zeigen sich die Bewohnerinnen und Bewohner solidarisch. Laut Weibel erzielte der Aufruf für die Einrichtungsgegenstände der Wohnung eine grosse Resonanz.

Rund 150 freie Plätze sind in der Stadt Brugg noch verfügbar

Von allen angefragten Gemeinden weist Brugg mit Abstand am meisten Personen mit Schutzstatus «S» vor. 44 Personen leben zum jetzigen Zeitpunkt in den städtischen Unterkünften. Laut Severin Dommann, Leiter Soziale Dienste, ist die Solidarität bemerkenswert. Dies würde sich beispielsweise an der hohen Anzahl privater Gastgebenden zeigen.

Generell hat es für Geflüchtete aus allen Ländern der Welt rund 280 Plätze in Bundes-, Kantons-, oder Gemeindeunterkünften zur Verfügung, so Dommann. Er sagt:

«Aufgrund der bereits vorhandenen Strukturen werden keine zusätzlichen Plätze geschaffen.»

Einzig für Notfallsituationen könnten neu rund 10 zusätzliche Räume, zum Beispiel in städtischen Wohnungen oder Hotels, bereitgemacht werden. Noch einige Unterkunftsmöglichkeiten sind unbesetzt.

Das Bundesasylzentrum in Brugg ist nicht vollständig belegt. Alex Spichale (27. November 2020)

Der Leiter Soziale Dienste ergänzt: «Für alle Schutzsuchende sind derzeit noch rund 100 Plätze im Bundesasylzentrum, zirka 35 Räumlichkeiten in kantonalen Unterkünften und ungefähr 10 bis 15 Zimmer in der Gemeindeunterkunft frei.»

In Thalheim sind noch keine ukrainische Flüchtlinge angekommen

Ganz anders ist die Situation in Thalheim. Barbara Tenisch, Gemeindeschreiberin, erklärt:

«Dem Gemeinderat sind aktuell keine geflüchteten Personen bekannt.»

Die Gemeinde verfüge dennoch über einige frei Plätze, für diese seien von Dorfbewohnenden verschiedene Möbel in Aussicht gestellt worden. Somit sei das Echo auf einen Aufruf in der Dorfzeitung grösser gewesen als erwartet.

Viel Resonanz erhält auch die Gemeinde Villigen. Laut Gemeindeschreiberin Sibylle Boss, gehen aufgrund eines Aufrufs im Mitteilungsblatt viele Angebote für die Betreuung, für Sprachkurse, von Gastfamilien sowie für die Anmietung von Liegenschaften in der Gemeinde ein.

Christof Bamberger, Gemeindeschreiber in Birr, zeigt Dankbarkeit gegenüber den Bewohnenden. zvg

Riniken beherbergt aktuell 11 Personen, sagt Martin Maumary, Gemeindeschreiber. Auch Verena Schrenk, Gemeindeschreiberin von Bözberg, berichtet von acht registrierten Schutzsuchenden aus der Ukraine. Eine unbestimmte Anzahl «S»-Flüchtlinge konnte in Gastfamilien der Gemeinde Birr untergebracht werden, weiss Christof Bamberger, Gemeindeschreiber. Er äussert:

«Der Gemeinderat ist über die gelebte Solidarität sehr erfreut und dankbar.»

Gemäss dem Stand vom 14. April halten sich 3 ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde Lupfig auf, so die Gemeindeschreiberin Fabienne Zinniker.

