Bauprogramm 2022: Die neue Ortsdurchfahrt in Villigen kommt

Bezirk Brugg Baustart ist diesen Sommer: Die neue Ortsdurchfahrt in Villigen kommt Im Sommer beginnen die umfangreichen Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten in Villigen. Der Kanton sagt, was im Bezirk Brugg sonst noch ansteht im Bauprogramm 2022. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hauptstrasse in Villigen erhält einen lärmarmen Belag, die Bushaltestelle «Post» (Bild) wird hindernisfrei ausgebaut. mhu (19. Juni 2017)

Die Vorbereitungen haben einige Zeit in Anspruch genommen. Diesen Sommer beginnt nun die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Villigen. Ein umfangreiches Vorhaben: Auf dem rund 1,4 Kilometer langen Strassenabschnitt im Innerortsbereich – von der Schulhausstrasse bis zum Römergut – wird ein lärmarmer Belag eingebaut.

Der bestehende Strassenbelag aus den Siebzigerjahren habe die Lebenserwartung überschritten und sei in einem entsprechend schlechten Zustand, erklärt Projektleiter Giuliano Sabato vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). Gleichzeitig bestehe die Gelegenheit, die Hauptstrasse den neuen verkehrstechnischen Anforderungen anzupassen und die Werkleitungen zu sanieren.

Erstellt wird weiter ein neuer Bachdurchlass. Zudem werden die Bushaltestellen «Gemeindehaus» und «Post» gemäss Behindertengleichstellungsgesetz hindernisfrei ausgebaut und zwei neue Trottoirabschnitte realisiert. Im Bereich der Ortseinfahrten sind, um eine angepasste Fahrweise zu fördern, sogenannte Eingangstore vorgesehen, ergänzt der Projektleiter.

Die engen Verhältnisse sind eine Herausforderung

Dauern wird die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt voraussichtlich bis Sommer 2024. Für den Strassenbau wird mit Baukosten von rund 4,7 Mio. Franken gerechnet, für die Werkleitungen mit rund 3,1 Mio. Franken.

Im Bereich der Ortseinfahrten in Villigen – hier das Gemeindehaus – sind sogenannte Eingangstore vorgesehen. mhu (19. Juni 2017)

Ausgeführt werden die Arbeiten unter Verkehr und mit Lichtsignalsteuerung – um die Bauzeit zu verkürzen mehrheitlich gleichzeitig innerhalb von zwei Baustellen, hält Sabato fest. Eine Herausforderung sei es, antwortet der Projektleiter auf die entsprechende Frage, aufgrund der engen Verhältnisse einen flüssigen Verkehr sowie die Erschliessung zu ermöglichen. Ein besonderes Augenmerk gelte daher den Bauphasen. Diese seien so einzuteilen, dass ein ­sicherer Baustellen- und Verkehrsbetrieb gewährleistet werden könne.

Alte Tunnelbeleuchtung braucht viel Energie

Der Kanton Aargau tätigt in diesem Jahr Gesamtinvestitionen von 220 Mio. Franken in den Ausbau und Werterhalt der Strasseninfrastruktur. Ein ­weiteres Projekt im Bezirk ist die Erneuerung der Tunnelbeleuchtung der Mittleren Umfahrung in Brugg.

Konkret: Vorgesehen ist der Ersatz der gesamten Betriebs- und Sicherheitsanlage im ganzen Tunnel, sagt Projektleiter Andreas Zwahlen vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt. «Dies sind die Tunnelbeleuchtung inklusive Trassee, Kabel und Steuerung sowie der Videokameras.» Auf beiden Seiten des Tunnels werden die bestehenden Notrufsäulen durch SOS-Alarmkästen ersetzt. Ebenfalls werden die Tunnelwand neu beschichtet und die Schachtdeckel auf den Banketten saniert. Erfolgen müssen die Tätigkeiten altershalber, fügt Zwahlen an:

«Die alte Tunnelbeleuchtung verbraucht überdurchschnittlich viel Energie, was mit der Installation einer modernen LED-Beleuchtung verbessert werden kann.»

Geplant sind die Arbeiten in der Zeit zwischen Mai und November, hauptsächlich in der Nacht. Noch stehen die genauen Termine jedoch nicht fest, führt der Projektleiter aus. «Es wird mit einzelnen Spursperrungen ­gearbeitet und der Tunnel ist grundsätzlich immer in beide Richtungen befahrbar.» Geachtet werden müsse auf den ­Bereich Sicherheit während des Rückbaus der alten und der ­Installation der neuen Anlage. Die Kosten, die der Kanton trägt, liegen voraussichtlich bei etwa 800'000 Franken.

Baustart für die Aarebrücke ist am 21. Februar

Ebenfalls auf dem Programm steht im 2022 die Sanierung der Aarebrücke und der SBB-Brücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf. Baustart ist am 21. Februar. Ab dann wird sich der Unternehmer installieren und das Hängegerüst wird gestellt. Diese Arbeiten finden noch unter Verkehr statt, sagt Simone Britschgi, stellvertretende Leiterin Kommunikation beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Die Sperrung der Strasse über die Aare ­erfolgt dann zwei Wochen später ab dem 7. März und dauert bis im Juni dieses Jahres.

Die Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf muss saniert und verstärkt werden. mhu (18. Januar 2022)

Zwar auf der kantonalen ­Liste mit Baustart 2022 zu finden, aber noch nicht ausgeführt wird die Busbeschleunigung auf der Hauserstrasse in Windisch. Denn da die Bushaltestellen auch behindertengerecht ausgebaut werden müssen, werden diese beiden Projekte zusammengelegt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen