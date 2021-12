Brugger erzählen über ausländische Traditionen an Weihnachten

Bezirk Brugg An Heiligabend schweigt man in der Sauna: Ausländische Traditionen rund um die schönste Zeit des Jahres Andere Länder, andere Sitten: Drei Menschen aus dem Bezirk Brugg erzählen von Weihnachten in Finnland, Kolumbien und Russland. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Die öffentlichen Plätze in der Millionenstadt Krasnojarsk schmücken rund um Weihnachten Eisskulpturen. Symbolbild: Kirill Kukhmar

Jedes Jahr geht es fast automatisch. Kaum ist das amerikanische Halloween vorbei, rückt die Weihnachtszeit in greifbare Nähe. Plötzlich hängen überall glitzernde Lichter an Schaufenstern, gefühlt an jeder Ecke gibt es einen Glühwein oder ein Fondue chinoise zu geniessen, und eines Morgens erwischt man sich dabei, wie man beim Kaffee die neue Coverversion von «Stille Nacht, heilige Nacht» summt.

Was bei vielen Schweizerinnen und Schweizern rund um Weihnachten kaum wegzudenkende Tradition ist, wird im Ausland teilweise ganz anders gelebt. Dies stellte auch der reformierte Pfarrer Jan Karnitz aus Schinznach-Dorf fest. Vom Sommer 2005 bis Herbst 2008 lebte er mit seiner Frau Nadine und den beiden Söhnen in Sibirien.

Jan Karnitz, Pfarrer der Reformierten Kirche Schinznach-Dorf. Bild: zvg

Hier betreute das Pfarrehepaar die Lutherische Kirchgemeinde. Ungewöhnlich sei für die Familie vor allem eines gewesen:

«Die Orthodoxe Kirche begeht erst am 6./7. Januar das Weihnachtsfest. So waren wir in der Millionenstadt Krasnojarsk gemeinsam mit unserer kleinen protestantischen Gemeinde die Einzigen, die am 24. bis 26. Dezember gefeiert haben.»

Da keine Kirche für den Weihnachtsgottesdienst zur Verfügung stand, mietete das Pfarrehepaar am Heiligabend ein Theater in der Innenstadt. «Weder Ferien noch Feiertage haben zur weihnachtlichen Stimmung beitragen können», ergänzt Jan Karnitz.

Weihnachtsfest bei 25 Grad wird oft begleitet von Gesang und Tanz

Auch wer die Geschenke bringt, ist in Russland ein anderer als in der Schweiz. Weder der Weihnachtsmann noch das Christkind übernehmen laut dem Schinznacher Pfarrer diese Rolle – sondern «Väterchen Frost». Diese Märchenfigur beschenkt, so Jan Karnitz, in der Neujahrsnacht gemeinsam mit seiner Enkelin «Schneeflöckchen» die Kinder.

Die festlich geschmückte Stadt Krasnojarsk. Bild: zvg

Dafür konnte man in Krasnojarsk auf einen richtigen Winter zählen:

«Mit Schnee, Eis und Temperaturen um die minus 30 Grad Celsius hat das Wetter jeweils für weisse Weihnacht gesorgt.»

Im Rahmen des orthodoxen Festes seien die öffentlichen Plätze der Stadt zudem prächtig geschmückt gewesen. Auch wurden Figuren aus Eis geschnitzt. Karnitz sagt: «Zum Anschauen oder Rutschen und Spielen für die Kinder.»

Von den sibirischen Traditionen haben sich bei der Familie Karnitz keine dauerhaft gehalten. Der Schinznacher Pfarrer erzählt dazu: «An unserer ersten Weihnacht in der Schweiz haben wir noch ein paar russische Lieder gesungen.» Doch schon beim nächsten Fest seien diese von schweizerdeutschen Songs abgelöst worden, «welche unsere Kinder aus dem Kindergarten mitbrachten».

Ein ganz anderes Fest erlebte die Bruggerin Isabella Bertschi. Gemeinsam mit der Familie ihres Mannes verbrachte sie die Weihnachtstage im kolumbianischen Medellín. Die Millionenstadt in der Region Antioquia ist laut der SP-Einwohnerrätin bekannt als «Stadt des ewigen Frühlings». Sprich: Das Klima zeigt sich ganzjährig ähnlich wie der Schweizer Frühsommer.

«Entsprechend ist mir insbesondere in Erinnerung geblieben, Weihnachten bei rund 25 Grad Celsius zu verbringen», erzählt Bertschi. Grundsätzlich feiere man auch in Kolumbien gemeinsam mit der Familie.

Aufgrund des warmen Wetters finde das Essen aber häufig im Freien statt, die Stühle werden einfach auf die Strasse vor dem Haus gestellt. So könne man sich unkompliziert umsetzen und mit verschiedenen Personen sprechen.

Isabella Bertschi, SP-Einwohnerrätin. Bild: Britta Gut

Bertschi ergänzt:

«Dadurch, dass draussen gefeiert wird, bleibt man selten nur in der eigenen Familie, sondern feiert oft auch mit der Nachbarschaft, oder es kommen spontan Freunde und Bekannte dazu.»

Oft entwickle sich im Laufe des Abends auch eine animierte Feier mit Musik, Gesang und Tanz. «Das steht in relativ starkem Kontrast zur ‹Stillen Nacht› und Besinnlichkeit, wie wir es uns in der Schweiz eher gewohnt sind.»

Dazu kommt die sogenannte «Pólvora»: Im ganzen Monat Dezember zünden Private immer wieder Feuerwerkskörper in Medellín. Eine Tradition, die gemäss Bertschi inzwischen eigentlich verboten ist: «Sie ist insbesondere für die Tierwelt sehr belastend. Beispielsweise sterben in der Stadt schätzungsweise mehrere tausend Vögel im Dezember, und ebenso leiden die sehr zahlreichen Hunde unter dem Lärm.» Das Verbot werde aber kaum durchgesetzt.

Weihnachtsbeleuchtung in Medellín. Bild: Luis Eduardo Noriega A./EPA

«Santa Claus Village» hat das ganze Jahr über geöffnet

Ein typisches Weihnachtsgericht gibt es in der Familie von Bertschis Mann übrigens nicht. Seine Verwandten würden meist einen Grill sowie ein kleines Büffet aufstellen. «Allerdings werden immer Buñuelos gereicht», sagt Bertschi. Diese frittierten Kugeln aus einem Teig aus Maismehl, Yuccamehl, Frischkäse, Eiern und «Queso costeño» (ähnlich wie Feta) werden mit Natilla – einer Art Pudding – gereicht.

Von wieder einer eher klassischen europäischen Weihnachtsvorstellung kann Mareike Vogt berichten. Die Physiotherapeutin aus Lauffohr verbrachte mehrere Jahre in dem Land, aus dem der Weihnachtsmann angeblich herkommen soll: Auf dem Berg Korvatunturi im Norden von Finnland, so die gebürtige Deutsche, wohnt «Santa Claus» mit seinen Wichteln. Vogt ergänzt:

«Aber tatsächlich besuchen kann man ihn heutzutage in der Nähe von Rovaniemi am Polarkreis.»

Dort, im finnischen Lappland, ist neben der Autobahn ein Weihnachtsdorf platziert, wo man nicht nur seit 1992 das ganze Jahr über Fotos mit dem Weihnachtsmann machen und sich von ihm in verschiedenen Sprachen «Frohe Weihnachten» wünschen lassen kann, sondern auch finnische Designware im Outlet-Geschäft erhält.

Auf der Website von Santa Claus Village wird zudem damit geworben, dass man beim Besuch auch den «magischen nördlichen Polarkreis» überqueren könne. «Viele Leute, die ich aus Rovaniemi kenne, haben auf ihrem Lebenslauf einmal eine Karriere als Wichtel in diesem Dorf vermerkt», erzählt Mareike Vogt. Es sei zudem ein beliebter Ort für Jugendliche, wenn sie einen Sommerjob brauchen.

Am 24. Dezember selbst folgen die Finninnen und Finnen so einigen Bräuchen, wie die Bruggerin erzählt. Am Weihnachtstag starten die meisten mit dem Kurzfilm «Lumiukko» (Schneemann), der jeweils im Fernsehen gezeigt wird. Bei richtig kalten Temperaturen würden viele Leute auch Eislaternen herstellen. «Dafür füllt man einen Eimer mit Wasser, stellt ihn nach draussen und wartet, dass er an den Aussenkanten zugefroren ist. Dann kippt man den Eimer und es bleibt eine hohle Eisform, in die man eine Kerze stellen kann.»

Santa Claus Village kurz vor der Weihnachten 2021. Bild: Youtube

Später am Weihnachtstag, so Vogt, mache man sich auf zum Friedhof, um die Gräber der verstorbenen Verwandten zu besuchen und ein Grablicht aufzustellen. Die Bruggerin sagt dazu:

«Der Friedhof sieht um Weihnachten immer wie ein Meer aus Lichtern aus.»

Abends am 24. Dezember gehöre dann auch ein Saunagang dazu. Gut zu wissen jedoch ist: «Dort muss man ausnahmsweise mal still sein – sonst ist die Sauna ein Ort, wo man sich frei unterhalten kann. Denn sonst, sagt der Aberglaube, fressen einen im Sommer die Mücken.»

Auch in Brugg kommen noch «Joulutortut» auf den Teller

Auf die Frage, welches Erlebnis rund um das Fest ihr am meisten geblieben ist, nennt Mareike Vogt den «ersten Kontakt mit Weihnachtsschinken». Typischerweise werde Schinken in Finnland mit verschiedenen Aufläufen als Beilage serviert. So hat auch die Physiotherapeutin bei einem Essen ein paar Schinkenscheiben auf ihren Teller bekommen.

Mareike Vogt, Inhaberin von Nordlicht Physiotherapie. Bild: Valentin Hehli

Sie erzählt:

«Da sie für mich so aussahen wie Brotbelag, nahm ich mir also ein Brot, beschmierte es mit Butter und legte die Schinkenscheibe obendrauf – sehr zum Entsetzen meiner damaligen finnischen Umgebung.»

Denn: Der Schinken gilt als Gourmetspeise, wird schon Wochen vorher vorbereitet und dann – ohne Brot – einfach so gegessen, wie er ist. Einen kulinarischen Brauch hat Vogt dann auch nach ihrem Wegzug aus Finnland mit nach Brugg genommen: die sogenannten «Joulutortut». Die kleinen Blätterteig-Küchlein haben einen Klecks Pflaumenmus in der Mitte und werden rund um das Fest gegessen.

Seit ihrer Zeit in Finnland hat Mareike Vogt zudem ein viel grösseres Bedürfnis nach Licht: «Zur Weihnachtszeit können es für mich gar nicht genug Lichterketten und Kerzen sein.» Finnische Weihnachtslieder würde sie «unglaublich schön» finden. Kein Wunder, ist es bei der Familie von Vogt mittlerweile eine Tradition, das Weihnachtsalbum des A-cappella-Ensembles Rajaton aus Helsinki hoch- und runterzuspielen.

