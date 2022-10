Warum die Linner Linde die Menschen berührt

Beliebtes Ausflugsziel Warum die über 800 Jahre alte Linner Linde die Menschen berührt Seit Generationen ist die Linner Linde ein beliebtes Ausflugsziel, und das nicht nur bei strahlendem Herbstwetter. Sechs Besucherinnen und Besucher verraten, warum. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Linner Linde ist nicht nur bei perfektem Herbstwetter einen Besuch wert. Aber dann ganz besonders. Ina Wiedenmann

Über 800 Jahre alt zu sein und drei Brände überstanden zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Die Linner Linde ist aber nicht einfach nur ein betagter Baum mit bewegter Geschichte, sie ist noch mehr. Die markante Linde strahlt Geborgenheit und Wärme aus und gewinnt täglich aufs Neue die Sympathie der Menschen. Ihre Ruhe, Grösse und Kraft tun ihnen gut. Ob sie magische Kräfte hat, ist unklar. Tatsache ist, dass zu jeder Jahreszeit die Menschen gerne hierherkommen, sich ausruhen, die Aussicht ins Aaretal geniessen und einfach nur durchatmen.

Die 25 Meter hohe Linner Linde wartet geduldig auf Besucherinnen und Besucher. Ihre majestätische Baumkrone, getragen von sieben Hauptästen, und ihr dicker Stamm mit einem Umfang von über elf Metern macht sie zum mächtigsten Baum des Aargaus. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 1908 ihre Baumkrone lichterloh brannte und ein Grossteil beschädigt wurde, kann man nur darüber staunen, wie gut sie sich in den vergangenen 114 Jahren erholt hat.

Vielleicht kann die Linde in schwierigen Zeiten inspirieren

Vielleicht sollte man in Zeiten der Unruhe und Unsicherheit diesem betagten Baum wieder einmal einen Besuch abstatten und sich unter seinen Ästen Minuten der Ruhe gönnen. Vielleicht inspiriert uns ja die Linner Linde und zeigt, wie wir durch bewegte, unruhige Zeiten kommen können.

Wunderbare Aussicht von der Linner Linde an diesem herbstlichen Samstagnachmittag. Ina Wiedenmann

An einem sonnigen Herbsttag sitzt ein Paar entspannt auf einem der Bänke rund um die Linde, geniesst die Aussicht und wartet auf das Postauto. Velofahrende steigen ab und machen einige Minuten Rast. Für Wandernde ist die Linde Ausgangspunkt oder Zwischenstation durch die Kulturlandschaften des Jura oder auf dem Natur- und Kulturweg Linn. Unter strahlend blauem Himmel kommt eine Reiterin mit ihrem Pferd den Wanderweg entlang. Es ist ein ganz normaler Tag für die Linner Linde.

Umfrage: Was bringt Sie zur Linner Linde?

Katja Bätschmann, 51, Schinznach Dorf (mit Auto und Hund da)

Katja Bätschmann mit Hund Jascha. Ina Wiedenmann

Ich bin vor sieben Jahren in die Gegend gezogen und war zum ersten Mal mit einer Kollegin hier. Sie zeigte mir die Linner Linde und das schöne Dorf Linn. Für mich hat dieser Baum eine intensive Ausstrahlung, und eine besondere Kraft geht von ihm aus. Diese merkt man, wenn man innehält, die Augen schliesst und einfach spürt. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Wir kommen gerne hierher und gehen rund um Linn mit unserem Hund Jascha spazieren.

Hans Amstad, 69, Wolfhalden (mit Auto und Hund da)

Hans Amstad. Ina Wiedenmann

Ich komme aus dem Appenzellerland und bin zum ersten Mal hier. Früher fuhr ich mit dem Lastwagen über den Bözberg Richtung Frick und bin immer nur hier vorbeigefahren. Jetzt ist es an der Zeit, mir die Linner Linde endlich einmal genauer anzusehen. Mit dem Holz dieses Baumes hätte ich sicher ausgesorgt und könnte lange meinen Kachelofen befeuern (lacht laut). Das ist natürlich nicht ernst gemeint, denn dieser Baum ist etwas Einmaliges, ein Zeitzeuge.

Corinne Kohler, 41, Zürich (zu Fuss unterwegs)

Corinne Kohler. Ina Wiedenmann

Ich bin heute mit meiner Freundin hier. Wir kommen beide ursprünglich aus der Gegend und kennen die Linner Linde aus unserer Kindheit. Mit der Familie bin ich öfters hierhergekommen. Schon damals habe ich die schöne Aussicht genossen. Heute ist ein wunderbarer Herbsttag, ich habe frei und wollte einfach mal wieder zur Linde, quasi «back to the roots». Wir sind gemütlich von Thalheim hierher spaziert und laufen nun weiter nach Schinznach.

Urs Binder, 70, Döttingen (mit dem Velo da)

Urs Binder. Ina Wiedenmann

Ich bin viel mit dem Velo unterwegs und halte hier auf meinen Touren gerne an. Gerade komme ich vom Sagenmühlitäli. Die Linner Linde ist ein herrlicher Ort, von dem aus man bei guten Sichtverhältnissen sogar den Säntis sehen kann. Leider kränkelt die Linde etwas, aber bei ihrem Alter ist das auch verständlich. Ich selbst will so alt wie sie gar nicht werden. Sicher hätte sie uns aber jede Menge zu erzählen, bei dem, was sie schon gesehen hat.

Brigitte Heini, 48, Mellingen (mit den Wanderstöcken da

Brigitte Heini. Ina Wiedenmann

Die Linner Linde ist sehr eindrücklich, ihre Grösse und ihr Alter sind enorm. Der Baum ist ein wunderbarer Kraftort, der mir einfach guttut. Er fasziniert mich und rund um ihn ist ein so schönes Gebiet. Dieses Jahr bin ich schon zum dritten Mal hier. Am Neujahr war ich mit Freunden hier. Es war damals neblig, aber dann kam auf einmal die Sonne durch und es war wunderschön. Heute werde ich hier wandern und den Tag an diesem speziellen Ort geniessen.

Alfred Mösch, 81, Frick (mit dem Auto da)

Alfred Mösch. Ina Wiedenmann

Ich komme gerne hierher, weil es einfach schön ist, unter der Linde zu sitzen und in die Umgebung zu schauen. Diese Linde ist alt. Sie wird schon seit langem geflickt. Es ist wichtig, dass man acht auf sie gibt und sie pflegt. Vor langer Zeit habe ich meine Lehre in Baden gemacht und bin immer mit dem Zug zwischen Frick und Baden hin- und hergefahren. Aber schon damals kam ich auch hier hoch zur Linde. Es ist einfach ein schöner Ort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen