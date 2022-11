Die Firma p-4 AG stellt ein Baugesuch für die Rütschi-Hallen

Bauprojekt Zukunftsfrage der Rütschi-Hallen in Brugg ist fast geklärt: So könnte die Umnutzung und Erweiterung des Areals aussehen Die Firma P-4 AG reichte Mitte Oktober ein Baugesuch betreffend der früheren Produktionsräume der Firma Rütschi Pumpen ein. Insgesamt sind 25 Wohneinheiten, drei Atelierwohnungen und drei Gewerbeeinheiten geplant. Noah Merz Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Das Projekt sieht Aufstockungen auf den alten Produktionshallen vor. zvg

Die Firma P-4 AG aus Zug hat das Areal der ehemaligen Produktionshallen der Firma Rütschi Pumpen in Brugg vor einiger Zeit erworben. Nachdem 2016 ein architektonisches Gutachten durchgeführt wurde, empfahlen die Gutachter das Industrieareal als Baudenkmal zu erhalten.

Deswegen kam für P-4 AG nur eine Umnutzung des Bestandes mit Aufbauten in Frage, teilt das P-4 AG in ihrem Newsletter mit. Geplant ist auf dem 0,5 Hektaren grossen Areal die Umnutzung der Industrieräume in verschiedene Wohnformen, diverse Aufstockungen auf die bestehenden Fabrikhallen und einen Teilabbruch der Fabrikhallen zu Gunsten eines Innenhofes.

Geschichte der Rütschi-Hallen in Brugg Die 1946 gegründete Pumpenfabrik K. Rütschi produzierte verschiedene Spezialpumpen und Zentrifugalpumpen für Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen. Im Jahr 2006 übernahm das italienische Unternehmen Gruppo Aturia die Fabrik. Dadurch verlor der Standort Brugg an Bedeutung. Lediglich neun Jahre später erfolgte 2015 der Verkauf der Gruppo Aturia – und damit der Rütschi AG – an die indische Pumpenfabrik WPIL Ltd. Nach der Übernahme durch die Bauunternehmung P-4 AG aus Zug wurde 2019 der Gestaltungsplan zur Umnutzung und Erweiterung des Areals lanciert und 2022 genehmigt.

Insgesamt sind 25 Wohneinheiten, drei Atelier-Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten mit Nutzungsflächen zwischen 60 und 160 m² in den unterschiedlichen Gebäudeteilen vorgesehen.

Die bestehenden Hallen sind gekennzeichnet durch eine regelmässige, sich wiederholende Grundstruktur mit einem klar sichtbaren Raster. Die Struktur wird unterbrochen durch die Querhalle, welche sich in der Höhe von den grossflächigen Hallen absetzt.

Das Modell zeigt einen Überblick über das Areal. Noah Merz

Aufgebrochen wird die Grundstruktur nur dort, wo eine Erschliessung, Belichtung, ein Innenhof und Atrien planmässig umzusetzen sind. Der hinzugewonnene Aussenraum wird dabei mit einer Vielzahl privater und öffentlicher Aufenthaltsbereiche erschlossen, heisst es im Projektbeschrieb des Baugesuchs.

In den Industrieräumen der Fabrikhallen sollen Patiohäuser, Atelier-Wohnungen und vornehmlich Loft-Wohnungen mit hohen Räumen und bestehenden Fabrikelementen wie Fenstereinteilungen, Unterzügen sowie Betonelementen im Gebäudestand entstehen. Dazu erhalten die Patiohäuser einen innenliegenden und begrünten Lichthof. Sheddächer und überhohe Räume sind Teil der Atelier-Wohnungen. Ausserdem besteht ein direkter Zugang in die Gewerberäume.

Die Rütschi-Hallen mit einer einheitlichen Grundstruktur und der erhöhten Querhalle sollen umgebaut und erweitert werden. Claudia Meier

Die Aufstockungen erfolgen auf den Fabrikhallen in Holzelementbau. Eine Aneinanderreihung von Etagen-Wohnungen ist dabei auf dem bestehenden Dach der Industrieräume angedacht. Die zweigeschossige Querhalle dient als Aufenthalts- und Spielbereich. Diese wird mit einem zweigeschossigen Aufbau durch Maisonette-Wohnungen erweitert. Gleichzeitig erhält die Tiefgarage in der Querhalle ihre Einfahrt.

Die privaten Gärten, begrünten Terrassen und Loggien werden mit gemeinschaftlichen Flächen ergänzt. So zum Beispiel mit dem Quartierplatz an der Rütschistrasse sowie dem Innenhof der Überbauung. Dieser liegt mitten in der alten Fabrikhalle, ist öffentlich zugänglich und der Witterung ausgesetzt.

Gemäss Baugesuch belaufen sich die Kosten des Projekts auf rund 17,3 Millionen Franken. Im nächsten Frühling soll mit der Vermarktung der Wohnungen und Gewerberäume gestartet werden. Das Baugesuch liegt noch bis am 21. November auf der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg.

