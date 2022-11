Schinznach gibt Details zu "Baumfriedhof" bekannt

Baugesuch Schinznach legt Details zum «Baumfriedhof» vor – und stellt sich zahlreichen Fragen der Bevölkerung Seit Ende Oktober liegt das Baugesuch zur Sanierung und Umgestaltung des Friedhofs bei der reformierten Kirche auf. Am 9. November hat die Gemeinde zu den Veränderungen orientiert. Maja Reznicek 11.11.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Friedhof Schinznach-Dorf besteht ein Platzproblem. Bild: Maja Reznicek

Knapp war es gewesen. An der Gmeind im November 2021 traf schliesslich der damalige Ammann Urs Leuthard den Stichentscheid für die Genehmigung des Verpflichtungskredits zur Sanierung und Umgestaltung des Friedhofs Schinznach-Dorf. Zuvor – am Informationsanlass zur Versammlung – war der grosse Platzmangel beim bestehenden Gemeinschaftsgrab aufgezeigt worden.

Peter Zimmermann, Gemeindeammann. Bild: zvg (AZ Archiv)

Leuthards Nachfolger Peter Zimmermann erklärte, dass dort durchschnittlich sechs Personen pro Jahr beigesetzt würden. Er ergänzte:

«Aktuell haben wir nur noch für zwei Jahre Platz.»

Bei den Kinder- und Engelsgräbern sei kein einziger Platz mehr frei.

Ein neues Gemeinschaftsgrab in Form einer Baumbestattungsanlage auf der Ostseite der reformierten Kirche sollte das Problem lösen. Pro Baum könnte man 16 Urnen setzen.

Die Kinder- und Engelsgräber sind im damaligen Plan unterhalb der Urnenreihengräber platziert und der alte Standort auf der Westseite aufgehoben.

Auf der Ostseite der Kirche soll die Baumbestattungsanlage entstehen. Bild: Maja Reznicek

Doch das Vorhaben mit einem Kostendach von 191’000 Franken gab in der Bevölkerung Grund zur Diskussion. Nun – ein Jahr später – liegt das Baugesuch für das Projekt öffentlich auf.

«Wir wollen keinen Wald hinter der Kirche»

In diesem Zuge stellte die Gemeinde am 9. November die Veränderungen am Friedhof an einer Orientierungsveranstaltung nochmals vor. Gemäss Peter Zimmermann hat die entsprechende Arbeitsgruppe die Kritikpunkte der Bevölkerung aufgenommen und versucht zu berücksichtigen.

Man habe sich dann an einen regionalen Planer, Müller Landschaftsarchitektur aus Küttigen, gewandt. Zimmermann sagte:

«Die Grundidee eines Baumfriedhofs bestand, jetzt ging es darum, das Konzept zu verfeinern.»

Geschäftsführer Philipp Müller legte daraufhin dar, dass ihm bei der Planung wichtig gewesen sei, die Sichtbarkeit des Gotteshauses zu erhalten: «Wir wollen keinen Wald hinter der Kirche.» Am Rand des östlichen Friedhofsteils seien deshalb – zusätzlich zu den bestehenden – ein bis zwei neue grosse Einzelbäume gedacht.

Im Baugesuch findet sich ein Schnitt des geplanten Gemeinschaftsgrabs. Skizze: Baugesuch/Müller Landschaftsarchitektur

In der Mitte sollen für die effektiven Urnengräber kleinere Bäume und Sträucher platziert werden, die ein «Blätterdach auf niedrigem Niveau» bilden und nicht über das Kirchendach hinausragen.

Der Platz wäre laut Plan von einer begehbaren Chaussierung oder einer Oberflächenbehandlung mit Feinsplit bedeckt, die kleinen Bäume von «Inseln» aus Blumenrasen umgeben. Bei den Kindergräbern habe sich von der Planung her nichts geändert.

Beschriftung der Urnengräber wurde nachgefragt

Im Fragenteil der Veranstaltung interessierte unter anderem, wie man bei den Urnengräbern die grossen Wurzeln der Bäume einschränke. Laut Landschaftsarchitekt Müller soll dazu ein Metallring um die Pflanzen gesetzt werden.

In diesem Kontext erwähnte Zimmermann, dass eine Anpassung des Bestattungsreglements angedacht ist, bei dem nur noch biologisch abbaubare Urnen erlaubt sind. Der Ammann ergänzte jedoch:

«95 Prozent sind bereits aus Holz.»

Zudem stehe die Verkürzung der Grabesruhe auf 20 Jahre im Raum. Ebenfalls wurde die Rollstuhlgängigkeit nach den Anpassungen thematisiert. Müller erklärte: «Die Behindertengerechtigkeit war eine Grundvoraussetzung bei der Planung.» Man setze zwar vielleicht Kiesbelag ein, aber rollstuhlgängigen.

Die reformierte Kirche soll nicht von Bäumen verdeckt werden. Bild: Maja Reznicek

Eine Teilnehmerin erkundigte sich zudem nach der zukünftigen Beschriftung der Urnengräber: Dies soll über Holzplatten, die säulenartig aufeinandergestapelt sind, geschehen. Man habe sich bewusst für das Material entschieden, so Zimmermann, da dieses auch verwittere.

Die Wahl und Pflege der Bäume stellte sich als grösster Diskussionspunkt des Abends heraus. So bezweifelte ein Anwesender, dass die vorgeschlagenen Pflanzen im Sinne der gezeigten Skizze gedeihen würden. Zimmermann unterbrach die Diskussion mit dem Argument, dass man sich bei der Auswahl auf eine Fachperson verlasse.

Das Baugesuch zum Projekt liegt noch bis am 21. November auf der Gemeinde auf. Die Arbeiten am Friedhof Schinznach-Dorf sollen im Frühling starten.