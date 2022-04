Barrierefreiheit in den Gemeinden des Bezirks Brugg

Bezirk Brugg Sanierung steht seit 60 Jahren an: In diesen Gemeinden ist der Gang zum Schalter für gehbehinderte Menschen ein Hindernislauf In vielen Gemeindehäusern im Bezirk Brugg ist die Barrierefreiheit gewährleistet. Doch es gibt auch solche, wo die Aufrüstung dringend nötig ist. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Das Stadthaus in Brugg kann von gehbehinderten Personen nur schwer betreten werden. Flavia Rüdiger

Unter physischer Barrierefreiheit wird verstanden, dass Gebäude, Verkehrsmittel und Dienstleistungen so gestaltet werden, dass sie für alle ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Diese Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes sind bei Renovationen und Neubauten zwingend einzuhalten. Die öffentlichen Gebäude und Anlagen in der Stadt Brugg können diese Anforderungen aber nur teilweise erfüllen.

Neben dem Stadthaus, in dem die Kanzlei untergebracht ist, gibt es noch das Gebäude der Alten Post mit dem Schalter des Einwohner- und Sozialdiensts und ein weiteres Amtshaus für die Steuerverwaltung. Zwei von drei sind nicht barrierefrei.

Innerhalb des Stadthauses in Brugg verhindern Stufen leichtes Eintreten. Flavia Rüdiger

Das sonnengelbe Stadthaus in der Nähe des Bahnhofs wirkt auf den ersten Blick stattlich, auf den zweiten abweisend. Nirgends findet sich ein Schild, welches zum Eintreten einlädt. Traut man sich dann doch hinein, muss eine kleinere Eingangsstufe und zwei Stufen im Innern überwunden werden. Menschen mit einer Gehbehinderung haben aus diesem Grund keinen oder einen erschwerten Zugang.

Mit spontanen Lösungen werden Probleme kurzfristig behoben

Auch der Eingang zur Alten Post kann einen uneingeschränkten Eintritt nicht gewährleisten.

Das Gebäude Alte Post kann nicht hindernislos betreten werden. Flavia Rüdiger

Gemäss Matthias Guggisberg, Stadtschreiber von Brugg, werden für diese Hindernisse je nach Situation unterschiedliche Lösungen gesucht.

Matthias Guggisberg ist Stadtschreiber in Brugg. Christian Reding (28. September 2019)

Diese seien aber nicht definiert und würden spontan entschieden werden. Guggisberg erklärt:

«Der Zugang für Menschen mit einer Gehbehinderung wird erst mit ausstehenden Renovationsarbeiten der Gebäude gewährleistet werden.»

Ähnlich sieht es mit dem Gemeindehaus in Riniken aus. Gemäss Gemeindeschreiber Martin Maumary befindet sich die Gemeindeverwaltung im ersten Stock und kann nur über eine Treppe erreicht werden. Personen mit einer Gehbehinderung können jedoch im Erdgeschoss empfangen werden. Maumary ergänzt:

«Bedürfnisse nach einem Treppenlift haben wir in den letzten zehn Jahren nicht festgestellt.»

Mit diesem Merkmal wird ein hindernisfreier Zugang gewährleistet

In vielen Gemeinden des Bezirks Brugg sind die Verwaltungsgebäude über eine Rampe zugänglich. So auch im Gemeindehaus Villnachern. «Die Stufen von der Strasse ins Erdgeschoss können über eine flache Rampe umgangen werden», sagt Thomas Liechti, Stellvertretender Gemeindeschreiber.

In Villnachern ist das Gemeindehaus für gehbehinderte Personen über eine leicht geneigte Rampe erreichbar. zvg/Thomas Liechti

Ausserdem würden sich im Erdgeschoss zwei Besprechungszimmer befinden. So könne bei Bedarf eine körperlich beeinträchtigte Person in einem der Sitzungszimmer empfangen werden. Auch Martin Haller, Gemeindeschreiber von Veltheim, erklärt:

«Unser Zugang zum Gemeindehaus ist mit einer Rampe versehen.»

Ebenso in den Gemeinden Mandach, Habsburg, Mönthal und Mülligen können die Gemeindeverwaltungen gemäss Anfrage der AZ barrierefrei Dienstleistungen erbringen. Das neuere Gemeindehaus in Bözberg ist topmodern und somit auch hindernisfrei. Dies vor allem dank der Fusionierung im Jahre 2013 der Gemeinden Gallenkirch, Linn, Unter- und Oberbözberg.

Behindertengerechte Toiletten sind in diesen Gemeinden zu finden

Die Gemeinde Auenstein kann unter anderem mit einer automatischen Schiebetüre beim Eingang aufwarten. So müssen sich gehbehinderte Personen nicht mit einem Türhindernis abmühen. Susanne Notter, Gemeindeschreiberin in Auenstein, erklärt:

«Der Eingang ins Gebäude ist ebenerdig und die Eingangstüre öffnet mit Bewegungssensoren.»

Ebenfalls gäbe es eine zweite, automatische Schiebetüre im Innern des Gebäudes, welche zu den Schaltern im Erdgeschoss führe. Die Abteilung Finanzen, welche sich im ersten Obergeschoss befände, bediene Personen mit Gehbehinderung ebenfalls an einem Schalter im Erdgeschoss.

Das Gemeindehaus Schinznach im Ortsteil Schinznach-Dorf ist hindernislos. Claudia Meier

Ähnlich tönt es in der Gemeinde Schinznach. Hindernislos, dank einer Schiebetüre beim Haupteingang, käme man ungehindert an den Schalter der Gemeindekanzlei im Erdgeschoss. Das Steueramt im ersten Stock und die Gemeindebibliothek im zweiten Stock seien über einen Lift erreichbar. Benjamin Plüss, Gemeindeschreiber in der Gemeinde Schinznach, führt aus:

«In den nächsten Jahren ist die Erneuerung des Lifts ein Thema.»

Einen Lift findet man auch in der Gemeindeverwaltung Windisch. Stefan Wagner, Gemeindeschreiber von Windisch, berichtet: «Menschen mit einer Gehbehinderung können problemlos in das Gemeindehaus gelangen. Anschliessend können mit dem Lift die oberen Stockwerke erreicht werden.»

Stefan Wagner ist Gemeindeschreiber in Windisch. Andrina Wiggli (3. Mai 2018)

Wenn jemand sehr schlecht geländegängig unterwegs sei, erbrächten alle Abteilungen jederzeit gerne die Dienstleistungen im Parterre. Ebenfalls befindet sich im ersten Untergeschoss eine behindertengerechte Toilette, so Wagner.

Was für Brugg in ungewisser Ferne liegt

Toiletten, welche für gehbehinderte Personen zugänglich sind, können auch in der Gemeindeverwaltung Birrhard vorgewiesen werden, erklärt Gemeindeschreiberin Jennifer Steinlechner. Ebenfalls glänzen kann die Gemeindekanzlei Villigen. Sibylle Boss, Gemeindeschreiberin, sagt:

«Nachdem das Gemeindehaus im Jahr 2011 erweitert wurde, ist der Zugang für Menschen mit einer Gehbehinderung barrierefrei gewährleistet.»

Das Gemeindehaus verfüge einerseits über eine Rampe im Aussenbereich, andererseits sei im Hausinneren ein Lift installiert.

Das Gemeindehaus in Birr kann mit einem Lift glänzen. Severin Bigler

Auch das Gemeindegebäude Birr wurde 1998 im Rahmen von Sanierungsarbeiten mit einem Lift ausgestattet und damit barrierefrei zugänglich gemacht, so Gemeindeschreiber Christof Bamberger.

Lifte, Rampen oder auch automatische Türen, das alles ist für die Stadt Brugg grösstenteils noch in ungewisser Ferne. Das Thema Stadtbüro besteht nämlich schon seit geraumer Zeit. Im Jahr 1961 wollte die Stadt bereits ein fünfstöckiges Gebäude realisieren, indem die gesamte Stadtverwaltung mit genügend Platz untergebracht worden wäre.

Das Projekt verzögerte sich im Verlaufe der Jahre immer wieder. Unter anderem auch, weil die Bürgerinnen und Bürger mit den exorbitanten Baukosten nicht einverstanden waren.

Visualisierung der neuen Stadtverwaltung. Das Projekt muss überarbeitet werden. zvg/Hornberger Architekten AG

Bis heute geht die Diskussion um zeitgemässe Verwaltungsräume weiter. Die neuen Gestaltungspläne des Stadtrats wurden vom Regierungsrat des Kantons Aargau aufgrund der Beschwerde des Aargauer Heimatschutzes aufgehoben und zur Überarbeitung an den Stadtrat zurückgewiesen. Gemäss Guggisberg, Stadtschreiber von Brugg, wird nun an einem neuen Plan gearbeitet.

