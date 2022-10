Rettungsschwimmer der Sektion Brugg-Baden nahmen an der WM teil

Baden/Brugg «Die beste Klassierung für die Schweiz an einer WM»: Erfolge und Rekorde für Rettungsschwimmer der Sektion Baden-Brugg Ende September bis Anfang Oktober fanden im italienischen Riccione die Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Daran nahmen auch Mitglieder der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion Baden-Brugg teil. Sie erreichten zwei neue Schweizer Rekorde. AZ 11.10.2022, 05.00 Uhr

Die Vertreterinnen und Vertreter der SLRG Sektion Baden-Brugg in Riccione. Hintere Reihe von links: Julian Roeber, Jan Dimovski, Julian Moesch. Vordere Reihe von links: Nika Jenni und Sonja Cheptiakova. zvg

Sieben Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Baden-Brugg nahmen an den Weltmeisterschaften in Riccione in Italien teil, die vom 21. September bis und mit 2. Oktober stattfanden. Fünf starteten mit der Nationalmannschaft und vertraten die Schweiz in verschiedenen Kategorien. Höhepunkt für die Schweiz war die Silbermedaille in der Disziplin Line-Throw bei den Jugendlichen, die Aline Kurt und Carlina Tschudi von der Sektion Reiden holten.

Der Rettungssport im Wasser zeichnet sich durch Vielfältigkeit aus. Die Athletinnen und Athleten schwimmen im Pool, laufen im Sand und paddeln im Meer. Es gibt rund 20 verschiedene Disziplinen, bei denen auch Hilfsmittel zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Flossen, Gurtretter und eine Puppe, die eine zu rettende Person simulieren soll. Es gilt immer, den Ernstfall zu üben.

Gibt alles: Julian Moesch aus Villnachern an den Weltmeisterschaften. zvg

«Die Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem Raum Brugg-Baden überzeugten mit einigen Qualifikationen für die A- und B-Finals und unterboten gleich zwei Schweizer Rekorde», heisst es in der Medienmitteilung der SLRG Sektion Baden-Brugg. In die B-Finals schaffen es jeweils nur die 9 bis 16 Bestplatzierten und in die A-Finals sogar nur die acht Besten.

Zudem holte Julian Moesch aus Villnachern mit der Schweizer Nationalmannschaft zwei neue Rekorde und erreichte in der Kategorie Rescue Tube Rescue mit dem Schweizer Team den A-Final. In der Gesamtwertung belegt die Schweizer Nationalmannschaft in der Kategorie Open den 13. Platz von 56 Nationen. In der Medienmitteilung ist zu lesen:

«Das ist die beste Klassierung für die Schweiz an einer WM.»

Generell können sich die Leistungen der Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der Sektion Baden-Brugg sehen lassen. Denn auch Jan Dimovski aus Brugg und Julian Roeber aus Rheinfelden waren bei den Jugendlichen schnell unterwegs. Im Beach-Sprint-Relay erreichten sie mit dem Schweizer Team den A-Final und belegten den 8. Platz. In sechs Disziplinen schafften sie es mit dem Team in den B-Final. In der Medienmitteilung steht:

«Die Leistungen der Jugendnationalmannschaft der Frauen sind ebenfalls äusserst hoch einzustufen.»

So erreichten Nika Jenni aus Obersiggenthal und Sonja Cheptiakova aus Rüfenach im Beach-Sprint-Relay und im Manikin-Relay die B-Finals.

Auch an anderen internationalen Wettkämpfen nahmen Aargauer teil

Zwei Rettungsschwimmer der Sektion Baden-Brugg nahmen an anderen internationalen Wettkämpfen in Riccione teil. Michael Steger aus Baden startete an der Masters-WM in der Kategorie Männer 35 bis 39 Jahre und brachte seine erste WM-Medaille nach Hause sowie vier Top-5-Platzierungen. Am sechsten und letzten Tag rannte er im Beachsprint aufs Podest; auf den dritten Platz. Der Brugger Jonas Rudolf nahm am Rescue World Cup teil und konnte wichtige Erfahrungen an einem internationalen Grossanlass sammeln sowie eine Top-5-Platzierung verzeichnen.

Michael Steger aus Baden freut sich sichtlich über seine Bronzemedaille. zvg