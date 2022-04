100 Jahre Bad Schinznach AG: ein Rückblick auf das Kurzentrum

Bad Schinznach AG Bäder-Boom bis Fast-Konkurs: In der turbulenten Geschichte des Kurzentrums ging auch schon eine Quelle verloren Am Dienstag vor 100 Jahren wurde die Bad Schinznach AG gegründet. Wann der Schwefelgeruch aus ihren Anlagen verschwand. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «alte» Thermi wurde im Jahr 1978 eröffnet. zvg

Ob man feiern will oder nicht, war lange unklar. Die Aktiengesellschaft sei ja nur ein Teil der Geschichte des heutigen Kurzentrums, erklärte Verwaltungsratspräsident Hans-Rudolf Wyss beim Bilanzgespräch Anfang April. Fast 270 Jahre liegen zwischen der Entdeckung der «stärksten und ausgewogensten Schwefelquelle der Schweiz» und der Gründung der Bad Schinznach AG am 19. April 1922. Und so einige Hochs und Tiefs.

Im Januar 1654 stiess man erstmals auf die Quelle im heutigen Schinznach Bad. In der Jubiläumsschrift des Unternehmens heisst es dazu:

«Die Regierung in Bern scheute die Kosten und gestattete der Stadt Brugg, die Sache zu übernehmen.»

Doch die Nutzbarmachung der Quelle kam nicht voran. «Brugg investierte nicht genug, der Rat schwankte 1659/1660, ob das Projekt weiterzuverfolgen sei.» Eine «rudimentäre Badinfrastruktur» bestand zu diesem Zeitpunkt – wie die Landkarte der Hofmeisterei Königsfelden beweist.

Blick auf die Anlage im Jahr 1926. zvg

Schliesslich beschloss Brugg, die erhaltene Konzession der bernischen Regierung zurückzugeben. «Bern wollte das Bad, aber nicht auf eigene Rechnung», schreibt Historiker Jürg Stüssi-Lauterburg dazu. So erhielt Samuel Nöthiger, ehemaliger Landvogt von Schenkenberg, die Konzession. Unter seiner Hand wuchs der Badebetrieb schnell und nahm «sehr definitive» Formen an.

Zehn Jahre später fiel das Bad jedoch einer Flut zum Opfer. Erst 1692 wurde sie durch den Zürcher Badgraber Lienhard Bindschedler im Auftrag des bernischen Staats wiederentdeckt.

Vor allem Franzosen und Engländer besuchten das Bad

Als eigentlicher Schöpfer von Bad Schinznach gilt der Werkmeister Samuel Jenner. Am 12. April 1695 gestattet der Berner Rat ihm auf eigene Rechnung und Gefahr, die Quelle zu sichern, und überliess ihm ebenfalls den daraus resultierenden Gewinn. Bedingungen gab es verschiedenste. «Sein neues Eigentum durfte Jenner nur an Reformierte verkaufen und auch sonst nur solche als Partner aufnehmen», heisst es beispielhaft.

Als der erfolgreiche Pionier 1720 starb, wurden auf seinem Land zwei Gasthäuser betrieben. Das Badehaus befand sich gemäss Jubiläumsschrift auf einer Aareinsel, die mit dem Festland durch eine Brücke verbunden war. «Die Grundstruktur unserer Anlage, so, wie wir sie kennen, wurde damit erstellt», sagt Verwaltungsratspräsident Hans-Rudolf Wyss.

Der Rundbau ist auch heute noch ein Blickfang. zvg

Ein Sprung etwa 200 Jahre nach vorne: Wie Historiker Titus J. Meier in den Brugger Neujahrsblättern 2022 beschreibt, war Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Schweizer Modebad ein mondäner Badekurort geworden, mit «mehrheitlich internationaler Gästeschar». Aus ganz Europa – vor allem aus Grossbritannien und Frankreich – strömten Besucherinnen und Besucher zur Kuranlage.

Um die Jahrhundertwende 1900 hatte die Familie Amsler-Rilliet das Sagen und konnte die hohe Nachfrage geniessen. Doch dann kam der grosse Wandel, wie Wyss ausführt:

«Zuerst erlebten sie einen regelrechten Bäder-Boom, dann kamen die Kriegswirren um den Ersten Weltkrieg.»

Hans-Rudolf Wyss, Verwaltungsratspräsident. Chris Iseli (23. März 2018)

In dieser Zeit war das Geschäft «am Boden», ausländische Gäste kamen nicht mehr. «Zudem wurden während des Krieges Internierte untergebracht, mit dem Effekt, dass die gesamte Anlage danach heruntergewirtschaftet und massiv renovierungsbedürftig war», fügt Wyss an.

«Badekuren standen nicht sehr hoch im Kurs»

Auch nach dem Krieg blieb der Tourismus aus. Titus J. Meier erklärt: «Für die ausländischen Gäste war die Schweiz zu teuer geworden und die Schweizerinnen und Schweizer, die sich Ferien leisten könnten, zog es ins Ausland.» Die laufenden Einnahmen genügten nicht mehr, um die Hypothek bei der Aargauischen Kantonalbank zu verzinsen. «Das Bad stand vor dem Konkurs, die Zukunft war ungewiss.»

Es soll auch bereits Pläne gegeben haben, einige Liegenschaften als Fabrikgebäude umzunutzen. Nachdem schon viele vor dem hohen Investitionsbedarf zurückgeschreckt waren, unterstützten schliesslich die badischen Geschäftsleute und Hoteliers Otto und Albert Hüglin die Rettung des Betriebs.

1929 eröffnete man den Golfplatz. zvg

Am 19. April 1922 startete die frisch gegründete Bad Schinznach AG unter der Führung von Paul Glarner – dem Schwiegersohn der Familie Gerold Amsler. Das erste Geschäftsjahr schloss mit Verlust, 224 Gäste besuchten das Kurhaus.

In den folgenden Jahren musste die gesamte Kuranlage, so Titus J. Meier, an die «neuen Erwartungen der Gäste» angepasst werden:

«Badekuren in der Schweiz standen damals nicht sehr hoch im Kurs.»

Unter anderem wurde 1927 das bisherige Armenbad in die Spitalabteilung umgewandelt und zwei Jahre später die Pension Habsburg (1988 durch das Kurhotel Im Park ersetzt) sowie der Golfplatz eröffnet.

Titus J. Meier, Historiker. zvg/Susanne Seiler (27. September 2021)

Wieder durchlief das Unternehmen turbulente Zeiten: Es kamen Aktienkapitalreduktionen, Aktienkapitalerhöhungen und Änderungen der Gästestruktur, wie Wyss ausführt. Zudem prägte der Zweite Weltkrieg diese Zeit. Die Spitalabteilung wurde mangels Rendite mit Hilfe des Kantons Aargau in eine neue Stiftung verwandelt, die heutige aarReha-Stiftung.

1978 eröffnete man dann gemäss Chronik das Thermi. «Die Gesellschaft wagte erstmals den ersten grösseren Schritt Richtung Thermalbad für die Allgemeinheit», sagt Hans-Rudolf Wyss.

Bereits zwei Monate nach der Eröffnung konnten über 10’000 Eintritte im Thermalfreibad und der Sauna verzeichnet werden. Das Thermi bot zudem einen Vorteil, wie Meier in den Brugger Neujahrsblättern schreibt: «Dank moderner Wasseraufbereitung war der Schwefelgeruch nicht mehr wahrnehmbar.»

Das «alte» Thermi erfreute sich von Anfang an grosser Beliebtheit. zvg

Nach über 20 Jahren wieder Dividende von vier Prozent

13 Jahre nach der Eröffnung des Thermi folgte das Erlebnisbad Aquarena, das 2011 gemeinsam mit dem Thermi renoviert wurde (heute: Thermi Spa und Aquarena Fun). Rückblickend fasst Meier zusammen:

«Die Aquarena nahm zu einem Zeitpunkt ihren Betrieb auf, als es erst wenige Wellnessbäder gab, die sich auch an ein jüngeres Publikum richteten.»

1993 folgte die Privatklinik Im Park mit damals 27 Betten. Neu hatte das Kurhotel 73 Zimmer mit 89 Betten. Ein wichtiger Meilenstein für die Bad Schinznach AG. Gegenüber den Vorjahren konnte der Gewinn verfünffacht werden. Zusätzlich war es möglich – nach über 20 Jahren –, den Aktionärinnen und Aktionären wieder eine Dividende von vier Prozent auf den Nominalwert pro Aktie auszubezahlen.

Das Aquarena Fun heute. zvg

Heute, im Jubiläumsjahr, verfügt die Bad Schinznach AG neben den Thermalbädern über das Vier-Sterne-Kurhotel Im Park mit 32 Zimmern und die gleichnamige Privatklinik mit 64 Betten. Der nächste Neubau ist mit dem Projekt Hotel bereits geplant und über 800 Aktionärinnen und Aktionäre sind beteiligt am Unternehmen.

Beim Bilanzgespräch blickte die Aktiengesellschaft zwar aufgrund der Pandemie auf zwei schwierige Jahre zurück. Doch die letzten fast 400 Jahre zeigen: Die Fahrt auf schwierigen Gewässern ist sich Bad Schinznach bestens gewöhnt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen