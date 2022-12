Brugger des Jahres 2022: Diese Fünf sind nominiert

Auszeichnung Nominierte stehen fest: Der «Brugger des Jahres 2022» hat fünf Anwärterinnen und Anwärter Insgesamt sieben Personen wurden von der Bevölkerung bei der dritten Ausgabe der Auszeichnung angemeldet. Zwei davon entschieden sich gegen eine Kandidatur, eine weitere entspricht nicht ganz dem Konzept. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präsident Josef Sachs und Vizepräsident Miro Barp vom Förderverein Events Brugg lancierten den «Brugger des Jahres». Claudia Meier (6. Oktober 2020)

Das Geheimnis ist gelüftet. Ende Woche hat der Förderverein Events Brugg (FEB) bekanntgegeben, welche Kandidatinnen und Kandidaten für den «Brugger des Jahres 2022» nominiert sind. Der Preis zeichnet volljährige Personen aus dem Bezirk für ihren uneigennützigen Einsatz für die Gemeinschaft aus.

Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält eine Bronzeskulptur des Künstlers Simon Sidler. zvg/Markus Graf

Insgesamt sieben Vorschläge meldeten die regionalen Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der vierwöchigen Frist an.

Zwei Personen hatten sich gemäss Vereinspräsident Josef Sachs aber gegen die Kandidatur entschieden. Bei der letzten Ausgabe der Auszeichnung waren mit zehn Anwärterinnen und Anwärter einige mehr vorgeschlagen worden. Sachs sagt:

«Dieses Mal erhielten wir relativ wenige Nominationen. Vielleicht haben wir den Preis zu wenig publik gemacht.»

Zur Auswahl stehen dem FEB folgende fünf:

Gregor Tomasi (Brugg)

Gregor Tomasi, 79, Brugg. Henry Muchenberger

Der pensionierte SBB-Lokführer ist ehemaliger Stadtrat und Präsident der Stiftung Bahnpark Region Brugg. 2006 gründete der heute 79-Jährige die Stiftung mit sieben weiteren Eisenbahnenthusiasten. Sie bezweckt den Erhalt der Depotanlage des Brugger Bahnhofs – einer der ältesten im Mittelland mit unter anderem 16 historischen Lokomotiven (Stand 2021).

Gertrud Maurer (Brugg)

Gertrud Maurer, 79, Brugg. Claudia Meier (AZ Archiv)

Gertrud Maurer (79) war über 30 Jahre im Rettungsdienst tätig und leitete 40 Jahre lang Kurse im Samariterverein Brugg. Dort ist sie nach wie vor Mitglied, «unterstütze, wo sie könne».

Unter anderem übernimmt die gelernte Gärtnerin eine beratende Funktion.

Stephan Filati (Gebenstorf)

Stephan Filati, 49, Gebenstorf. Deborah Bläuer

2007 übernahm Stephan Filati die Co-Betriebsleitung des Kulturhauses Odeon, dazu zählt das zweitälteste Kino des Aargaus, in Brugg. Der 49-Jährige ist Mitinitiator diverser Veranstaltungen, etwa der Brugger Dokumentarfilmtage oder der Kulturnacht Kulturbrugg. Die Nomination des «Excelsior»-Geschäftsführers ist laut Sachs ein Grenzfall für die Auszeichnung, da dieser nicht im Bezirk wohnhaft ist. «Filati hat aber seinen beruflichen Lebensmittelpunkt in Brugg.»

Judith Fuchs (Brugg)

Judith Fuchs, 54, Brugg. zvg

Ebenfalls aus dem Umkreis des «Odeons» stammt Judith Fuchs: Sie präsidiert seit 2016 den Kulturverein Odeon Brugg. Zudem ist die 54-Jährige an der Auswahl des Kinderprogramms der «Odeon»-Bühne beteiligt und organisiert zusätzlich die Schulvorstellungen – im aktuellen Jahr für über 1100 Kinder des Bezirks. Beim dezentralen Theaterfunken-Festival kuratiert Fuchs ebenfalls mit.

Jaroslaw Galek (Brugg)

Jaroslaw Galek, 49, Brugg. zvg

Anfang Jahr – kurz nach dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts – mobilisierte Jaroslaw Galek (49) eine erste Materialspende für Kriegsbetroffene. Daraus entstand das private Hilfsprojekt «Brugg für die Ukraine». Inzwischen konnte der Brugger zusammen mit diversen Freiwilligen über 24 Hilfsgütertransporte realisieren.

Wer von den fünf am Schluss das Rennen macht, wird sich am 26. Januar zeigen. Dann gibt die sechsköpfige Jury des FEB den «Brugger des Jahres 2022» bekannt. Der Anlass findet laut Josef Sachs um 19 Uhr im Festsaal der Klinik Königsfelden in Windisch statt. Als Preis winkt den Nominierten eine neue Bronzeskulptur des Oberflachser Künstlers Simon Sidler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen