Lupfiger Firma wurde mit dem Family Business Award 2021 gekürt.

Auszeichnung Lupfiger Firma ist mit dem Family Business Award 2021 gekürt worden Diese Woche konnte der von der Amag gestiftete Family Business Award für nachhaltiges und werteorientiertes Unternehmertum bereits zum zehnten Mal vergeben werden. Gewinnerin der begehrten Auszeichnung ist die Killer Interior AG aus Lupfig. 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Firma Killer Interior AG hat 2018 ihren Neubau im Industriegebiet in Lupfig bezogen; Marco Killer ist Inhaber und Präsident des Verwaltungsrats.

Bild: Michael Hunziker (24. April 2018)

Das 1936 gegründet Unternehmen wird in dritter Generation geführt. Es hat sich in der Konzeption und Planung bis hin zur Produktion, Logistik und Montage von hochwertigen Laden- und Inneneinrichtungen in der Schweiz und im Ausland spezialisiert.