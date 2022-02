Auszeichnung Jetzt steht es fest: Diese Neun wollen Bruggerin oder Brugger des Jahres 2021 werden Am nächsten Freitagabend verleiht der Förderverein Events Brugg den Titel zum zweiten Mal an eine Persönlichkeit, die sich in uneigennütziger Weise für das Gemeinwohl einsetzt. Nun wurde auch der Preis enthüllt. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präsident Josef Sachs und Vizepräsident Miro Barp vom Förderverein Events Brugg lancierten den neuen Titel. Claudia Meier

Lange blieb es spannend. Als vor zwei Wochen die Nominationsphase für den «Brugger des Jahres 2021» zu Ende ging, konnte der Förderverein Events Brugg (FEB) noch keine Angaben zu den zehn angemeldeten Personen machen. Diese wurden durch die Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks Brugg vorgeschlagen, um sie für ihren uneigennützigen Einsatz für die Gemeinschaft zu würdigen. Erst musste geklärt werden, wer sich von den Angemeldeten offiziell zur Wahl stelle, erklärte Vizepräsident Miro Barp Mitte Februar.

Das ist nun geschehen. Am Donnerstagnachmittag gab der Verein die offizielle Liste der Kandidatinnen und Kandidaten bekannt. Nachdem sich eine angemeldete Person nicht zur Verfügung gestellt habe, so schreibt der FEB in einer Mitteilung, verbleiben neun Kandidierende:

Roger Brogli. zvg

Roger Brogli (Brugg)

Der 63-Jährige stand als Werkmeister bzw. Leiter Werkdienst drei Jahrzehnte im Dienst der Stadt Brugg. Heute engagierte sich der frischgewählte Stadtrat für das Ressort Planung und Bau. Zudem war Brogli in zahlreichen Organisationskomitees (z.B. Stadtfeste 2013 und 2019) tätig und setzt sich weiterhin als Vorstandsmitglied von Tourismus Region Brugg ein.

Fredi Büchler. Janine Müller

Fredi Büchler (Brugg)

Er ist Initiant des 24-Stunden-Laufs im Brugger Geissenschachen. Die Sportveranstaltung rief er ins Leben, nachdem er einen schweren Autounfall erlitten hatte und jahrelang im Rollstuhl sass. Später hat Büchler unter anderem den Ironman-Zürich-Triathlon beendet.

Hansjürg Gfeller. Alex Spichale

Hansjürg Gfeller (Schinznach-Dorf)

Gfeller ist seit 40 Jahren Teil des Windischer Chors Vindonissa Singers. Seit 1981 unterrichtet der Lehrer aus Schinznach an der Schule Windisch.

Jürgen Hoffmann. Britta Gut

Jürgen Hoffmann (Schinznach-Dorf)

Der pensionierte Zahnarzt war eine entscheidende Kraft bei der Renovation der historischen Mittleren Mühle in Schinznach-Dorf. Auch heute noch gibt er Schulklassen und Erwachsenengruppen ehrenamtlich bei Führungen Einblick in das Müller-Handwerk.

Peter Müller. Britta Gut

Peter Müller (Windisch)

Müller leitete 40 Jahre lang den Rat des «Dominos», der Stiftung für Menschen mit Behinderung in Brugg-Windisch. Zudem war der frühere Gerichtsschreiber Einwohnerrat in Brugg als auch in Windisch und beteiligte sich in der «Värslischmitte» an der Brugger Fasnacht.

Elena Quirici. Severin Bigler

Elena Quirici (Schinznach-Dorf)

Die 28-Jährige war die erste, einzige und vorläufig letzte Schweizer Karateka bei den Olympischen Spielen. Dort verpasste Quirici äusserst knapp eine Medaille und erhielt ein olympisches Diplom. Seit 2018 ist sie Berufssportlerin und wurde 2019 ebenfalls zur Aargauer Sportlerin des Jahres.

Bruno Schuler (Brugg)

Bruno Schuler. Janine Müller

Der Abwart der Schulliegenschaften Au-Langmatt in Lauffohr ist unter anderem bekannt für die (Mit-)Organisation der Kinderspielwaren-Börse Brugg – daran beteiligte er sich über 20 Jahre – sowie der Fasnacht Brugg und gestaltete jahrelang aufwendigste Weihnachtsdeko. Ausserdem wirkte er bei der Umsetzung der Jugendfest-Alternative im letzten Jahr mit.

Otto H. Suhner. Britta Gut

Otto H. Suhner (Bözberg)

Suhner ist studierter ETH-Maschineningenieur. Er gilt als eine der einflussreichsten Unternehmer im Aargau. Er initiierte das Medizinische Zentrum Brugg nach der Spitalschliessung.

Rosmarie Tschabold (Brugg)

Rosmarie Tschabold. Carla Honold

Tschabold ist Präsidentin des Abenteuerspielplatzes Brugg. Einsätze leistete die heute 78-Jährige zudem für Pro Juventute während der Schulferien als Leiterin der Speckstein-Schleifkurse. Unter anderem am Villiger Gassenfest schlüpfte sie gerne in die Rolle einer Hexe.

Auch den Preis enthüllt der FEB bereits

Für die Jury – den Vorstand des Fördervereins – sei es nicht einfach gewesen, sich für eine Persönlichkeit zu entscheiden:

«Alle haben sich auf unterschiedlichen Gebieten sehr für die Bereicherung des sozialen und kulturellen Lebens in der Region eingesetzt.»

Bis zum Freitag, 4. März, bleibt die Wahl noch ein Geheimnis: Dann findet die öffentliche Titelvergabe im Salzhaus Brugg um 18 Uhr statt. Die Türöffnung ist um 17.30 Uhr, der Apéro ist allen Besucherinnen und Besuchern offeriert.

Die Siegerin oder der Sieger wird gemäss FEB nicht mit demselben Preis honoriert wie bei der erstmaligen Titelvergabe im Jahr 2021. In der Mitteilung schreiben die Organisatoren: «Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält eine Bronzestatue, die der Künstler Simon Sidler aus Oberflachs eigens für diesen Anlass gestaltet hat.» Im letzten Januar erhielt der frühere Journalist Peter Belart ein Zentrumsgutschein von 1000 Franken.

Wer übrigens am kommenden Freitag gleich weiterfeiern möchte: Ab 19 Uhr findet im Anschluss an die offizielle Bekanntgabe des Brugger des Jahres 2021 im Salzhaus Brugg die kostenlose Salzhaus-Guggete statt. Insgesamt acht Guggen wie die Trombongos Windisch oder Rohrdorfer Chessler lassen dabei die Bühne erzittern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen