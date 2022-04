Von Physik- zum Kunststudium: Hausener stellt in Zürich aus

Ausstellung Von der Physik zur Kunst: 22-jähriger Hausener präsentiert sein Werk in Zürich Vom 11. bis zum 14. April findet die Ausstellung der Zürcher Hochschule der Künste zum Thema «Haltung» statt. Was hinter der Arbeit von Jason Rohr steckt. Flavia Rüdiger 09.04.2022, 05.00 Uhr

Hausener Jason Rohr stellt sein Gemälde «Harz, Blut und Blume. Wet forever» (zu Deutsch: nass für immer), aus. zvg

Die Jury hat gesprochen. Jason Rohr, Student an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), darf seine Arbeit mit 14 anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen nächste Woche in Zürich ausstellen. Die Studierenden des Departements Fine Arts befassten sich dafür mit dem Thema «Haltung». Dabei entstanden gemäss dem Jahresbericht 2021 verschiedene Objekte, Bilder und Installationen, die verdeutlichen, dass sich Haltung auf unterschiedliche Weise zeigen kann.

Die Kunstwerke könnten vor Ort in einer öffentlichen Ausstellung besichtigt werden und würden in Zusammenarbeit mit der Fondation ZHdK im Anschluss versteigert. Der Erlös gehe zur einen Hälfte an die Künstlerinnen und Künstler und zur anderen Hälfte an den Solidaritätsfonds der Fondation ZHdK, die damit gezielt Studierende aus der Ukraine in finanzieller Notlage unterstützt.

«Physik ist nicht so anders als Kunst»

Der 22-jährige Jason Rohr ist in Hausen aufgewachsen und hat sich schon lange für Kunst interessiert. Jedoch sei nicht immer klar gewesen, ob das «Künstlerleben» der richtige Weg wäre.

Rohr erklärt:

«Nach einem Semester Physikstudium an der ETH Zürich habe ich es dann gewusst. Ich brauchte einfach etwas Zeit, um mich zu entscheiden.»

Jason Rohr hat sich schon in jungen Jahren für Kunst interessiert. zvg

Ausserdem sei die Physik nicht so anders als die Kunst. Beide Richtungen würden sich mit der Erforschung der «Weltdynamik» auseinandersetzen.

Seit 2019 absolviert er nun den Bachelor im Departement Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste. Gewohnt hätte er bisher immer in Hausen und sei täglich in die Stadt gependelt. Im Sommer würde er aber nach Zürich ziehen. Jetzt befindet Rohr sich im Abschlussjahr. Der Hausener sagt:

«Das Werk, welches ich für die Ausstellung nächste Woche kreiert habe, hat aber nichts mit meiner Abschlussarbeit zu tun.»

Das Gemälde mit dem Namen «Harz, Blut und Blume. Wet forever» (zu Deutsch: nass für immer), welches vom 11. bis am 14. April auf dem Toni-Areal zu bestaunen ist, erinnere an die Praktiken der zwei Kunstschaffenden Heidi Buchers Häutung oder Lucio Fontanas Einschnitte. Diese würden das Räumliche in der Darstellung thematisieren. Rohr beschwichtigt lachend:

«Nein, der hautähnliche Untergrund ist nicht echt. Nichts und niemand wurde verletzt. Einzig das Silikon musste herhalten.»

Vom Kampf gegen Windmühlen und einer Geliebten

Der junge Künstler hat sich bei der Wahl des aussergewöhnlichen Leinwandmaterials auch vom fiktiven Protagonisten Don Quijote, der Held eines spanischen Romans, inspirieren lassen. Vor allem Quijotes Kampf gegen die Windmühlen hätte einen Einfluss auf seine Arbeit gehabt.

Jason Rohr nimmt Stellung zum Thema «Haltung». Der Inhalt dieses Videos ist auf englisch. zvg

Im Roman von Miguel de Cervantes verwechselt der Held, der gerne Ritterromane liest, die Realität mit der Fiktion. Deshalb kämpft dieser aussichtslos gegen Windmühlen, die für ihn zu vernichtende Riesen darstellen. Rohr führt aus:

«Die Leinwand erscheint als eine Kampffläche und ist ein Zeugnis formalistischer Auseinandersetzung, welche auf ihr ausgetragen wird. Man hat das Gefühl, es sei eine Wunde entstanden, die noch frisch ist. Deswegen auch der Titel ‹Wet forever›, also nass für immer.»

Die Frau auf dem Kunstwerk stelle Don Quijotes Geliebte Dulcinea del Toboso dar, eine Herzensdame, der Quijote seine Blamage widmete. In geschwungenen Buchstaben wurde ihr Name in die «Haut» des Kunstwerks geritzt.

«Mich inspiriert das Leben und alles, was es beinhaltet»

Die rote Blume auf dem Werk ist ein Symbol, welches sich in vielen Bildern von Jason Rohr finden lässt. Der 22-Jährige findet:

«Die Blume ist zyklisch nicht konstant. Sie verwelkt und ist ein Zustand kurzer Freude.»

Auf einem Untergrund aus Silikon präsentiert sich eine Geliebte, eine Blume und einen Schriftzug. zvg

Die Inspirationen für seine Kunst sammle Rohr ganz unterschiedlich: «Mich inspiriert das Leben an sich und alles, was es beinhaltet. Natur, Musik, Literatur und vor allem Kultur haben einen grossen Einfluss auf mich und meine Werke. Ich finde, Kultur ist fast schon die zweite Natur des Menschen geworden, da wir permanent von ihr umgeben sind.»

Der Vernissage am 11. April sieht der Hausener positiv entgegen. Er freue sich immer sehr, wenn er seine Arbeiten zeigen könne. Jason Rohr schwärmt zum Abschluss: «Für mich ist das Teilen meiner Kunst fast das Schönste.»

Ausstellung «Haltung»: 11. bis 14. April auf dem Toni-Areal in Zürich, Kaskadenhalle, Ebene 5. Eintritt ist gratis.