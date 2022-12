Christoph Bader stellt in der Galerie Immaginazione aus

Ausstellung Künstler aus Villnachern: «Farben lassen die Seele klingen» Christoph Bader hat Freude an farbenfrohen Bildern. Erstmalig stellt er seine Werke in der Galerie Immaginazione in Brugg öffentlich aus. Doch von den eindeutigen, zeichnerischen Elementen hin zu gemalter, bunter Bildsprache war für den gelernten Hochbauzeichner ein langer Prozess. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Christoph Bader ist gespannt darauf, wie die Leute auf seine Bilder reagieren. Ina Wiedenmann

Seine braunen Augen funkeln. Wer auf ihn trifft, spürt von der ersten Sekunde an, dass seine ganze Aufmerksamkeit seinem Gegenüber gehört. Er geht in sein Atelier voller Bilder in leuchtenden Farben. Jedes einzelne hebt sich deutlich von Baders eher dezenten Kleidung ab. Er nimmt sich zurück, wartet ab und wirkt neugierig darauf, was andere in seinen vielfarbigen Bildern sehen.

Christoph Bader, 69, ist gewohnt, etwas darzustellen. Der gelernte Hochbauzeichner arbeitet seit jeher präzise und klar mit dem Bleistift. Die Objekte, die er einst fürs Architekturbüro Kistler & Strasser in Brugg und auch als Projektleiter der Immobilien Aargau, einer Abteilung des Departements Finanzen und Ressourcen bei der kantonalen Verwaltung, anfertigte, waren eindeutig. Wer sich dagegen heute seine farbenfroh gemalten Bilder anschaut, kommt vielleicht ins Grübeln. Sie bieten einem die Möglichkeit, das darin zu sehen, was man zu erkennen vermag.

Meistens beginnt er seine Werke mit Blau

Dieses Loslassen der eindeutigen, zeichnerischen Elemente hin zu gemalter, bunter Bildsprache war für Bader ein langer Prozess. Während er darüber spricht, verzieht er etwas das Gesicht und wirkt dabei so, als ob dieser Weg nicht leicht für ihn war. «Nicht der erste oberflächliche Blick, sondern das Dahinter macht ein Bild erst lebendig», erklärt der Maler sein Vorgehen.

Blau ist für Christoph Bader die Basis vieler Motive. Ina Wiedenmann

Meist beginnt er seine Werke mit seiner liebsten Farbe Blau, dann gesellen sich vielleicht leuchtendes Gelb und frisches Grün hinzu. Blau ist für Bader aber die Basis vieler Motive. Diese Farbe strahlt für das Energiebündel Ruhe aus und ermöglicht ihm, das Bild Schicht für Schicht aufzubauen und dadurch tief in das Motiv einzutauchen, sei es in Wasser, in eine Wiese oder in einen Weg.

Etwas aufzubauen, ist Bader sehr vertraut. Er projektierte einst den Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz Brugg-Windisch und weiss, wie wichtig ein Fundament ist. Er schliesst kurz die Augen, gräbt in seiner Erinnerung, denkt an seine Schulzeit zurück und sagt:

«Als ob es erst gestern gewesen wäre. Ich sehe in Gedanken einen vom Lehrer gemalten markanten Kopf in den Farben Blau, Grün und Rot.»

Dieser fundamentale Eindruck scheint bis heute präsent. «Farben lassen die Seele klingen», begründet Bader strahlend seine Freude an farbenfrohen Bildern, die Kraft und Intensität ausstrahlen.

Sowohl der Kunstmaler und Architekt Hans Anliker als auch die Künstlerin Silvia Hintermann prägten Christoph Bader beim Malen sehr. Hintermann inspiriert ihn bis heute und schärft ihm den Blick auf seine Werke. «Sie stellt mir Fragen beim Malen und hilft mir damit, meine Farbkomposition nochmals zu überdenken», erklärt Bader, der an der Leinwand so manches Mal zum menschlichen Vulkan wird: vor Energie sprühend, mit Farben agierend und ständig in Bewegung. «Ich gehe dann aber auch mal wieder weg von meinem Bild, um mit einem gewissen Abstand einen ganz neuen Blick darauf zu werfen», sagt der agile Künstler und lacht.

Christoph Bader hat Freude an farbenfrohen Bildern. Ina Wiedenmann

Für seine Bilder verwendet Bader in erster Linie Acrylfarben. Er arbeitet aber trotz seiner Liebe zu Farben auch gerne mit Bleistift und Kohle. Dann brauche es aber unterschiedlichen Druck, um ein Bild lebendig zu machen.

Er wohnt mit seiner Frau Beatrice in Villnachern. Auf seinen Spaziergängen, bei denen er auch gern von seinem Hund begleitet wird, hält er stets Ausschau nach neuen Motiven. «Wenn man die Augen offen hat, sieht man so vieles und nicht nur das Oberflächliche», unterstreicht der Vater zweier erwachsener Kinder.

Auch bei Menschen schaut Christoph Bader genau hin

Neben der Malerei mag Christoph Bader vor allem Menschen. Auch bei ihnen schaut der empathische Künstler gerne genauer hin. Wer Bader gegenübersteht, spürt das.

In der Galerie Immaginazione von Regula und Claudio Cassano in Brugg stellen er und 15 weitere Künstlerinnen und Künstler bis 23. Februar 2023 ihre Werke aus. Bader ist gespannt darauf, wie die Besucherinnen und Besucher auf seine Bilder reagieren werden. Diese haben nun die Gelegenheit, in seine beseelte Farbenwelt einzutauchen.

