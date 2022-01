Windisch: Museum-Aargau-Ausstellung weniger besucht als erwartet

Ausstellung 2000 Besuchende weniger als erwartet in Windisch: Trotzdem fällt das Fazit zu «Von Menschen und Maschinen» positiv aus Rund 4000 Personen waren von der Eröffnung im Oktober 2020 bis zur Schliessung ein Jahr später im SBB-Historic-Gebäude zu Gast. Chefkurator Sammlung und Ausstellungen Rudolf Velhagen erklärt, womit die Sonderausstellung von Museum Aargau zu kämpfen hatte. Carla Honold 08.01.2022, 05.00 Uhr

Die Sonderausstellung «Von Menschen und Maschinen» hatte die Industriegeschichte des Kantons Aargau zum Thema. Carla Honold (20. August 2021)

Insgesamt besuchten 2021 rund 245’000 Personen das Museum Aargau an seinen neun Standorten, wie es in einer Mitteilung zum Jahresrückblick heisst. Die industriegeschichtliche Sonderausstellung «Von Menschen und Maschinen», die bis am 31. Oktober im SBB-Historic-Gebäude in Windisch zugänglich war, verbuchte laut Rudolf Velhagen, Chefkurator Sammlung und Ausstellungen und Projektverantwortlicher, von der Eröffnung bis zur Schliessung total 4000 Besucherinnen und Besucher.