Bruggerin leitet neues Förderprojekt für junge Kunstschaffende

Ausschreibung Diese Bruggerin unterstützt junge Kreative - warum das neue Förderprojekt kaum Grenzen kennt Am Sonntag startet erstmals das schweizweite Projekt Migros-Kulturprozent Sparx für junge Kultur- und Kunstschaffende. Leiterin Joëlle Simmen erklärt das Konzept. Maja Reznicek 29.10.2021, 05.00 Uhr

Joëlle Simmen lebt seit 1996 in Brugg. zvg/Dave Honegger

Was brauchst du, dass deine Idee «zum Fliegen» kommt? Diese Frage hat Joëlle Simmen schon vielen jungen Kreativen gestellt. Eine Antwort häufte sich dabei, wie die Bruggerin erklärt:

«Im Austausch kam immer wieder der Wunsch nach Freiraum hervor.»

Es sei also schnell klar gewesen, dass der Schwerpunkt des neuen Förderprojekts Sparx, das Simmen beim Migros-Kulturprozent leitet, gerade dort liegen soll. «Junge Kulturschaffende wissen viel und haben ihre Skills. Wir wollen ihnen eine Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln, sich auszutauschen, Experimente zu wagen, ohne unter enormen Druck zu stehen.»

Ab Sonntag, 31. Oktober, können sich im Rahmen von Sparx erstmals Gruppen ab zwei Personen um räumliche, zeitliche und finanzielle Unterstützung für ihre Projektidee bewerben. Mindestens zwei Drittel der Teilnehmenden müssen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein.

Inhaltlich gibt es nur wenige Vorgaben. Simmen erklärt: «Wir sind grundsätzlich sehr offen und suchen Ideen in allen Facetten und Farben. Diese müssen auch noch nicht wahnsinnig ausgereift sein.» Auch das Endergebnis sei bei Sparx nicht vorgegeben.

Über Joëlle Simmen Joëlle Simmen wohnt seit 1996 in Brugg. Nach Abschluss der Matura an der Kantonsschule Wettingen studierte die inzwischen 28-Jährige Medienwissenschaft und Soziologie. Neben ihrer Tätigkeit als Projektleiterin von Sparx absolviert sie aktuell den Master Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Die Begeisterung für Kultur begleitet Simmen schon lange: Unter anderem arbeitete sie für das Kulturhaus Odeon, machte ein Praktikum beim Filmfestival Fantoche in Baden und förderte als Projektleiterin von Kulturdünger für das KIFF Aarau junge Aargauer Kulturschaffende. 2013 initiierte die Bruggerin zudem mit Freunden das KleinLaut-Festival in Riniken, von dem sie vier Ausgaben aktiv begleitete.

Laut Website wird aber besonderer Wert auf Projekte mit gesellschaftlich und politisch relevanten Themen gesetzt. Unterstützung für reine Produktionen – etwa, wenn eine Band ein Album aufnehmen will – oder für bereits im institutionellen beziehungsweise kommerziellen Rahmen entstandene Ideen biete man nicht.

Bewerbungsprozess ist bewusst niederschwellig gestaltet

Der eigentliche Startschuss für Sparx fiel bereits vor drei Jahren. Während des ersten Lockdowns übernahm Joëlle Simmen die Leitung des Projekts. «Die Idee für die Förderung der jungen Kulturschaffenden war da, wir haben uns dann an die Ausarbeitung gemacht», erklärt die 28-Jährige. Gemeinsam mit externen und internen Experten sowie jungen Kulturschaffenden habe man ein Förderformat entwickelt, das alle kreativen Sparten umgreift.

Konkret erhalten die Teilnehmenden für die Weiterentwicklung ihrer Idee im Zeitraum vom 1. April bis am 30. Juni 2022, dem sogenannten Sparx Studio, einen monatlichen Beitrag von 2000 Franken. Begleitend dazu finden pro Monat ein Studioweekend und Coachings statt.

Das «Studio» sei dabei nicht als geografischer Ort zu verstehen, erklärt Simmen:

«Es ist ein Zeitgefäss. Auch die Coaches, die die Gruppen begleiten, gehen direkt zu den Teilnehmenden.»

Raum und Zeit ihrer Arbeit können die Teams selbst bestimmen. «Die Coaches setzen die Ziele mit den Kulturschaffenden individuell fest. Das könnte beispielsweise das Erstellen eines Dossiers oder der Bau eines Prototypen in der Werkstatt sein.»

Joëlle Simmen initiierte gemeinsam mit Freunden das KleinLaut-Festival in Riniken.

Joël Gattlen (27. Juli 2019)

Am Sparx Studio teilnehmen und damit auch das Fördergeld erhalten, können nur die Gruppenmitglieder zwischen 18 und 25 Jahren. Man wolle ältere oder jüngere Menschen aber nicht ausschliessen: «Die Gruppe muss ausserhalb des Studios nicht zu 100 Prozent in der Altersrange liegen, weil das einfach nicht der Realität entspricht.» Wichtig sei, dass die Teilnehmenden die nötige zeitliche Kapazität für das Studio hätten. So könne schlussendlich die gesamte Gruppe von dem Coaching profitieren.

Die Bewerbung um die Förderung ist laut Simmen bewusst niederschwellig. «Man muss kein Konzept über mehrere Seiten eingeben. Auch ein Video oder eine Tonaufnahme ist möglich, wenn man die eigene Idee so besser erklären kann», führt die Bruggerin aus. Da Sparx ein schweizweites Projekt ist, ist eine Einreichung der Unterlagen in jeder der vier Landessprachen möglich.

Wer Hilfe bei der Bewerbung benötige, könne eine von vier Zoom-Beratungen nutzen, die das Sparx-Team anbietet. Die genauen Daten dafür werden laut Simmen noch auf der Projektwebsite veröffentlicht.

20 bis 24 Personen sollen an erster Studiozeit teilnehmen können

Nach der Eingabephase – dem «Call for Ideas» – entscheidet ein Auswahlkomitee aus sieben jungen Kulturschaffenden bis am 1. März 2022, welche Ideen eine Förderung erhalten. Das Komitee wird von den Partnerinnen sowie Partnern von Sparx wie etwa der Organisation Milchjugend oder dem Jugendkulturfestival Basel zusammengestellt.

«Die Kriterien für die Auswahl der Sparx-Projekte setzen die Kulturschaffenden dann aber selbst fest», erklärt Simmen. Aktuell rechnet die Projektleiterin mit 20 bis 24 Personen, die als Vertreterinnen und Vertreter ihrer Gruppen an der ersten Studiozeit teilnehmen können.

Ihren Abschluss findet die erste Runde der zukünftig jährlich stattfindenden Förderaktion im kommenden Herbst. Simmen sagt:

«Wir bieten den Kulturschaffenden mit der eintägigen Konferenz eine Plattform, um ihre Ideen zu präsentieren.»

Zudem diene der Anlass Sparx Kosmos dem Networking: «Die nationale Vernetzung von jungen Kulturschaffenden geschieht in gewissen Sparten sehr gut, aber spartenübergreifend gibt es noch Raum nach oben. Wir wollen schauen, was mit Sparx Kosmos möglich ist», fügt die Projektleiterin an.

Die genauen Programmpunkte der Konferenz im Herbst stehen aber noch nicht fest. Sicher ist, dass man sich schon im Vorfeld mit den Sparx-Gruppen die nächsten Schritte überlegen wolle. «Uns ist wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nach drei Monaten einfach fallengelassen werden, sondern dass in die weitere Zukunft geschaut wird.»

Projektidee eingeben: 31. Oktober 2021 bis 12. Januar 2022. Mindestens zwei Personen, zwei Drittel der Gruppe muss zwischen 18 und 25 Jahren alt sein. Weitere Infos unter www.sparx-space.ch.