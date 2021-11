Ausbildung Mit der «Stifti» entsteht eine Berufsschau für den Raum Brugg Bei der Berufswahl sind gute Informationen entscheidend, weiss der Gewerbeverband KMU Region Brugg und lanciert ein neues Angebot. Michael Hunziker 06.11.2021, 05.00 Uhr

Mario Liechti aus Windisch hat seine Lehre zum Elektroniker erfolgreich im Paul Scherrer Institut absolviert. Britta Gut (19. November 2020)

Es ist kein leichtes Unterfangen für die Jugendlichen: Welcher Beruf passt, welcher Ausbildungsplatz ist der richtige, welche Voraussetzungen sind gefragt? Mit der «Stifti» ruft der Gewerbeverband KMU Region Brugg eine regionale Berufsschau ins Leben, die am 15. und 16. September 2022 Premiere feiert in den Mülimatt-Hallen in Brugg-Windisch.