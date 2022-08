Tiefer Wasserstand stellte Polizei vor Herausforderungen

Aufgerüstet Viel Sonne, kaum Regen: Tiefe Wasserstände sind für die Regionalpolizei Brugg kein Problem mehr Trotz der wochenlangen Trockenzeit und tiefen Pegelstände in Flüssen und Seen ist der Einsatz von Schlauchbooten keine Herausforderung. Die neuen Mittel sorgen für Aufwind. Noah Merz 31.08.2022, 05.00 Uhr

Das Schlauchboot der Marke Zodiac wurde im Jahr 2021 angeschafft. zvg/Repol

Seitdem im August 2015 am Reussufer zwischen Gebenstorf und Birmenstorf eine vermisste Rentnerin mit ihrem Hund nach zwei Tagen unverletzt gerettet wurde, hat sich viel getan. Damals setzte die Regionalpolizei Brugg (Repol) erstmals für die Suche ein motorloses Schlauchboot ein.

«Bei der Suche nach Personen hatten wir zuvor mit unserem motorisierten Rettungsboot schon mehrmals Probleme, wenn der Wasserstand tief war. Deshalb entschlossen wir uns, ein Gummiboot, das wenig Tiefgang hat, mit Paddeln anzuschaffen», sagte der damalige Repol-Chef Heiner Hossli. Solche Boote waren früher bei der Armee im Einsatz.

Die Regionalpolizei Brugg darf das Rettungsboot der Armee benutzen. Janine Müller

Mittlerweile sind Einsätze auf dem Fluss keine Seltenheit mehr. Immer öfters rückt die Repol mit dem Boot aus. Sei es, um vermisste Personen zu suchen oder in Schwierigkeiten geratene Schlauchboote mit ganzen Familien zu bergen. Nicht selten endet die Szenerie dramatisch. Daher ist die Vorbereitung auf den Ernstfall umso wichtiger.

Neues Schlauchboot erleichtert Rettungen

Im Jahr 2021 konnte das alte Schlauchboot der Regionalpolizei Brugg durch ein neues, motorisiertes Schlauchboot der Marke Zodiac ersetzt werden. Wie Repol-Chef Andreas Lüscher im Jahresrückblick im Februar bekannt gab, hat das Mobiliar für sieben Personen Platz. Dieses kann auf einem Trailer mit dem Auto rasch an den gewünschten Ort transportiert werden und lässt sich durch den geringen Tiefgang – auch in wenig tiefen Gewässern einsetzen.

Andreas Lüscher, Chef der Regionalpolizei Brugg. Janine Müller

Neu verfügt die Repol über eine Drohne mit Wärmebildkamera. Weitreichende Gebiete und Uferzonen können damit abgesucht werden. Viermal wurde die Drohne dafür bereits eingesetzt. Weiterhin in Betrieb bleibt das Rettungsboot der Armee. Dieses kann, wie in der Vergangenheit, von der Repol mitgenutzt werden. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf der Aare vom Wehr in Villnachern bis zur Beznau sowie auf der Reuss bis nach Unterwindisch.

Wenig Wasser bringt Vorteile

Der diesjährige Hitzesommer egalisiert neue Temperaturrekorde. Es könnte der zweitheisseste seit Messebeginn 1864 werden. Das führt dazu, dass die Flüsse und Seen einen ungewohnt tiefen Wasserstand aufweisen. Auswirkungen auf die Einsätze mit dem Zodiac-Schlauchboot hat die momentane Situation jedoch keine, sagt Repol-Chef Andreas Lüscher. Im Gegenteil – sie berge Vorteile. Die Suchaktionen aus der Luft und am Ufer seien übersichtlicher, vorausgesetzt, das Wasser ist klar. Das Rettungsboot komme unter diesen Umständen eher selten zum Zuge, da gewisse Passagen nicht mehr befahrbar seien, begründete Lüscher.

Im laufenden Jahr hatte die Repol bisher acht Einsätze auf dem Wasser. Sieben beanspruchten das Rettungsboot und einer das Schlauchboot. In fünf Fällen handelte es sich um Personenrettungen.

«Dabei resultieren zwei erfolgreiche Rettungen. Drei Personen konnten dagegen nur noch tot geborgen werden. Es handelte sich um Badeunfälle und Suizide», sagt Lüscher

Bei weiteren Einsätzen wurden hängengebliebene oder angeschwemmte Schlauchboote und Hindernisse aus den Flüssen gezogen – teils umgefallene Bäume.

Die Erleichterung von Suchaktionen hat sich in den letzten Jahren durch zusätzliche Ressourcen sichtlich verbessert. Die Hoffnung und Zuversicht, Rettungen künftig noch öfters erfolgreich auszuführen, wächst.