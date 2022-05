Auenstein/Veltheim: erstes Biberschutzrohr im Aargau installiert

Auenstein/Veltheim Biber klettert in Klärgrube und stirbt: Eine neue Schutzvorrichtung soll das zukünftig verhindern – sie ist kantonal einmalig Am Montagmorgen ist das erste «Biberschutzrohr» im Aargau auf Veltheimer Boden installiert worden. Warum der Kanton das Projekt der Gemeinde Auenstein unterstützt und welche Vorteile es bietet. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Meier und Eduard Reusser (nicht auf dem Bild) installieren das spezielle Biberschutzrohr am Montag. Chris Iseli

Es war eine Entdeckungstour mit fatalen Folgen. Am 4. März bekam Daniel Stahel einen Anruf, es schwimme ein Biber im Abwasserpumpwerk des Abwasserverbands Region Lenzburg ARA Langmatt. Die Anlage liegt nur wenige Meter vom Aareufer entfernt und wird von der Gemeinde Auenstein unterhalten.

Daniel Stahel, Biberbeauftragter Aargau. Chris Iseli

Der kantonale Biberbeauftragte erinnert sich:

«Ich habe den Biber dann mit einem Netz eingefangen und flussabwärts im Binnendamm ausgesetzt. Da sah er noch gut aus.»

Doch bereits zwei Tage später starb das Tier. Für Stahel war der plötzliche Tod des Nagers keine Überraschung. Er sagt: «70 Prozent aller Biber, die in eine Klärgrube gelangen, sterben danach.»

Wahrscheinlich habe sich das besagte Exemplar in der Grube eine Krankheit eingefangen. «Biber sind sehr saubere und empfindliche Tiere. Er hat wohl versucht, sich zu putzen und dabei die äussere Schutzschicht am Fell entfernt. So können Parasiten leichter durchringen.» Eine andere Erklärung sei, dass er sich über die Nahrungsaufnahme in der Klärgrube vergiftet habe.

Nach dem Einfangen in der Klärgrube lässt Daniel Stahel das Tier wieder frei. zvg

Für den Kantonsmitarbeiter stellte sich aber die Frage: Wie war das Tier überhaupt in die Anlage gelangt?

«Alles kann raus, aber nichts mehr rein»

Von der Gemeinde Auenstein erfuhr Daniel Stahel, dass der Nager den Zugang wohl auf Veltheimer Gebiet gefunden hatte: In der Nähe der Talstrasse mündet ein Überlaufrohr des Abwasserpumpwerkes in den Binnenkanal.

Über das linke Rohr gelangte der Biber in das Abwasserpumpwerk. Chris Iseli

Der Biberbeauftragte sagt:

«In einem absoluten Worst-Case-Szenario – beispielsweise bei einer grossen Wasserflut oder bei einem Pumpenausfall – könnte hier das nicht wegfliessende Wasser der Anlage abgelassen werden.»

Auf die Frage, warum der Biber den Weg durch das Abflussrohr gewählt hat, zuckt Stahel mit der Schulter. «Es war ein Jungbiber, sie sind eben neugierig.»

Um ein Eindringen von weiteren Artgenossen zu vermeiden, schlug die Bauverwaltung der Gemeinde Auenstein vor, das Rohr mit einem üblichen Schutzgitter zu versehen. Ein Vorgesetzter von Stahel machte den Biberbeauftragten jedoch auf eine andere Lösung aufmerksam, die bisher im Kanton Aargau noch nie zum Zug gekommen ist: sogenannte Biberschutzrohre.

Die vier Männer begleiten die Installation (von links): Ken Joho (Leiter Technische Dienste Gemeinde Auenstein), Matthias Meier (Meierforst AG), Eduard Reusser (Forstkoordination GmbH) und Daniel Stahel (Biberbeauftragter Aargau). Chris Iseli

Das Lysser Ingenieurbüro Urbanum vertreibt das Konzept für die Schutzvorrichtung. Diese hat klare Vorteile gegenüber einem konventionellen Gitter. Einerseits verhindern laut Stahel Stäbe im Inneren des Rohrs, dass die Tiere hindurchklettern können.

Andererseits verfangen sich Papier und Äste – wie bei der herkömmlichen Variante – nicht. Matthias Meier, der regelmässig Biberschutzrohre für die Berner Firma installiert, fasst zusammen: «Alles kann raus, aber nichts mehr rein.» Stahel beschloss in Absprache mit der Gemeinde Auenstein den Versuch zu wagen.

Rund 1800 Franken kostet das Rohr

Nachdem eine regionale Spenglerei die Schutzvorrichtung aus Chromstahl hergestellt hatte, wurde diese nun am Montagmorgen im Abflussrohr montiert. Innerhalb von wenigen Minuten installierten die beiden Selbstständigen Matthias Meier von der Meierforst AG und Eduard Reusser von der Forstkoordination GmbH das Konstrukt im knöcheltiefen Wasser. Meier sagt schmunzelnd: «Wir hatten aber auch schon drei Stunden.»

Matthias Meier erklärt, wie das Biberschutzrohr funktioniert. Maja Reznicek

Rund 1800 Franken kostet die Schutzvorrichtung die Gemeinde Auenstein. Die Hälfte davon übernimmt der Kanton Aargau, wie Daniel Stahel sagt. Der Biberbeauftragte unterstreicht jedoch:

«Grundsätzlich subventioniert der Kanton solche Installationen nicht. An dem Biberschutzrohr beteiligen wir uns, weil es das erste seiner Art im Aargau ist.»

In den kommenden Tagen wird Ken Joho, Technischer Leiter der Gemeinde Auenstein, immer wieder prüfen, ob zufälligerweise ein Tier bereits vor der Installation des Biberschutzes in das Abflussrohr gelangt ist.

Nach erfolgreicher Installation wird sich jetzt zeigen, wie gut sich das Rohr bewährt. Chris Iseli

Auch den Erfolg der Schutzvorrichtung will man im Auge behalten, erklärt Daniel Stahel. Nach einer entsprechenden Evaluation beziehungsweise Testphase wäre ein Einsatz der Biberschutzrohre in weiteren Aargauer Gemeinden möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen