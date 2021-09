Auensteiner Spielzeugmacher findet durch Schicksalsschlag Passion

Auenstein «Eine Welt brach für mich zusammen»: Durch einen Schicksalsschlag fand dieser Spielzeugmacher seine Passion Ab Mitte September veranstalten die Kulturvereinigung «Välte läbt» und die Gärtnerei Aareblumen ihre 13. Kunsthandwerk-Ausstellung. Mit dabei sind auch die Spielzeugmacher Therese und Werner Fricker aus Auenstein. Maja Reznicek 08.09.2021, 05.00 Uhr

Seit 1989 entwickeln Therese und Werner Fricker gemeinsam Holzspielzeug. Alex Spichale

Eigentlich hatte er Pilot für Segelflugzeuge werden wollen. Doch ein Arzt liess den Traum von Werner Fricker platzen. Das Sehvermögen des damals 18-Jährigen sei für das Fliegen zu schlecht. Der Auensteiner erinnert sich:

«Eine Welt brach für mich zusammen.»

Fürs Autofahren und andere Alltagsaufgaben habe es gut gereicht, auch für die Arbeit als Maschinenkonstrukteur. Zumindest am Anfang. Mit 25 Jahren musste Fricker sich beim Augenarzt erneut untersuchen lassen – und bekam eine erschütternde Diagnose.

Durch eine Degeneration der Netzhaut würde er, der kurz zuvor mit seinem Bruder eine Firma gegründet hatte, immer schlechter sehen. Heilungsaussichten gäbe es keine, so der Arzt.

Inzwischen nimmt der heute 75-Jährige die Umwelt grösstenteils verschwommen wahr. Am Computer kann er Texte stark vergrössert lesen oder mit einer «Lupenbrille» in der hauseigenen Werkstatt arbeiten. Hier stellt Fricker seit über drei Jahrzehnten gemeinsam mit seiner Frau Therese kunstvolles Holzspielzeug wie Traktoren, Schaukelpferde und «Bäbi»-Wagen her. Denn von seiner Sehbehinderung aufhalten, das wollte er sich nicht.

Mit Traktoren startete Werner Fricker sein Hobby. Alex Spichale

Nach seiner Diagnose wusste Werner Fricker, dass er «langsam würde runterfahren müssen» mit der Tätigkeit als Maschinenkonstrukteur:

«Der Arzt riet mir, den Druck aus meinem Leben zu nehmen.»

Dank seiner beruflichen Selbstständigkeit konnte er sich die für ihn passenden Aufträge aussuchen. Beschäftigt habe ihn aber vor allem eine Frage: «Was soll ich nur tun, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann?» Die Tochter gab die entscheidende Antwort: «Du bist doch so gut mit Holz. Warum stellst du keine Spielzeuge her?»

Der «Bäbi»-Wagen ist so stabil, dass Kinder sogar selbst reinsitzen können

Werner Fricker, Holzspielzeugmacher. Alex Spichale

Gemeinsam besuchten Vater und Tochter verschiedene Spielwarenhändler. Dieser Ausflug inspirierte Fricker, zeigte ihm aber auch, was er anders machen wollte:

«Teilweise waren die Artikel schon in der Verpackung beschädigt. Meine Spielzeuge sollten etwas aushalten können.»

Eine kurze Phase lang schnitzte der 75-Jährige auch Bilder. «Das hat aber für zu viele blutige Finger gesorgt.» 1985 startete er dann mit klassischen Holzspielzeugen aus Ahorn oder Buche, als erstes mit Traktoren.

Die Herstellung ist gemäss dem Kunsthandwerker «absolut aufwendig». Beispielsweise könne eine Kleinserie von fünf Produkten drei Wochen benötigen. Vom Konzept bis zur Umsetzung wird alles im Keller des Auensteiner Wohnhauses selbst gemacht.

Beim Besuch der AZ arbeitete Werner Fricker gerade an Zirkuswagen. Alex Spichale

Dabei drängt sich eine Frage auf: Ist das Bedienen der Maschine – wie etwa die Bandsäge – mit einer Sehbehinderung nicht gefährlich?

Nüchtern sagt Fricker:

«Das ist schon gefährlich, man muss halt aufpassen.»

Details sind Fricker besonders wichtig. Deshalb werde er auch hellhörig, wenn ihn Kinder auf etwas hinweisen: «Einmal kam ein Nachbarsjunge mit einem meiner Traktoren. Und er sagte: ‹Werner, hast du auch schon einen Traktor angeschaut? Der sieht hinten doch anders aus.›»

Daraufhin ersetzte Fricker den Haken, den die Spielzeug-Gefährte bis dahin hatten, durch eine Kupplung – sodass es dem Original noch ähnlicher wurde. «Die Konstruktion muss stimmen und das Spielzeug gut funktionieren.» Seine Frau ergänzt zudem stolz: «In unsere <Bäbi>-Wagen können die Kinder sogar selbst reinsitzen, so stabil sind sie.»

Vor Corona besuchten sie im Schnitt zehn Märkte pro Jahr

Therese Fricker begann, vier Jahre nachdem Werner Fricker sein Hobby aufgenommen hatte, sich an der Arbeit zu beteiligen. Die ausgebildete Pflegefachfrau übernimmt bis heute nicht nur das Bemalen des Spielzeugs, sondern auch dessen Verkauf.

Therese Fricker, Holzspielzeugmacherin. Alex Spichale

Diesen vernachlässigte der Kunsthandwerker anfänglich, erinnert sich die 75-Jährige:

«Werner ist mit seinem Spielzeug nicht rausgegangen.»

Therese Fricker sorgt ebenfalls dafür, dass das Ehepaar regelmässig seine Waren an Märkten präsentiert. «Vor Corona haben wir im Schnitt an zehn Märkten pro Jahr teilgenommen.»

Bald stellen Frickers ihre Traktoren und Schaukelpferde wieder aus: an der 13. Ausstellung mit «kleinem und grossen Kunsthandwerk» der Kulturvereinigung «Välte läbt» und der Gärtnerei Aareblumen. Vom 17. bis 26. September zeigen Kunstschaffende ihr Handwerk an zehn Ständen in der Veltheimer Gärtnerei.

Für die Auensteiner ist der Zeitpunkt der Ausstellung ideal, sei das Holzspielzeuggeschäft doch vor allem ein Vor-Weihnachtsgeschäft, wie Therese Fricker sagt.

Bei der Nachfrage nach Holzspielzeug findet ein Wandel statt

Nicht immer in den letzten 36 Jahren war das Thema Holzspielzeug für das Ehepaar gleich wichtig. Dies hat auch mit der sich verändernden Nachfrage zu tun. «Am Anfang ist der Verkauf gut gelaufen», erinnert sich Werner Fricker. «Dann kam die grosse Welle der Spielzeuge aus Asien.»

Zeitgleich begann der 75-Jährige sich anderweitig zu beschäftigen. Mit einer hauseigenen Ölpresse stellte er in der heimischen Waschküche Raps- und Nussöl her. Etwa 2015 widmete sich der ehemalige Maschinenkonstrukteur dann wieder vermehrt der Spielzeugherstellung.

Frickers bieten bereits eine Bandbreite an verschiedenen Produkten an. Alex Spichale

Momentan seien die holzigen Traktoren oder «Bäbi»-Wagen wieder mehr gefragt:

«Es findet ein Wandel statt. Insbesondere junge Eltern suchen nach nachhaltigen Produkten.»

Übrigens: Obwohl sie das Pensionsalter bereits überschritten haben, ist eine Übergabe der Spielzeugwerkstatt für Frickers noch kein Thema. Irgendwann verkaufe das Ehepaar sie vielleicht. Aktuell ist das Spielzeugmachen für Werner Fricker immer noch «ein Hobby, das ich brauche, weil es meinem Tag Struktur gibt».

Event: Kunsthandwerk 13. Ausstellung in der Gärtnerei Aareblumen in Au-Veltheim. Vernissage am 17. September um 18.30 Uhr. Dann 18. bis 26. September, Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr. Samstag, 8.30 bis 16 Uhr. Sonntag, 10 bis 16 Uhr.