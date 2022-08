Hufschmied Rafael Schneider aus Auenstein geht an Swiss Skills

Auenstein Dieser Pferdeliebhaber und Handwerker bringt mit viel Herzblut den Stahl zum Schmelzen Der 19-jährige Rafael Schneider aus Auenstein nimmt an den Swiss Skills teil. Der Weg an die Schweizer Meisterschaft war hart. Noah Merz Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rafael Schneider mit vollem Elan im Einsatz. zvg

Die diesjährigen Swiss Skills finden vom 7. bis 11. September in Bern statt. Dabei werden bis zu 150 Berufe vorgestellt. Rund 1150 Teilnehmende stellen ihren Arbeitsalltag vor. In 85 Berufen wird um den Schweizer-Meister-Titel gekämpft. Neben der Aargauerin Fleischfachfrau Angela Amstutz, kämpft Rafael Schneider aus Auenstein energisch um den Titel zum besten Hufschmied der Schweiz.

Schon von Kindesbeinen an nahm die Begeisterung für Pferde und handwerkliche Arbeiten beim 19-Jährigen einen gewichtigen Teil seines Lebens ein. Mit 3 Jahren machte Schneider seine ersten Reiterfahrungen. Ferner wuchs der Stellenwert und Hang zu den Vierbeinern.

Unterwegs durch die ganze Schweiz

Die Entscheidung der Berufswahl erübrigte sich für den Auensteiner schnell. Seine Leidenschaft des handwerklichen Arbeitens und Freude an Pferden fand er im Beruf des Hufschmieds wieder. Seine vierjährige Lehre macht er im Betrieb der Hufbeschlag Adrian Kramis GmbH in Hofstetten im Kanton Solothurn.

In seiner täglichen Arbeit ist er viel unterwegs. «Ich lerne dabei neue schöne Orte, Landschaften und Höfe der Schweiz kennen. Das ist eine grossartige Abwechslung zum Schmieden», erzählt Schneider. So kann er stets neue Kundenkontakte knüpfen. Auf den Höfen angekommen ist jedes Pferd von Grund auf neu zu behandeln. An dieser Stelle ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, so der angehende Hufschmied.

Das Hufeisen wird im Ofen gewärmt und auf dem Amboss geschmiedet. Trix Niederau

Zugleich wird das Pferd zum Vorlaufen geschickt. Der Hufschmied verfolgt dabei die Schritte. Danach wird das Hufeisen weggenommen, die Nägel geschnitten und ein passendes Hufeisen nach Grösse und Form ausgesucht, welches auf dem Amboss gewärmt und schliesslich am Huf befestigt wird.

Zwölf Plätze repräsentieren die besten Hufschmiede

Das Berufsbildungszentrum Olten (BBZ Olten) und Leiter der überbetrieblichen Kurse haben ihn auf das bevorstehende Grossevent aufmerksam gemacht, so Schneider. Der Weg an die Swiss Skills war steinig.

Bereits im April an der OFFA Frühlings- und Trendmesse mit der OFFA-Pferdemesse in St.Gallen konkurrenzierten sich die etwaigen Kandidaten in einem mehrtägigen Wettkampf für die zwölf Plätze beim Event in Bern. Das Schmieden von Hufeisen und Beschlagen von Pferdehufen waren Qualifikationsvoraussetzungen. Als Ausgangsmaterial galt ein Stück Flachstahl. Dieses musste in einer vorgegebenen Dimension und Zeit gemäss Vorlage geschmiedet werden.

Zu den Selektionierten für die Hufschmied-Schweizer-Meisterschaften durfte sich Rafael Schneider anschliessen.

Berufserfahrung sammeln und selbstständig sein

Bei den Vorbereitungen macht sich der 4.-Lehrjahr-Absolvent keinen Stress. Einen halben Tag in der Woche beschäftigt er sich mit den Übungen für die Swiss Skills. Zwei Hufeisen bekam er zum Üben. Sieben Einzelwettkämpfe und einen Teamwettkampf sind für die Hufschmiede angedacht. Seine Erwartungen bleiben bescheiden:

«Eine gute Arbeit abliefern und Erfahrung sammeln ist das Ziel. Gewinnen wäre schön, ist aber kein Muss.»

Nach seiner Lehre möchte Rafael Schneider einige Jahre Berufserfahrung sammeln, einen Kundenstamm aufbauen und sich schlussendlich in die Selbstständigkeit begehen. Damit bleibt den Hufschmieden und Pferdeliebhabern in den folgenden Jahrzehnten ein Talent mit viel Herzblut erhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen