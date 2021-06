Auenstein 116 Unterschriften gesammelt für eine Tempo-30-Zone auf der Veltheimerstrasse Die Einführung einer Tempo-30-Zone auf der Veltheimerstrasse und in den angrenzenden Quartiere hätte viele Vorteile, ist Pius Lüthi aus Auenstein überzeugt. Seine Petition mit 116 Unterschriften ist der Gemeinde übergeben worden. 19.06.2021, 05.00 Uhr

Gilt künftig Tempo 30? Die Diskussion ist lanciert in Auenstein (Symbolbild).

Sandra Ardizzone

Für Tempo 30 auf der Veltheimerstrasse sowie in den angrenzenden Quartieren in Auenstein setzt sich der Einheimische Pius Lüthi ein. Auf der Onlineplattform petitio.ch hat er eine Petition lanciert – mit Erfolg: In der gesetzten Frist von 30 Tagen ist das Ziel von erforderlichen 100 Unterstützern erreicht worden. Konkret sind 116 Unterschriften zusammengekommen.