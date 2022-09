Nagra-Entscheid: Villigen vermutet eine rein politische Wertung

Atommüll Nach Nagra-Standortentscheid: Villiger Gemeinderat vermutet eine rein politische Wertung Nach dem Standortentscheid der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle will sich die Gemeinde Villigen im Verfahren weiterhin akzentuiert zu verschiedenen Themen engagieren. Claudia Meier 17.09.2022, 05.00 Uhr

Vom Park Innovaare (links) in Villigen und Paul-Scherrer-Institut (Mitte) sind es wenige Meter zum Zwischenlager in Würenlingen (rechts vor dem Wald). Maja Reznicek (5. Juli 2022)

Am letzten Samstag bestätigte die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), dass das geologische Tiefenlager in Stadel ZH im Gebiet Nördlich Lägern bauen will – und nicht im Bözberg. Damit ist Jura Ost, wie die Nagra die Region offiziell nannte, nicht mehr als Standortgebiet im Fokus für die unterirdische Lagerung von Atommüll.