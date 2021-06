Neues Angebot «Atempause» im Pastoralraum Brugg-Windisch

«Atempause» Ein neues Projekt lädt zu einer Pause vom stressigen Alltag ein Das neue ökumenische Angebot im Pastoralraum Region Brugg-Windisch richtet sich an Frauen jeden Alters. 22.06.2021, 05.00 Uhr

Atempause - Ein neues, ökumenisches Angebot für Frauen jeden Alters. Das Team (von links): Anna Di Paolo (röm.-kath. Seelsorgerin), Christa Kaufmann, Doris Brack und Christine Straberg (ev.-ref. Pfarrerin). Zvg / Aargauer Zeitung

In ökumenischer Zusammenarbeit lancieren die ev.-ref. Pfarrerin Christine Straberg (Bözberg-Mönthal) und die röm.-kath. Pfarreiseelsorgerin Anna Di Paolo (Kirchenzentrum Brugg-Nord) gemeinsam mit engagierten Freiwilligen unter dem Titel «Atempause» ein neues Angebot für Frauen jeden Alters. Der erste Anlass findet am Freitag, 2. Juli, von 18.30 bis etwa 20.30 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Kirche in Mönthal. Zum Thema «Mut tut gut» gestalten die Organisatorinnen einen Impuls–Rundgang draussen. Damit laden sie ein, in Bewegung zu bleiben, dem eigenen Atem nachzugehen und mit Impulsen, die ihre Inspiration von den biblischen Marias erhalten werden, zur Ruhe zu kommen.