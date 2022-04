Weltraum zu Gast in Brugg-Windisch an der Astronomietagung

Astronomietagung an der FHNW Der Weltraum zu Gast in Brugg-Windisch – mit Spezialbrille auf einem virtuellen Rundgang durchs Sonnensystem Nach zwei Jahren Unterbruch konnte die Schweizerische Astronomische Gesellschaft (SAG/SAS) wieder eine Astronomietagung veranstalten. Im Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz. Dieter Minder 04.04.2022, 05.00 Uhr

FHNW-Student Andreas Leu (rechts) erläutert den virtuellen Rundgang durch das Sonnensystem. Dieter Minder

«Endlich können wir uns wieder einmal treffen», sagt Christian Wernli. Und von dieser Möglichkeit machten nach zwei Covid-Jahren rund 150 Personen an der Astronomietagung im Campus Brugg Windisch der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) eifrig Gebrauch. Zur Astronomietagung und Delegiertenversammlung hatte die Schweizerische Astronomischen Gesellschaft (SAG/SAS) eingeladen. Deren Präsident ist der pensionierte ETH-Physiker Christian Wernli aus Gebenstorf.

Im Lichthof des Gebäudes 1 präsentierten zwei SAG/SAS Fachgruppen ihre Arbeiten und Teile ihrer Arbeitsgeräte. Die Mitglieder der Fachgruppe Meteorastronomie beschäftigen sich mit Meteoroiden, die bei der Kollision mit der Erdatmosphäre eine Leuchtspur (Meteor) hinterlassen. Wer einen hellen Meteor gesehen hat, soll Zeit und Ort notieren, werden Interessierte aufgefordert. Mit Hilfe dieser Informationen und den Angaben auf der Website können so bekannte oder neue Meteorströme lokalisiert werden.

Die Fachgruppen werden immer wichtiger

Die Mitglieder der anderen Fachgruppe beschäftigen sich mit der Sternbedeckung. Diese tritt ein, wenn ein Himmelskörper vor einem Stern durchzieht. Ziel der Arbeit ist es, genau festzustellen, wenn das Licht des verdeckten Sterns verschwindet und wieder erscheint.

Aus den gewonnenen Daten können unter anderem Informationen über eine Atmosphäre gewonnen werden. «Fachgruppen werden für die SAG/SAS immer wichtiger», sagt Wernli. Deren Mitglieder arbeiten über die klassischen Sektionen hinaus zusammen.

Christian Wernli, Präsident SAG, zeigt die von ihm entwickelte hochpräzise Sonnenuhr. Dieter Minder

Weiter war die äquatoriale Sonnenuhr Tempus Mundi zu sehen, die Wernli mitentwickelt hatte. Mit dem als Sonne stilisierten Diopter lässt sich die scheinbare Wanderung der Sonne um die Erde verfolgen. Der erzeugte Lichtpunkt zeigt, wo auf der Welt die Sonne gerade ihren Höchststand und damit den wahren Mittag erreicht hat.

Eine Reise ins virtuelle Sonnensystem

Auf besonderes Interesse stiess der virtuelle Rundgang durch das Sonnensystem, betreut durch den FHNW-Studenten Andreas Leu. Wer sich die spezielle Brille aufsetzte, konnte erleben, wie sich die Planeten um die Sonne und die Monde um die Planeten bewegen. Wie klein die Erde im Vergleich zur Sonne ist, aber auch wie schnell sie sich um diese bewegt, lässt sich bei diesem virtuellen Ausflug mehr als erahnen.

Einen besonderen Blick ins Weltall bot in der Ausstellung der Verein Internationale Amateursternwarte (IAS) aus Emmendingen (D). Der Verein betreibt in Namibia zwei ferngesteuerte Observatorien. Sie stehen in der Region um den 2364 m hohen Gamsberg, dieser zählt weltweit zu den zehn astronomisch interessantesten Gebieten.

Interessierte Besucher am Stand der Fernsternwarte in Namibia. Dieter Minder

Er bietet für die Astronomen grosse Vorteile. Fernab von störendem Streulicht bietet sich ein guter Blick auf den Sternenhimmel. Von der Südhalbkugel schaut man zudem in Richtung Zentrum der Milchstrasse.

Verbandsorgan Orion wird ausgebaut im Digitalbereich

Das Verkehrshaus warb mit Flugblättern für sein Planetarium. Dieses bietet seinen Besucherinnen und Besuchern verschiedene Reisen in den Weltraum. So geht es mit der Sonde Cassini in das Ringsystem des Saturn oder unter die Wolkendecke der Venus. Mehrere Firmen stellten ihre Produkte und Dienstleistungen vor, die für Astronomen bei der Ausübung ihres Hobbys sozusagen unentbehrlich sind.

Orion ist das Verbandsorgan der SAG/SAS. «Wir werden dessen Angebot im Digitalbereich ausbauen», sagt Wernli. Ab Juni sei das neue «orionportal.ch» im Internet aufgeschaltet. Auf ihm sollen alle Informationen aus der Welt der Astronomie angeboten werden. «Mit der Young Astronomer Group und über die sozialen Medien wollen wir vor allem die Jugend ansprechen», sagt Helen Oertli, Redaktorin des Magazins. Auf einem eigenen Stand wurden das Magazin und weitere Produkte des Verlages vorgestellt.

Sie Fachgruppen präsentierten ihre Forschungsgebiete. Dieter Minder

Die SAG/SAS wurde 1938 als Dachverband von 30 Sektionen gegründet. 2019 waren es noch 32 gewesen, doch inzwischen haben sich die Gesellschaften von Baden und Burgdorf mangels Mitgliedern aufgelöst. Die Badener Gesellschaft bestand seit 1951. Erfolgreicher ist die 1955 gegründete Astronomische Vereinigung Aarau (AVA). Sie zählt etwa 130 Mitglieder. Auf der Schafmatt betreibt sie eine Sternwarte sowie den Planetenweg zwischen Aarau und Safenwil.

Fachvorträge rundeten das Angebot des Astronomietages ab. Am Nachmittag fand die Delegiertenversammlung der SAG /SAS statt. Die einzelnen Sektionen können aufgrund ihrer Grösse Delegierte entsenden. Unter Leitung von Christian Wernli wurden die ordentlichen Traktanden verabschiedet.