Wie der Waffenplatz Brugg auf mehr Frauen reagieren will

Armee Unisex-WC oder Trennwand im Schlafsaal: Wie der Waffenplatz Brugg auf mehr Soldatinnen reagieren will Im Jahr 2030 sollen rund 15’000 Frauen Teil der Schweizer Armee sein. Zwei der Verantwortlichen erklären, wie die Infrastruktur dafür angepasst wird – und warum eine zu starke Trennung der Geschlechter auch unvorteilhaft ist. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Oberst Daniel Wegrampf, Kommandant der Genieschule 73, und Mahidé Aslan, Leiterin der FiAD-Fachstelle, erklären in Brugg die verschiedenen Ansätze rund um die Infrastruktur. Maja Reznicek

Siebenmal mehr als jetzt sollen es sein. Bis 2030 peilt die Armee einen Frauenanteil von zehn Prozent an. Betrachtet man die aktuelle Auszählung, wären das rund 15’000 Schweizerinnen. Sind die nationalen Kasernen bereit, dass Rekrutinnen in dieser Zahl einrücken könnten? «Ja», sagt Mahidé Aslan, Leiterin der neu geschaffenen Fachstelle «Frauen in der Armee und Diversity» (FiAD), und ergänzt:

«Aber der Weg dorthin ist noch nicht fertig entwickelt.»

Konkret beschäftigen im Bereich Infrastruktur besonders Schlafsäle und sanitäre Anlagen. Vorgesehen ist im Dienstreglement dabei eine «reguläre» respektive «grundsätzliche» Trennung der Geschlechter. In der Realität gibt es keine pauschale Lösung: Je nach Kaserne und Anzahl Anwärterinnen verfahre man schweizweit unterschiedlich, erklärt Aslan.

Die Kaserne ist Teil des Waffenplatz Brugg. zvg

Oberst Daniel Wegrampf, Kommandant der Genieschule 73, führt am Beispiel des Waffenplatz Brugg aus: «Wir haben verschiedene Unterkünfte für 2 bis 20 Personen und können so die Frauen entsprechend unterbringen.» Momentan ist das aber noch kein Thema.

Frauen und Männer duschen je nach Zeitfenster

In Brugg ist unter den 75 angehenden Unteroffizieren aktuell nämlich nur eine Anwärterin. In der Kaserne hat sie ein eigenes Zimmer. Es handelt sich um eine Zweibettenunterkunft, eigentlich gedacht für Kommandanten, so Daniel Wegrampf. Teilweise gebe es auch Dreierzimmer mit eigenen WCs und Duschen. Zudem, so erzählt Mahidé Aslan, wisse sie von anderen Waffenplätzen, die mithilfe von Trennwänden Räume modular öffnen oder schliessen können.

Je nach Anzahl werden die Frauen in Brugg in einer solchen Zweibettenunterkunft untergebracht. Maja Reznicek

Wird der Andrang grösser, sei es möglich, ganze Stockwerke der Kaserne nur Frauen zuzuteilen. So würde auch die Frage nach der Aufteilung der sanitären Anlagen gelöst.

Ansonsten gäbe es hier ebenfalls verschiedene Varianten. Ist eine grundsätzliche Trennung der Geschlechter bei den Duschen beispielsweise nicht möglich, teilen gewisse Waffenplätze Frauen und Männern bestimmte Zeitfenster zu. Im Falle der jungen Unteroffizierin in Brugg hat das Waffenplatzkommando entschieden, ihr eine komplette WC- und Duschanlage zu überlassen. Wegrampf sagt dazu:

«Der Dialog ist wichtig, sich abzusprechen und mit den Betroffenen eine geeignete Lösung zu finden.»

Steigt der Anteil der weiblichen Armeeangehörigen aber wie gewünscht, würden auch Frauen in Mehrbettzimmer einquartiert. Gegenüber der AZ hiess das vor ein paar Jahren folglich etwa 45 Personen pro Sanitärbereich. Dass Frauen laut Bericht von «Telebasel» bis zu 2,3 Mal länger für einen Toilettengang benötigen als Männer – etwa durch das Wechseln von Tampons und Binden – beeindruckt die Beteiligten beim Interview wenig.

Die Anwärterin in Brugg hat eine ganze WC-Anlage für sich. Maja Reznicek

Bei der Armee liege im Bereich der baulichen Massnahmen respektive Neubauten aktuell kein definitiver Entscheid vor. Es würden verschiedene Ansätze verfolgt: Unisex, Modulierbarkeit und auch der «Inklusionsaspekt». Wichtig sei, dass die Grundbedürfnisse gedeckt würden, betont Aslan. Wegrampf sagt:

«Frauen, welche Militärdienst leisten, sind sich den Einschränkungen und Herausforderungen bewusst und sind bereit, für den Dienst an der Allgemeinheit auf einen Teil ziviler Annehmlichkeiten für eine definierte Phase zu verzichten.»

Er ergänzt: «Die Armee ist keine ‹Wohlfühloase›.» Private Rückzugsorte seien eingeschränkt. Allerdings werde darauf geachtet, dass die grundlegendsten «Privatheitsbedürfnisse» so weit wie möglich gewährleistet sind.

Früher 20 Mann pro Schlafsaal, heute 10 bis 12

Der Wunsch nach einem Unisex-Konzept ist laut Mahidé Aslan – zwar sehr zögerlich – bereits aufgetaucht: «Es gibt Frauen, die sich eine Gleichstellung auch bei der Infrastruktur wünschen.» Zukünftig könnte sich die Stellenleiterin diese Variante vorstellen, besonders bei Rekrutinnen und Rekruten:

«Die Generation, die jetzt nachkommt, ist viel entspannter als wir, was die Geschlechterfrage betrifft.»

Ausserdem sei es für die Frauen nicht immer vorteilhaft, wenn sie von den Männern zu weit weg einquartiert werden. «Dadurch würde auch der wichtige Anschluss ans informelle Netzwerk verloren gehen.»

Im Schlafsaal gibt es mittlerweile mehr Platz: Teilweise sind nur noch halb so viele Personen untergebracht wie früher. Maja Reznicek

Bis auf weiteres sind für die Unterbringung von Frauen auf dem Waffenplatz Brugg keine baulichen Massnahmen nötig. Es sei mehr eine organisatorische Frage, sagt Wegrampf. Platz gäbe es genug. Früher seien durchschnittlich 20 Mann pro Schlafsaal untergebracht worden, heute noch 10 bis 12. Der Oberst ergänzt: «Wir haben nicht zu viel Platz, sondern so viel, wie die Angehörigen der Armee mit ihrem Material heute einfach benötigen.»

Wie zukünftig Neubauten geplant werden, um allen gerecht zu werden, steht laut Aslan aktuell nicht fest. Sicher sei, dass eine hohe Modularität gefragt ist.

