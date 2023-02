Thalheim: Buch über mittelalterliche Siedlung erscheint

Einst hiessen sie «zeEigane» und «Taleheim». Die Befunde und Funde der archäologischen Ausgrabungen in den beiden Gemeinden in 2010 respektive 2012 wurden in einer Publikation veröffentlicht. Die Vernissage findet am Valentinstag statt.

AZ 02.02.2023, 05.00 Uhr