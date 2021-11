Birr: Was der Gemeindeammann zum GE-Verkauf sagt

Arbeitsplätze Was der GE-Verkauf für Birr bedeutet – jetzt redet der Gemeindeammann Von 1500 auf 400 Arbeitsstellen: Ammann René Grütter spricht über den Kontakt zu General Electric. Er sagt, was er sich für die Zukunft der grossen Fabrikhalle zwischen Dorfzentrum und Bahnhof wünscht. Claudia Meier Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Die Industriehalle in Birr gehörte BBC, ABB, Alstom und schliesslich General Electric. Michael Küng

(21. September 2020)

Der Industriekonzern General Electric (GE) gab am Dienstag seine Aufspaltung bekannt. Künftig will sich GE auf das Luftfahrtgeschäft beschränken. Das Gesundheitsgeschäft soll nächstes Jahr an die Börse gebracht werden. Noch rund 20 Prozent der Aktien will GE behalten, der Rest wird verkauft.

Ebenfalls verkauft wird das gesamte Energiegeschäft. Im Geschäft mit der Gaskraft werden in der Schweiz noch rund 2000 Mitarbeitende von GE beschäftigt, 400 davon in Birr. Für den Weltkonzern ist es ein entscheidender Moment in seiner Geschichte. Vor sechs Jahren hatte GE das Gasturbinen-Geschäft des französischen Konzerns Alstom übernommen.

Regelmässiger Kontakt mit der Betriebsleitung von GE

Wie reagiert die Gemeinde Birr auf die angekündigte GE-Aufspaltung? Gemeindeammann René Grütter sagt: «Der Gemeinderat Birr muss die neusten Absichten der GE so zur Kenntnis nehmen.» Welche Auswirkungen diese auf den Standort Birr genau haben werden, sei derzeit schwer abschätzbar. Grütter ergänzt:

«Der auf 2024 vorgesehene Verkauf der Abteilung Energie lässt die Gemeinde hoffen, dass die in Birr noch bestehenden Arbeitsplätze vorderhand erhalten bleiben werden.»

René Grütter ist Gemeindeammann von Birr.

zvg

In der Regel hat der Gemeindeammann zweimal jährlich Kontakt mit der Betriebsleitung der GE. Diese habe in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit vor dem Gesamtgemeinderat vorgesprochen, teilt René Grütter weiter mit. So wurde die Gemeinde über die Birr betreffenden bevorstehenden Ereignisse oder Zukunftsentwicklungen jeweils aus erster Hand informiert.

Von der Betriebsleitung sei der Gemeindeammann persönlich ins Bild gesetzt worden, dass in Birr keine neuen Stellen geschaffen werden und sich der Stand der Belegschaft im Sommer bei zirka 400 Angestellten einpendeln werde, teilt die Gemeinde mit. In den vergangenen sechs Jahren ging die Zahl der GE-Angestellten in Birr schrittweise von rund 1500 auf 400 runter.

Die verkehrstechnische Lage mit Gleisanschluss ist ideal

Zum Jahresbeginn 2020 waren der Gemeinde Birr zusätzliche 400 Stellen des GE-Standorts Oberentfelden in Aussicht gestellt worden. Stattdessen erfolgte ein gross angelegter Stellenabbau in mehreren Sparrunden, was für den Aargau ein Schock war. Auf die Frage, wie viel Steuern GE bezahlt, gibt sich die Gemeinde bedeckt. Sie teilt lediglich mit:

«Gemessen an Grösse des Gebäudes und Anzahl von Arbeitsplätzen fällt der Steuerertrag der GE in Birr sehr überschaubar aus.»

Die Fabrikhallen in Birr, in denen GE heute tätig ist, gehörten ursprünglich zu den grössten Europas. Gemeindeammann René Grütter sagt: «Die Immobilie ist trotz ihres Alters in einem relativ guten und zweckmässigen Zustand. Die Büros sind zu einem grossen Teil renoviert.» Eine weitere Öffnung der Immobilie für zusätzliche Mieter und Nutzer wäre wünschenswert, ­damit neue Firmen in Birr angesiedelt werden können. Zudem ist laut René Grütter die ideale verkehrstechnische Lage mit Gleisanschluss und Nähe zur Autobahn hervorzuheben.

Das Areal rund um die GE-Fabrikhallen gehört noch der ABB und ist ein Entwicklungsschwerpunkt im Aargau.