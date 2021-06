Anna Vismara: So geht es Schwimmerin vor den JEM 2021 in Rom

Anna Vismara «Ich kann es kaum erwarten»: So geht es der Schwimmerin aus Brugg kurz vor den Junioren Europameisterschaften Die 15-jährige Bruggerin befindet sich aktuell im Trainingslager mit dem Schwimmclub Aarefisch. Sie berichtet, wie die Vorbereitungen auf den Anlass im Juli laufen. Maja Reznicek 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Elite-Schwimmer des Schwimmclubs Aarefisch, wie Vismara es seit letztem Sommer ist, trainieren jeweils im Hallenbad Telli in Aarau. Bild: zvg

Schon im zarten Alter von sieben Jahren bestritt Anna Vismara ihren ersten Wettkampf. Danach war es mit «Planschen» vorbei. Mittlerweile konnte die Elite-Schwimmerin des Aarauer Schwimmclubs Aarefisch mehrmals Gold- und Silbermedaillen nach Hause holen.

Einen besonderen Höhepunkt ihrer Karriere erreichte die junge Bruggerin im vergangenen Dezember: An der Langbahn-Winterchallenge in Uster qualifizierte sie sich im Delfin über 50 Meter für die Junioren Europameisterschaften (JEM) 2021 im Pool.

Dieser Wettkampf steht nun vor der Tür. Laut dem europäischen Dachverband für Wassersport LEN werden die JEM in diesem Jahr vom 6. bis 11. Juli in Rom ausgetragen.

2018 erhält Anna Vismara (rechts) den Nachwuchspreis an der Sportlerehrung in Brugg von den AKB-Lehrlingen überreicht.

Bild: Irene Hung-König (20. Januar 2018)

Für Anna Vismara ein Grund zur Freude, wie die 15-Jährige mit italienischen Wurzeln sagt:

«Ich kann es kaum erwarten, in Rom anzutreten. Trotzdem ist immer ein kleiner Respekt vor so einer Meisterschaft vorhanden.»

Selbst ein Stadtbummel ist nicht drin

Aktuell befindet sich die Aarauer Sportgymnasiastin gerade in einem Trainingslager mit dem Schwimmclub Aarefisch. Die Vorbereitungen auf die JEM würden sehr gut laufen. «Das Training hat sich grundsätzlich nicht verändert, wir gehen immer noch weiter vor wie bisher.»

Neben den Einheiten im Wasser gehören dazu wöchentlich zwei bis drei Krafteinheiten, Pilates und Athletik, wie Vismara im Januar gegenüber der AZ verriet. Auch die Pandemie hat den Wettkampfvorbereitungen nicht geschadet:

Schwimmerin Anna Vismara. Bild: zvg

«Covid-19 war dieses Mal überraschenderweise nicht ein grosses Problem. Klar, es waren viele Schutzkonzepte einzuhalten in den verschiedenen Bädern, in denen wir trainiert haben. Aber mein Training hat das nicht beschränkt.»

Weiterhin strebt die 15-Jährige eine bestmögliche Leistung an den JEM an und möchte «es nach Möglichkeit in die Finalläufe schaffen».

Dabei scheint Anna Vismara nichts von ihrem Ziel abbringen zu können. Nicht einmal einen Stadtbummel durch Rom wird es rund um die Wettkampfteilnahme geben. Die junge Leistungsschwimmerin sagt: «Der Fokus liegt komplett auf den Meisterschaften.»