Analyse zu den Gemeinderatswahlen in Hausen

Analyse zu den Gemeinderatswahlen Während in Hausen die SVP streitet, zündet die FDP Raketen Der geschichtsträchtige Wahlsonntag vom 13. Juni, bei dem vier Neulinge in den Gemeinderatgewählt wurden und die drei Bisherigen die Wiederwahl verpassten, gibt noch immer zu reden. Die AZ bettet die Geschehnisse in die Entwicklung der 3740-Seelen-Gemeinde ein. Claudia Meier 25.06.2021, 05.00 Uhr

Die Einwohnerzahl von Hausen hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Bis 2040 sollen hier lauf Kanton zirka 5200 Leute leben. Bild: Claudia Meier

(25. August 2015)

Nach dem historischen Wahlsonntag vom 13. Juni ist für viele noch immer kaum fassbar, was aktuell in der Gemeinde Hausen vor sich geht: Im ersten Wahlgang haben mit Andreas Arrigoni und Lukas Bucher zwei Parteilose sowie mit Manuela Obrist und Stefano Potenza zwei FDPler den Sprung als Neulinge in den Gemeinderat geschafft. Es sind alles Persönlichkeiten, die in Hausen gut vernetzt sind und sich bereits engagiert haben. Als ob neun Kandidierende für die fünf Sitze noch nicht genug wären, ist für den zweiten Wahlgang vom 26. September mit Kurt Schneider (parteilos) noch ein neuer Kandidat ins Spiel gebracht worden.

Harry Treichler trat nicht zur Gesamterneuerungswahl an. Bild: zvg

Federführend in der Operation «Kurskorrektur» ist die FDP. Die Liberalen sind in der laufenden Amtsperiode nicht im Gemeinderat Hausen vertreten. Die Exekutive besteht derzeit aus Gemeindeammann Eugen Bless (parteilos), Vizeammann Tonja Kaufmann, Sabine Rickli und Hermann Zweifel (alle drei SVP-Mitglieder) sowie Harry Treichler (Die Mitte). Nach fünf Amtsjahren wollte Treichler nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen antreten. Er wird im Herbst 69-jährig, möchte das Leben noch geniessen und reisen. Auch SVPler Hermann Zweifel verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Er gehört dem Gemeinderat seit 2016 an.

SVP und FDP wollen den Vizeammannsitz

Apropos SVP: Die Ortspartei, die mit drei Sitzen die Mehrheit im aktuellen Gemeinderat stellt, ist gespalten. Das ist im 3740-Seelen-Dorf ein offenes Geheimnis. Im ersten Wahlgang warben die beiden bisherigen SVP-Gemeinderätinnen Tonja Kaufmann und Sabine Rickli mit separaten Flugblättern um die Wählergunst.

Die Tatsache, dass beide SVP-Frauen im zweiten Wahlgang um den fünften Sitz buhlen, zeugt definitiv nicht von einer gemeinsamen Parteistrategie.

Grossrätin Tonja Kaufmann kandidiert zudem erneut als Frau Vizeammann. Sie sieht sich als Vertreterin der jüngeren Generation. Angesichts des Kandidatenfelds wird die 34-Jährige im Wahlkampf jedoch gefordert sein.

Denn die FDP hat schon kurz nach dem ersten Wahlgang die nächste Stufe gezündet: «Für mich ist die Kandidatur als Vizeammann definitiv eine Option», verriet der frisch gewählte FDP-Gemeinderat und noch amtierende Schulpflegepräsident Stefano Potenza der AZ. Inzwischen ist er als Vizeammannkandidat angemeldet.

Der Regierungsrat musste den höheren Steuerfuss festlegen

Die Operation «Kurskorrektur» wies die Stimmbevölkerung im Vorfeld des historischen Wahlsonntags auf unerfreuliche Vorkommnisse hin. Die Stichworte lauten: massiv verschlechterte Finanzlage, Steuerfusserhöhung, überzogene Baukosten bei der neuen Mehrzweckhalle um etwa 1 Mio. Franken. Das Stimmvolk lehnte das Budget mit der beantragten Steuerfusserhöhung zweimal ab. Schliesslich legte der Regierungsrat den Steuerfuss für das laufende Jahr auf 105% fest (zuvor lag er bei 99%). Die Rede war zudem von überrissenen Strassenbauprojekten und ungenügender Kommunikation.

Der neuen Mehrzweckhalle musste unter anderem eine Hochstud-Gemeindeliegenschaft an der Hauptstrasse weichen. Bild: Michael Hunziker (23. April 2020)

Der Wunsch wurde immer wieder laut, Nötiges und Wünschbares zu trennen sowie eine massvolle Siedlungspolitik mit einem moderaten Wachstum anzustreben. Denn in den letzten 50 Jahren hat sich die Einwohnerzahl von Hausen in etwa verdreifacht. Laut Kanton muss mit der nächsten Bau- und Nutzungsordnung (BNO) die Grundlage für verdichtetes Bauen geschaffen werden. Prognostiziert werden 5200 Einwohner bis etwa im Jahr 2040.

Diese Entwicklung wird teilweise kritisch beurteilt. Das Pro-Kopf-Steuereinkommen werde sinken und es brauche entsprechende Strategien, um damit umzugehen, hielt Andreas Arrigoni am Podiumsgespräch im Mai fest. Inzwischen ist der Parteilose zum neuen Gemeinderat und -ammann gewählt worden, was sehr im Sinne der FDP und weiterer bürgerlicher Vertreter ist.

Zuerst das Dahlihaus gerettet, dann den Gemeinderat ausgewechselt

Aufgrund der komfortablen Ausgangslage für den zweiten Wahlgang, bei dem – wider Erwarten – nur noch ein Gemeinderatssitz zu besetzen ist, kam für die FDP Anfang dieser Woche der Moment, um nochmals eine Stufe zu zünden. Der ehemalige Vizeammann Hans-Peter Widmer verschickte den Medien im Auftrag einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern eine Mitteilung. Darin wurde die Kandidatur von Kurt Schneider für die Wahl um den fünften Gemeinderatssitz angekündigt.

Der 52-jährige Parteilose ist Stadtbaumeister von Olten sowie ehemaliger Leiter der Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Windisch. Als Raumplaner bringt Schneider einen Rucksack mit, der den vier bereits gewählten Neulingen bei der BNO-Revision von Nutzen sein könnte. Kurt Schneider hatte sich wie Hans-Peter Widmer auch stark im Verein Pro Dahlihaus engagiert.

Die Gemeinde wollte das Dahlihaus 2012 abbrechen, dann wurde es verkauft und saniert. Bild: Severin Bigler

(9. Januar 2020)

Der Verein wurde in Hausen gegründet, nachdem der Gemeinderat 2012 beschlossen hatte, das 460-jährige Hochstudhaus, das sogenannte Dahlihaus, an der Holzgasse abzubrechen. Dank dem Vereinsengagement kam es nach zwei Anläufen anders. Die alte Liegenschaft wurde verkauft, liebevoll saniert und verfügt nun über mehrere einzigartige Wohnungen.

So gesehen war die Geschichte des Dahlihauses schon eine Operation «Kurskorrektur». Das jahrelange Hin und Her fiel in die Zeit, in der Eugen Bless Gemeindeammann war.

Der Wunsch nach neuen Köpfen im Gemeinderat ist also nicht erst Ende letzten Jahres mit der Kreditabrechnung der neuen Mehrzweckhalle aufgekommen, sondern über Jahre gewachsen.

Bei den Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren war die Zeit dafür noch nicht reif. Bless sah sein Scheitern kommen, agierte ungeschickt und ging unter.