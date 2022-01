Bezirk Brugg: Was die 20 Gemeindeammänner beschäftigen wird

Analyse Was die 20 Gemeindeammänner in den nächsten vier Jahren im Bezirk Brugg beschäftigen wird Weitsicht und strategisch kluge Entscheide sind gefragt in der neuen Amtsperiode 2022 bis 2025, damit sich die Bevölkerung im geschrumpften Bezirk wohlfühlt. An der Spitze der Gemeinden sind neben den bisherigen zwei komplett neue Amtsträger und fünf ehemalige Vizeammänner. Claudia Meier Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick aus dem Zeppelin auf den Bezirkshauptort Brugg mit Bruggerberg. Michael Hunziker (25. August 2015)

Der Bezirk Brugg startet noch mit 20 Gemeinden in die neue Amtsperiode 2022–2025. In der Neujahrsnacht fielen durch die Fusion zur Gemeinde Böztal und dem damit verbundenen Wechsel von Effingen, Elfingen und Bözen zum Bezirk Laufenburg 1503 Hektaren sowie gut 1700 Einwohnerinnen und Einwohner weg.

Vor zehn Jahren zählte der Bezirk Brugg noch 29 Gemeinden. Mit den Zusammenschlüssen Bözberg (Gallenkirch, Linn, Ober- und Unterbözberg), Schinznach (Schinznach-Dorf und Oberflachs), Lupfig und Scherz sowie Schinznach-Bad und Brugg hat eine Entwicklung an Tempo gewonnen, die auch in der neuen Legislatur noch viel zu reden geben wird.

Schinznach-Bad ist seit dem 1. Januar 2020 ein Stadtteil von Brugg. Claudia Meier (25. August 2015)

Dabei geht es längst nicht mehr um die seit Jahrzehnten oft diskutierte Frage, ob Brugg und Windisch dereinst eine starke Zentrumsgemeinde werden (wollen) oder nicht. Vielmehr geht es um strategisch kluge Entscheide, mit knappen Ressourcen die meist komplexer werdenden Aufgaben und Probleme so zu lösen, dass die Bevölkerung über die notwendige Infrastruktur verfügt und sich wohlfühlt.

Die Steuerfüsse bewegen sich zwischen 82 und 120 Prozent

Unter diesen Vorzeichen läuft im ersten Quartal 2022 im Birrfeld eine Machbarkeitsstudie, bei der abgeklärt wird, ob die vier Gemeinden Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen einen Fusionsprozess anstossen sollen.

Bevor es aber losginge, würde man nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Hausen und Brunegg nochmals fragen, hielt Gemeindeammann Richard Plüss aus Lupfig, der auch Präsident des Planungsverbands Brugg Regio ist, im vergangenen Oktober fest.

Für Habsburg sei eine Fusion – wie die Bevölkerungsumfrage zeigte – aus finanziellen Gründen in den nächsten zehn Jahren kein Thema, sagte Gemeindeammann Werner Rüegsegger damals. Die 430-Seelen-Gemeinde hat mit 82% den mit Abstand tiefsten Steuerfuss im Bezirk Brugg.

Am anderen Ende der Rangliste befindet sich Villnachern mit einem Steuerfuss von 120%. In dieser Gemeinde drehen sich die zentralen Fragen um die Zukunft des Badi-Areals und das Aufgleisen von Fusionsabklärungen mit der Stadt Brugg.

Seit 1. Januar 2022 ist die Feuerwehr Villnachern bei der Feuerwehr Brugg integriert (v. l.): Barbara Horlacher, Stadtammann Brugg; Manuel Keller, Kommandant Feuerwehr Brugg; Michael Schratter, Kommandant Feuerwehr Villnachern; Lukas Bopp, Gemeinderat Ressort Feuerwehr Villnachern, und Roland König, Gemeindeammann Villnachern. zvg

Der Bezirkshauptort streckte im vergangenen Sommer die Fühler aus, um herauszufinden, ob andere Gemeinde auch einen Zusammenschluss mit Brugg prüfen möchten. Was dabei herausgekommen ist, wird man wohl erst ungefähr im Frühling erfahren.

Wo aus der Nummer zwei die Nummer eins wurde

Mit dem Start der neuen Amtsperiode müssen zuerst die frisch gewählten Milizpolitikerinnen und -politiker in ihren Ämtern ankommen und dossierfest werden. In der Gemeinde Hausen betrifft das alle fünf Mitglieder. Das erfordert Zeit. Rund ein Jahr, sagen verschiedene erfahrene Amtsträgerinnen und -träger.

Unter den 20 Gemeindeoberhäuptern im Bezirk Brugg sind sieben neu in diesem Amt. In Birrhard, Mülligen, Riniken und Schinznach sind die Vizeammänner in die neue Position gewählt worden. In Villigen (wo Ammann René Probst sein Amt unfallbedingt niederlegen musste) ist Vizeammann Olivier Moser offiziell der einzige Kandidat für die Nachfolge von Probst.

Sie stehen den Gemeinden während der aktuellen Amtsperiode vor:

Reto Porta (1971), bisheriger Gemeindeammann von Auenstein. zvg René Grütter (1955), parteilos, bisheriger Gemeindeammann von Birr. zvg Daniel Knappe (1982), neuer Gemeindeammann von Birrhard. zvg Therese Brändli (1966), bisherige Frau Gemeindeammann von Bözberg. Mario Heller (31. August 2017) Barbara Horlacher (1971), Grüne, bisherige Frau Stadtammann von Brugg. zvg Werner Rüegsegger (1953), parteilos, bisheriger Gemeindeammann von Habsburg. zvg Andreas Arrigoni (1966), parteilos, neuer Gemeindeammann von Hausen. zvg Richard Plüss (1954), SVP, bisheriger Gemeindeammann von Lupfig. Sandra Ardizzone (17. August 2021) Lukas Erne (1972), bisheriger Gemeindeammann von Mandach. zvg René Birrfelder (1956), bisheriger Gemeindeammann von Mönthal. zvg Stefan Hänni (1968), parteilos, neuer Gemeindeammann von Mülligen. Claudia Meier (4. Oktober 2021) Markus Fehlmann (1969),parteilos, bisheriger Gemeindeammann von Remigen. zvg Beatrice Bürgi (1958), parteilos, neue Frau Gemeindeammann von Riniken. zvg Andreas Ulrich (1972), parteilos, neuer Gemeindeammann von Rüfenach. zvg Peter Zimmermann (1962), SVP, neuer Gemeindeammann von Schinznach. zvg Roland Frauchiger-Weber (1960), bisheriger Gemeindeammann von Thalheim. zvg Ulrich Salm (1967), bisheriger Gemeindeammann von Veltheim. Sandra Ardizzone (30. Mai 2017) Olivier Moser (1968), vertritt zurzeit als Vizeammann von Villigen Gemeindeammann René Probst, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte. zvg Roland König (1956), bisheriger Gemeindeammann von Villnachern. zvg Heidi Ammon (1960), SVP, bisherige Gemeindepräsidentin von Windisch. Alex Spichale (9. Juni 2021)

Beatrice Bürgi schreibt in Riniken Dorfgeschichte

Komplett neu im Gremium und gleich an der Spitze ihrer Gemeinde sind der 49-jährige Bereichsleiter IT Andreas Ulrich in Rüfenach und der 56-jährige Geschäftsführer Andreas Arrigoni in Hausen.

Sie alle sind gefordert, aus heterogenen Gremien starke Teams zu formen, in denen sich alle ans Kollegialitätsprinzip halten und für die das Gemeinwohl Priorität hat.

Der Frauenanteil unter den Gemeindeammännern hat sich gegenüber der letzten Amtsperiode nicht verändert und beträgt 20%. Für Konstanz sorgen Therese Brändli (FDP) in Bözberg, Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) in Windisch und Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne). Nach dem freiwilligen Ausscheiden von Ursula Berger in Birrhard steht in Riniken mit Beatrice Bürgi zum ersten Mal in der Dorfgeschichte eine Frau der Exekutive vor.

Weiteres Wachstum wird angestrebt

Nach dem Wegfall der Fricktaler Sonnenstube mit der Fusionsgemeinde Böztal zählt der Bezirk Brugg noch 50'750 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand 30. Juni 2021). Angekurbelt durch die rege Bautätigkeit dürfte der Bezirk Brugg diese Reduktion schon bald wieder wettmachen.

Auf dem Areal Bachthale in Windisch neben dem Fachhochschul-Campus könnte eine neue Kantonsschule entstehen. Claudia Meier (27. Mai 2020)

Wichtig ist, dass beim weiteren Wachstum die Infrastruktur mithalten kann und ernsthaft an einer gemeinsamen Vision gearbeitet wird, um dem Bezirk Brugg die Ausstrahlung zu geben, die er mit seinen vielen Puzzleteilen schon längst verdient hätte.

Die Visualisierung zeigt die Freiräume (Bauten können von Architektur her abweichen) des Campus Reichhold auf der Grenze Hausen/Lupfig. zvg

Es braucht nicht um jeden Preis eine Fusion zu sein. Vielmehr gilt es, ein besonderes Augenmerk zu richten auf die Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch (mit oder ohne Mittelschule), den Campus Reichhold in Hausen und Lupfig sowie das Gesamtverkehrskonzept Ostaargau für alle Verkehrsteilnehmenden.

Gelingt der Blick über den Tellerrand, könnte sogar auch eine der acht «Raumzeitkapseln» der Landesausstellung Svizra27 am Wasserschloss ermöglicht werden. Wo sonst?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen