Analyse: Im Stadtrat Brugg wechselt mehr als nur ein Kopf

Analyse Mit dem Start in die neue Amtsperiode wechselt im Stadtrat Brugg mehr als nur ein Kopf Nach über 100 Jahren ist die SP nicht mehr in der Exekutive vertreten. Mit Roger Brogli sitzt neu ein Parteiloser im Gremium. Und weil zwei Bisherige ihre Ressorts nach vier Jahren wieder abgeben, kommt es zu einigen Aufgabenverschiebungen und anderen Ansprechpartnern. Claudia Meier 21.01.2022, 05.00 Uhr

Gesamtstadtrat Brugg (v. l.): Stadtrat Roger Brogli (neu), Stadtschreiber Matthias Guggisberg, Stadtammann Barbara Horlacher, Stadtrat Reto Wettstein, Stadtrat Jürg Baur und Vizeammann Leo Geissmann. zvg/René Schweizer

Auf den ersten Blick scheint im Stadtrat Brugg alles gleich zu sein. Jedenfalls fast: Anstelle von Willi Däpp nimmt neu Roger Brogli am Sitzungstisch Platz. Doch mit dem freiwilligen Ausscheiden des 70-jährigen Däpp ist die SP als zweitstärkste politische Kraft der Stadt Brugg nach über einem Jahrhundert nicht mehr in der Regierung vertreten.

Den freien Sitz schnappte sich der frühpensionierte Werkdienst-Chef Roger Brogli souverän im ersten Wahlgang Ende September mit 1913 Stimmen – vor dem bisherigen Stadtrat Jürg Baur (Die Mitte, 1891 Stimmen) und den beiden SP-Kandidatinnen Rita Boeck (1734 Stimmen) und Alexandra Dahinden (1396). Viele Linke waren sich wohl bei der Wahl des Parteilosen Roger Brogli nicht bewusst, dass sie mit ihrer Stimme mithalfen, die SP aus dem Stadtrat zu drängen.

Der ehemalige Werkdienst-Chef Roger Brogli kandidierte als Parteiloser für den Stadtrat Brugg und wurde gewählt. Chris Iseli (3. Mai 2021)

Der 63-jährige Brogli ist sowohl in Kultur- als auch in Wirtschaftskreisen sehr gut vernetzt, als Quereinsteiger politisch jedoch schwierig einzuschätzen. Mit anderen Worten: Was das Fehlen der SP im Stadtrat für den Brugger Politbetrieb genau bedeutet, wird sich erst noch zeigen.

Der Frühpensionierte kann die nötige Zeit für Planung und Bau aufbringen

Bekanntlich wurden die vier bisherigen Stadtratsmitglieder auch im ersten Wahlgang wiedergewählt: Barbara Hor­lacher (Grüne, Stadtammann), Leo Geissmann (Die Mitte, Vizeammann), Reto Wettstein (FDP) und Jürg Baur (Die Mitte). Die Ressortverteilung für die neue Amtsperiode hat allerdings zu grösseren Aufgabenverschiebungen geführt.

Reto Wettstein (FDP) gab das Ressort Planung und Bau nach vier Jahren ab. zvg

Roger Brogli erbte nicht einfach die Ressorts Bildung, Jugend und Familie sowie Sport und Vereine von Willi Däpp. Der gelernte Strassenbauer und Maurer mit Weiterbildungen an der Vorarbeiterschule, Handelsschule und Bauführerschule sowie im Bereich Projektmanagement übernimmt das zeitintensive Ressort Planung und Bau von FDP-Stadtrat Reto Wettstein. Seinen ersten öffentlichen Einsatz als Stadtrat hatte Brogli diese Woche am Dienstagabend im Salzhaus, als er die Teilnehmenden zum Auftakt-Forum «Erneuerung Neumarktplatz» begrüsste.

Barbara Horlacher (Grüne) sitzt seit vier Jahren im Stadtrat Brugg. Alex Spichale (9. Juni 2021)

Damit der Wechsel von der operativen zu strategischen Ebene gelingt, wird Roger Brogli im ersten Amtsjahr noch nicht als Stadtrat dem neuen Werkdienst-Chef und seinem ehemaligen Stellvertreter vor die Nase gesetzt. Interimistisch ist Stadtammann Barbara Horlacher im 2022 für den Werkdienst zuständig, so wie sie das vor vier Jahren war.

Überhaupt sind Horlacher und Vizeammann Leo Geissmann die beiden Regierungsmitglieder, die ihren Ressorts treu bleiben. Die Grüne ist im Vollpensum für Allgemeine Verwaltung, Planung Stadtentwicklung, Information/Kommunikation, Wirtschaft/Standortförderung, Ortsbürgergemeinde inkl. Forstbetrieb und Sicherheit zuständig. In ihrer ersten Amtsperiode liess sich die erste Frau Stadtammann in der Geschichte der Stadt Brugg zwar nicht gerne in die Karten blicken, aber das Gremium hat es dennoch geschafft – trotz Coronapandemie – einige Projekte anzupacken oder weiterzuführen, auf welche die Bevölkerung seit Jahren gewartet hat.

Mitte-Stadtrat gibt das Soziale nach vier Jahren wieder ab

Leo Geissmann (Die Mitte) gehört dem Stadtrat seit 2014 an. Alex Spichale (9. Januar 2018)

Der Mitte-Politiker Leo Geissmann hält den Finger weiterhin auf die Finanzen und hat sich für den Kulturbereich zu einem zuverlässigen Ansprechpartner entwickelt. Der zweite Mitte-Stadtrat Jürg Baur ist von Beruf Schulleiter und nutzt nun die Gunst der Stunde, nach der Abschaffung der Schulpflege die Ressorts Bildung und Sport zu übernehmen. Somit gibt Baur, der auch Mitglied der Bildungskommission des Grossen Rats ist, seine Ressorts Soziales, Gesundheit und Alter nach der ersten Amtsperiode bereits wieder ab.

Jürg Baur (Die Mitte) ist Stadtrat und Grossrat. zvg

Hier springt Reto Wettstein in die Bresche. Im Wahlkampf forderte der FDPler noch Barbara Horlacher als Stadtammann heraus, weil er mit seiner Position im Gremium unzufrieden war. Er vertritt die Meinung, dass sein damaliges Ressort Planung und Bau ins Vollamt gehört. Die vielen Sitzungen tagsüber liessen sich kaum im Nebenamt bewältigen, sagt er.

Jetzt ist Reto Wettstein wieder dort, wo er vor acht Jahren im Stadtrat angefangen hat. Aus dem Ressort Soziales, Gesundheit und Alter ist mit Integration, Migration und Jugendarbeit der Ressortname «Gesellschaft» entstanden. Die Stadtratsmehrheit ist also daran, sich neu zu orientieren.