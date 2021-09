Die Frauen im Gemeinderat Windisch künftig in der Mehrheit.

Analyse Gemeinderatswahlen Windisch: Künftig dürften die Frauen in der Mehrheit sein Drei Vakanzen und insgesamt acht Kandidierende für die fünfköpfige Exekutive: In der Gemeinde Windisch kommt es am 26. September zu einer spannenden Richtungswahl. Noch ist zwar unklar, ob die bürgerliche Mehrheit fällt. Fest steht hingegen, dass die Kandidatinnen gute Trümpfe haben und den Mitbewerbern in nichts nachstehen. Claudia Meier 23.09.2021, 05.00 Uhr

So präsentiert sich der Gemeinderat Windisch noch bis Ende 2021 (v. l.): Matthias Treier (FDP), Max Gasser (FDP), Heidi Ammon (SVP), Rosi Magon (SP), Marco Wächter (Gemeindeschreiber) und Bruno Graf (SP).

Bild: Severin Bigler

(25. Februar 2019)

Aktuell haben die Bürgerlichen mit Max Gasser, Matthias Treier (beide FDP) und Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) drei Sitze inne. Die SP besetzt mit Vizepräsidentin Rosi Magon und Gemeinderat Bruno Graf die beiden verbleibenden Sitze. Gasser, Treier und Magon haben sich entschieden, nicht mehr für die Gesamterneuerungswahlen zu kan-didieren.

Wie in der Vergangenheit werden die EVP und Die Mitte in der nächsten Amtsperiode nicht im Gemeinderat vertreten sein. Sie konnten keine Kandidaten finden. Auch die Grünliberalen, die erstmals mit einer Liste bei den Einwohnerratswahlen mitmachen, verzichten auf eine Gemeinderatskandidatur.

SVP-Gemeindepräsidentin ist unbestritten

Somit stellen sich folgende Fragen: Kann die FDP ihre beiden Sitze in der Windischer Exekutive verteidigen? Oder wird der Gemeinderat mehrheitlich rot-grün? Werden die Spitzenposten in der Regierung weiterhin von zwei Frauen besetzt? Haben die Kandidatinnen dieses Mal nicht die besseren Wahlchancen und werden künftig in der Mehrheit sein?

Am wenigsten Sorge um die Wahl muss sich SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon machen. Die 61-jährige Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin mit eigenem Kochstudio ist vor acht Jahren als erste Frau in der Geschichte von Windisch – unter der früheren Bezeichnung – als Gemeindeammann gewählt worden. Als Finanzministerin hat sie dazu beigetragen, dass die Pro-Kopf-Steuerkraft zugenommen hat und die Gemeinde – vorübergehend – schuldenfrei ist.

Die FDP muss um den zweiten Sitz bangen

An Heidi Ammons Seite kandidiert Parteikollege Novica Vidic. Der 34-jährige Betriebswirtschafter ist politisch zwar sehr interessiert, aber in Windisch, wo er seit 2016 lebt, noch nicht sehr bekannt. Ihm wird eher die Wiederwahl in den Einwohnerrat zugetraut als ein – zusätzlicher – SVP-Sitz im Gemeinderat.

Um das bürgerliche Lager in der Exekutive zu stärken, bringt Anita Bruderer gute Voraussetzungen mit. Die FDPlerin ist bestens vernetzt, engagiert und motiviert. Die 54-Jährige hätte ursprünglich an der Seite von Einwohnerrat-Vizepräsident Philipp Umbricht für den Gemeinderat kandidieren sollen. Doch SP-Regierungsrat Dieter Egli, der auch in Windisch wohnt, untersagte dem obersten Aargauer Staatsanwalt Umbricht, als Gemeinderat zu kandidieren.

An Umbrichts Stelle nominierte die FDP deshalb später Conrad Gerhardt. Durch die – behelfsmässige – Kandidatur des 62-jährigen Organisationsberaters und Hoteliers sind Bruderers Wahlchancen gestiegen. Denn gegen Umbricht mit seiner langjährigen Erfahrung hätte es die politische Quereinsteigerin schwer gehabt, sollte die FDP nur noch einen Gemeinderatssitz besetzen können.

SPlerin will das Vizepräsidium weiterführen

Gross eingefahren ist das links-grüne Lager mit einem Dreierticket der SP – darunter der Bisherige Bruno Graf – und der Kandidatur der amtierenden Schulpflegepräsidentin Isabelle Bechtel, die als 46-jährige Parteilose spontan von den Grünen portiert wurde. Das erklärte Ziel ist es, mit diesem Kandidierendenfeld die bürgerliche Mehrheit in der Regierung zu kippen.

Hätte die SP eine geeignete Person gefunden, wäre die Partei auch gegen Gemeindepräsidentin Heidi Ammon in den Wahlkampf gestiegen. Ob die Rechnung mit dem Dreierticket aufgeht, wird sich – wohl nach dem zweiten Wahlgang Ende November – zeigen.

Mit der Abschaffung der Schulpflege per Ende Jahr und der Integration einiger Aufgaben im Gemeinderat dürfte es im Ressort des 62-jährigen Bruno Graf zu Veränderungen kommen. Falls er die Bildung abgibt, wird das der neu kandidierenden Parteikollegin und Schulleiterin Monica Treichler oder Schulpflegepräsidentin Bechtel entgegenkommen. Es ist davon auszugehen, dass mindestens eine der beiden die Gemeinderatswahl schafft und dadurch die Frauenmehrheit im Gremium Realität wird.

Die 50-jährige Treichler ist zudem die einzige Kandidatin für das vakante Vizepräsidium. Sie hat sich auf ein längerfristiges Engagement eingestellt, was beim neu kandidierenden, pensionierten Kreisplaner Reto Candinas (SP) mit seinen 67 Jahren eher nicht der Fall ist.