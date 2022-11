Abstimmung Trotz Widerstand: Das Budget 2023 wurde in Brugg angenommen Seit August hat das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik gegen das Budget mobil gemacht. Am Sonntag, 27. November, haben es die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dennoch angenommen. Zudem wurde ein neues Mitglied in die Steuerkommission gewählt. Deborah Bläuer 27.11.2022, 14.56 Uhr

Bei der Abstimmung fürs Budget 2023 lag in Brugg die Stimmbeteiligung bei 31 Prozent. Sandra Ardizzone

Das Budget 2023 ist in Brugg viel diskutiert worden. Denn seit August hat das neu gegründete Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik mit FDP- und SVP-Vertretern im Kernteam dagegen Widerstand geleistet.

Das Komitee befürchtet einen stetigen Niedergang der Finanzkraft in Brugg und forderte unter anderem als Gegensteuer ein Budget mit einem Steuersatz von 87 Prozent. Weil: «Mit dem mit Abstand tiefsten Steuersatz aller Aargauer Städte können gute Steuerzahler angeworben werden.» Ausserdem hätten die Bruggerinnen und Brugger in den letzten 20 Jahren zu viele Steuern bezahlt. Jetzt gehe es auch darum, ihnen etwas zurückzugeben. Zusätzlich plädierte das Komitee für ein Ansiedlungsprojekt für gute Steuerzahlende.

Entsprechend rief das Komitee zur Ablehnung des Budgets 2023, das einen Steuersatz von 97 Prozent aufweist, auf – allerdings vergebens.

Einwohnerrat genehmigte Budget schon am 21. Oktober

Obwohl die SVP-Fraktion im Einwohnerrat dagegen war, genehmigte dieser das Budget an seiner Sitzung am 21. Oktober mit 37 Ja- zu 8 Nein-Stimmen. Bei einer Steuerfussreduktion würde sich das prognostizierte negative Betriebsergebnis vergrössern und das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltsbudgets auf Jahre verunmöglichen, hatte die SP-Fraktion beispielsweise im Vorfeld mitgeteilt.

In erster Linie würden die Reichsten von der Steuerfussreduktion profitieren. Ausserdem sei Wohnraum für allfällige Neuzuziehende kaum vorhanden.

1464 Ja-Stimmen für das Budget

Nun nahm auch das Brugger Stimmvolk am Sonntag, 27. November, das Budget mit 1464 Ja- zu 906 Nein-Stimmen an. Die Stimmbeteiligung betrug 31 Prozent. Das Budget 2023 hat einen unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent. Der Stadtrat schlägt ein negatives Betriebsergebnis von 8,68 Millionen Franken vor und rechnet mit einem operativen Verlust von 1,46 Millionen Franken. Das Nettovermögen soll auf 106,8 Millionen Franken sinken (Stand Ende 2021: über 121,1 Millionen Franken).

Neben der Budgetabstimmung fand in Brugg am 27. November auch die Ersatzwahl eines Mitglieds in die Steuerkommission statt. Alexandra Darioli (geb. 1982, Die Mitte) aus Brugg setzte sich mit 1183 Stimmen gegen Sergio Laverde (geb. 1963, parteilos) aus dem Ortsteil Schinznach-Bad durch, der 702 Stimmen erreichte.