Sechs Jahre nach der Auswanderung sagt diese Windischerin: «Ich werde definitiv in Island bleiben» Sie ermöglichte sich ein zweites Leben: Rebekka Kühnis ist Lehrerin und Künstlerin. Die 44-Jährige hat sich im Norden ein Haus mit Atelier gebaut. Jetzt gibt sie Einblick in ihre «Luxusquarantäne». 11.02.2021

Künstlerin Rebekka Kühnis aus Windisch lebt seit 2015 in Island. Hier sitzt sie in ihrem Atelier in Akureyri. Bild: zvg

Das Leben von Rebekka Kühnis war schon vor der Pandemie ­coronakonform. Denn die gebürtige Windischerin ist gerne mit sich alleine und vermeidet Menschenmengen. Nachdem sie während zwölf Jahren als Lehrerin für Bildnerisches Gestalten an der Kantonsschule Baden gearbeitet hatte, entschied sie sich 2015, nach Akureyri im Norden Islands auszuwandern.

Seither lebt die 44-Jährige in einem kleinen Holzhaus, das sie sich mit dem Ersparten aus der Schweiz baute, in der Natur auf der gegenüberliegenden Fjordseite von Akureyri. Das ist eine Stadt mit etwa 19'000 Einwohnern, was knapp der Gesamtbevölkerungszahl von Brugg und Windisch entspricht. Momentan legen hier keine Kreuzfahrtschiffe an, dafür sind die Einheimischen viel im Freien unterwegs. Der Verkauf von Langlaufski verzeichnet Rekordwerte.

Das Haus im Schnee mit Blick über den Fjord nach Akureyri und den «Hausberg» Súler, aufgenommen 29. Januar 2020, als sie mit den Schneeschuhen loslief. Es war -18 Grad kalt, weshalb das Meer dampft. Bild: zvg/Rebekka Kühnis

Wenn Kühnis von ihrer hohen Lebensqualität – «einer Luxusquarantäne» – spricht, meint sie nicht Materielles, sondern das Sein in der Natur, ihren Garten mit Hühnern, ihre Kunst und etwa ein gutes Buch. Die Künstlerin ist froh, dass die Coronasituation im Norden Islands bisher nicht gravierend war und sie stets mit den engsten Freunden in Kontakt bleiben konnte. Die Läden und Restaurants waren nie ganz geschlossen.

Ein halbjähriger Urlaub löste bei ihr viele Fragen aus

Als 20-Jährige kam Kühnis zum ersten Mal nach Island und «erfuhr sofort ein Gefühl der Verbundenheit, des Zuhauseseins, wie ich es so von der Schweiz her nicht kannte». Ab 2012 begann sie, das Land intensiv zu bewandern, einmal während eines halbjährigen Urlaubs, in welchem sie fast drei Monate mit dem Zelt unterwegs war und die verbleibende Zeit in Akureyri verbrachte. Ab jener Zeit nahm Rebekka Kühnis Island in ihre Kunst auf.

Rückblickend sagt sie: «Ich kam an den Punkt, wo ich mich in der Schweiz nicht mehr richtig wiederfand und mir auch die Frage stellte, ob ich die nächste Lebenshälfte in ähnlichen, zwar guten und sicheren, aber eben ähnlichen Bahnen verbringen sollte. Oder ob ich nochmals ganz anders anfangen möchte, ob ich mir eine Art zweites Leben ermöglichen sollte.»

Die Künstlerin liebt es, in der Natur unterwegs zu sein. Das Bild stammt von einer Wanderung in der Umgebung von Akureyri (Berg Kaldbakur). Bild: zvg

Akureyri schien ihr ideal für einen Neuanfang. Der Ort ist nicht so gross wie die Hauptstadt Reykjavík, entspannter, näher an der Natur und bietet trotzdem berufliche, kulturelle und soziale Möglichkeiten.

Inzwischen ist Rebekka Kühnis als Werk-, Kunst- und «Outdoor»-Lehrerin an einer Grundschule mit 6- bis 16-jährigen Schulkindern fest angestellt, was ihr ein relativ sicheres Einkommen ermöglicht. Sie erklärt:

«Allerdings verdiene ich mit dieser Tätigkeit in Teilzeitarbeit gemessen an den Lebenskosten wenig, weshalb ich während der gut zwei Monate Sommerferien jeweils als Guide dazuverdiene.»

Doch dieses Nebeneinkommen fiel ihr im Coronajahr durch den eingebrochenen Tourismus weg. «Dafür konnte ich einige meiner Werke verkaufen», ergänzt Kühnis.

«In der Schweiz war Island ein Sehnsuchtsort»

Seit neun Jahren sind Islands Landschaften Hauptgegenstand ihrer Kunst. Einige ihrer Werke, die vorwiegend mit schwarzem Kugelschreiber gezeichnet sind, wurden vor wenigen Tagen in der neusten Ausgabe der Brugger Neujahrsblätter publiziert. Ihre Arbeitsweise ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Die Künstlerin erzählt:

«Ich bin laufend am Suchen erweiterter Ausdrucksmöglichkeiten, die aber Aussenstehenden nicht immer ins Auge fallen mögen.»

Seit der Auswanderung verändert habe sich ihr innerer Zugang zum Thema. «Als ich noch in der Schweiz lebte, war Island ein Sehnsuchtsort», erinnert sich Kühnis. Die Landschaften und Eindrücke von Wandertouren habe sie zu Hause im Atelier zeichnerisch nachempfunden. Seit sie in Island wohne, habe sie all dies stärker verinnerlicht, «dadurch hat sich die Dringlichkeit für das zeichnerische Nacherleben verschoben».

So sehen Haus und Garten der Windischerin in Akureyri im Sommer aus. Bild: zvg

Vor allem war sie in den letzten Jahren auch damit beschäftigt, in ihrer neuen Heimat Fuss zu fassen, die isländische Sprache zu lernen, ihr Haus zu bauen und Arbeit zu finden. Mit Blick in die Zukunft sagt sie: «Ich bin jetzt selber neugierig, wohin es künstlerisch geht.»

Weil die Touristen ausblieben, nutzte sie die Zeit für Inlandreisen

Im vergangenen Sommer sei sie zwar nicht sehr produktiv gewesen, aber alles andere als gelähmt, sagt Rebekka Kühnis. Da die Touristen ausblieben und sie nicht als Guide arbeiten konnte, nutzte sie diese Zeit für Inlandsreisen. Sie stellt fest: «Ich war noch häufiger als in anderen Jahren unterwegs, oft zu Fuss und mit dem Zelt. Auch mit Besuch aus der Schweiz.» Wunderbar und wahrscheinlich einmalig sei es gewesen, an sonst überlaufenen «Hotspots» die Natur in aller Stille, manchmal sogar ganz alleine zu geniessen, schwärmt Kühnis und fügt an:

«Ich weiss nicht, ob dies je wieder möglich sein wird. Die künstlerische Tätigkeit musste deshalb auf den Winter warten.»

Momentan arbeitet die 44-Jährige an einer Serie von Kleinformaten unter dem Titel «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen). «Auch diese Arbeiten beziehen sich auf Eindrücke in Islands Natur, einige davon bewegen sich jedoch etwas stärker in Richtung Abstraktion», erklärt sie.

Kverkfjöll III, 2016. Bild: zvg/Rebekka Kühnis Hellufell, 2016. Bild: zvg/Rebekka Kühnis Seascape IV, 2020. Bild: zvg/Rebekka Kühnis Seascape V, 2020. Bild: zvg/Rebekka Kühnis Werk aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bild: zvg/

Rebekka Kühnis Werke aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bilder: zvg/

Rebekka Kühnis Werk aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bild: zvg/

Rebekka Kühnis Werk aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bild: zvg/

Rebekka Kühnis Werke aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bilder: zvg/

Rebekka Kühnis Werk aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bild: zvg/

Rebekka Kühnis Werk aus der Serie «Falling into Place» (An Ort und Stelle fallen), 2020/21. Bild: zvg/

Rebekka Kühnis

Mitte Februar zeigt sie diese Werke im «Kaktus», einem Atelier und Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst, der dem Kunstmuseum in Akureyri angegliedert ist. Das Atelier von Kühnis ist im eigenen Holzhaus integriert, wo sie die auf ausgedehnten Wandertouren gesammelten Eindrücke und Stimmungen verarbeitet. Sie bearbeitet Fotos digital, druckt sie aus, skizziert. «Es ist ein langer Prozess, bis die definitiven Werke entstehen.»

Hin und wieder hat sie Nachbarn aus Brugg

Rebekka Kühnis ist die Tochter von Robert und Veronika Kühnis in Unterwindisch. Mit der Umgebung und der Natur an der Reuss, ihrer Familie sowie ein paar Freunden fühlt sie sich nach wie vor stark verbunden. Sie bezeichnet sich deshalb auch als «Flussmensch».

Irgendwann habe sie entdeckt, dass sie in Akureyri hin und wieder Nachbarn aus Brugg hat. Denn Jóhannes Vígfússon stammt ursprünglich aus Akureyri, wohnt aber mit seiner Ehefrau Barbara in Brugg, wo sich das Paar im ­Musikbereich für die Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft engagiert.

Vor zwei Jahren war Rebekka Kühnis zum letzten Mal zu Besuch in der Schweiz. Ob sie diesen Frühling wieder kommen wird, kann sie noch nicht sagen. Im Moment geniesst die Künstlerin in Island den vielen Schnee, der endlich gefallen ist:

«Wenn das Wetter es erlaubt, bin ich mit meinen Schneeschuhen oder den Cross-Country-Ski unterwegs.»

Ganz allgemein ist sie dankbar für ihre entspannte Situation und das Leben in der neuen Heimat. Sie freut sich, dass die Tage länger werden und sie ihren Garten in wenigen Monaten wieder geniessen kann. Ihre Auswanderungsbilanz fasst Rebekka Kühnis in einem Satz zusammen: «Ich werde definitiv in Island bleiben.»