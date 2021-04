Aargauerin im Ausland Künstlerin Christine Staehelin hat sich in New York ein zweites Standbein aufgebaut Die 57-Jährige ist die Tochter eines ehemaligen Chefdiplomaten und einer gebürtigen New Yorkerin, die in Brugg leben. Sie ist in die USA ausgewandert. In der Metropole unterrichtet Christine Staehelin Aktzeichnen und kümmert sich um 14 Privatgärten. Besonders imposant ist die Anlage, die sie für einen Aargauer gestaltet hat. Claudia Meier 03.04.2021, 05.00 Uhr

Künstlerin Christine Staehelin lebt und unterrichtet in New York. Bild: zvg

Sie hat schon Werke im Brugger Zimmermannhaus ausgestellt sowie im August 2019 in der Galerie am Lindenhof in Zürich: Christine Staehelin ist Künstlerin und Grafikerin. Sie lebt seit 25 Jahren in New York. Letztes Jahr malte sie unter anderem ein Porträt von Greta Thunberg. Die 57-Jährige bewundert die Zielstrebigkeit und Ausdauer sowie den Mut und die Klarsicht der jungen Klimaschutzaktivistin und fühlt sich mit ihr verbunden. Denn die Natur und «das Überleben möglichst vieler Lebensarten in dieser sehr risikoreichen Erdzeit» liegen auch Staehelin am Herzen.

Kein Wunder hat sie sich in New York City im Park Slope im Stadtbezirk Brooklyn niedergelassen. Hier säumen hohe Bäume die Strassen und zwei grosse Parks sind nur wenige Schritte vom Backsteinhaus entfernt, wo Christine Staehelin allein im Erdgeschoss mit kleinem Garten lebt. Tochter Lia besucht ein College in der Nähe der kanadischen Grenze und kommt nur in den Semesterferien nach Hause. Anfang Jahr hat die produktive Künstlerin auch von Lia ein Porträt gemalt.

Christine Staehelin lebt in Brooklyn im Wohnviertel Park Slope. Bild: zvg

Nach dem Grafikstudium an der Kunstgewerbeschule in Basel und einigen Berufsjahren in jener Stadt zog Christine Staehelin 1996 nach New York City, um während zweier Jahre einen Weiterbildungskurs in der Malerei zu belegen. Sie sagt:

«Ich verfolge wie alle Künstler eine lebenslange Entwicklung und Verfeinerung meiner Sprache in der Malerei, aber mein Weg ist aus verschiedenen Gründen einer mit vielen, langen Umwegen.»

Da ihr Diplom von der Kunstgewerbeschule in Basel in den USA nicht voll anerkannt ist, wurde Staehelin etwa beim Unterrichten trotz bester Leistungsausweise immer in eine der unteren Einkommensklassen eingeteilt und an einer Festanstellung gehindert.

Der jährliche Ferienaufenthalt bei «Grossvamutter» als Höhepunkt

Staehelins Mutter Mary ist Amerikanerin und in New York aufgewachsen. Der 92-jährige Vater Fritz Rudolf Stähelin, Pfarrerssohn in Rein, war Chefdiplomat. Das Paar, das seit 66 Jahren verheiratet ist, lebt seit bald 30 Jahren im Haus in Brugg, in dem Christines Grosseltern, Ernst und Madeleine Stähelin, zuvor ihre Pension verbracht hatten.

Ex-Chefdiplomat Fritz Stähelin und seine Ehefrau Mary in ihrem Wohnzimmer in Brugg.

Bild: Severin Bigler

(8. Mai 2017)

Bedingt durch die diplomatische Laufbahn von Fritz Rudolf Stähelin lebte die Familie unter anderem in Frankreich, Belgien, Ägypten und Japan. Christine Staehelin kam 1963 als dritte von vier Töchtern in Kairo zur Welt und ist US-schweizerische Doppelbürgerin.

Sie erzählt: «Für meine Tochter war es in den letzten 19 Jahren stets der absolute Höhepunkt, wenn wir jährlich nach Brugg zu meinen Eltern kamen und dort mehrere Wochen verbrachten.» Als Kleinkind habe Lia die Grosseltern zu «Grossvamutter» verschmolzen, weil das einfacher war.

Porträt von Tochter Lia, 2021, Öl auf Leinwand. Bild: Christine Staehelin

Ob in der Schweiz, wo Christine Staehelin auf dem Bruggerberg auch schon eine Gämse angetroffen hat, oder in den USA: Ihr ist die Natur im Alltag sehr wichtig. Sie malt hauptsächlich Landschaften, Pflanzen, Tiere und Menschen. Ein Stillleben, das nur menschengemachte Objekte enthalte, sei für sie nicht motivierend und von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die 57-Jährige ergänzt: «Aber bereits eine Muschel oder Schnittblume weckt mein Interesse.»

Ständiges Üben ist unentbehrlich

Seit über zehn Jahren unterrichtet sie Aktzeichnen in New York. Staehelin erklärt:

«Aktzeichnen ist ungemein schwierig und wird deshalb niemals langweilig.»

Es falle uns viel leichter, etwas anderes zu zeichnen als den menschlichen Körper, «den wir gar nicht objektiv anschauen können, sondern sofort emotional beladen und dadurch glauben zu wissen, wie man ihn zeichnet». Deswegen sei das Aktzeichnen über die Jahrhunderte wohl immer ein Grundstein der Kunstschulausbildung gewesen. Auch beim Porträtmalen ist für Christine Staehelin ständiges Üben unentbehrlich.

14th St. chimneys, 2019. Öl auf Leinwand. Bild: Christine Staehelin 7th Ave Station, Park Slope, 2019, Öl auf Leinwand. Bild: Christine Staehelin Kardinal Vogel, 2019. Öl und Wachs auf Leinwand. Bild: Christine Staehelin Mond über der Wandelalp, 2018, Öl auf Leinwand. Bild: Christine Staehelin Bergblumen, 2018, Öl auf grundiertem Papier. Bild: Christine Staehelin Alpiglen mit Engelhorn, 2017. Öl auf Leinwand. Bild: Christine Staehelin

Im Laufe der Zeit hat sich die Naturliebhaberin in der Weltmetropole ein zweites – nicht alltägliches – Standbein aufgebaut. Inzwischen betreut sie rund 14 Privatgärten verschiedener Grössen in und um New York, zweiwöchentlich, monatlich oder saisonal, je nachdem. «Inzwischen habe ich mehr Anfragen, als ich annehmen kann», erzählt Christine Staehelin, die ausschliesslich über Weiterempfehlungen zu ihren Kunden gekommen ist. «Meine Aufträge bilden eine Mischung von Neugestaltung, Umgestaltung und Gartenpflege», fährt sie fort. Dabei helfen Skizzen vom Garten, die sie für die Kundschaft anfertigt.

Die Privatgärten, um die sich Christine Staehelin in und um New York kümmert, befinden sich auf Terrassen, Dächern und am Boden. Bild: zvg

Die Pflanzpalette besteht meistens aus einer typischen Gartenkombination von kleinen Bäumen, Büschen, Stauden, Gräsern und Kräutern. Christine Staehelin versucht, wenn immer möglich, einheimische Pflanzen einzusetzen, um die Insektenvielfalt vor Ort nicht noch mehr zu gefährden.

Dachterrassengarten im Oktober 2020 in der Clinton Hill Nachbarschaft, Brooklyn. Christine Staehelin legte den Garten im Mai 2020 an. Bild: zvg

«Ohne die leider unpopuläre Insektenvielfalt bricht unheimlich viel zusammen. Viele Vögel, speziell die allermeisten Jungvögel, sind keine Körnerfresser und brauchen Raupen und Insekten zum Überleben», hält sie fest. Wie inzwischen alle wüssten, hänge unsere Nahrungsernte komplett von der Insektenerhaltung ab. Denn die meisten Insekten können sich von den bevorzugten exotischen Gartenpflanzen nicht ernähren und damit ihre Lebenszyklen nicht durchlaufen. Zu den umweltfreundlicheren, lokalen Pflanzen könne man immer noch mediterrane Kräuter und japanische Ahornbäumchen setzen.

Sechs Tage pro Woche ist sie im April und Mai mit den Gärten beschäftigt

Ein schönes Gartenprojekt ist die grosse Anlage gewesen, die Staehelin in den Jahren 2016 und 2017 im Hudson Valley für den Aargauer Innenarchitekten Martin Schweizer gestalten durfte. Er und seine Frau bauten sich dort ein modernes Haus, das er selber entworfen hatte, und er bat Staehelin den Garten darum herum zu gestalten und anzulegen.

Der Aargauer Innenarchitekt Martin Schweizer und seine Frau bauten sich im Hudson Valley ein modernes Haus. Die neue Gartenanlage durfte Christine Staehelin gestalten. Bild: zvg Gartengestaltung in 2016-17 um den Neubau im Hudson Valley, New York State. Das Bild entstand ein Jahr nach Fertigstellung. Bild: zvg Vor dem Neubau im Hudson Valley: Die Auswahl der Pflanzen soll die Vielfalt der Insekten im New York State unterstützen. Bild: zvg

Im April und Mai steht wieder die strengste Zeit für die Hausgärtnerin an. Dann ist sie an sechs Tagen pro Woche mit der Gartenarbeit beschäftigt. Ein Wochentag ist für den Kunstunterricht reserviert. Ab Juli/August, wenn die Arbeit in den Gärten abnimmt, kann die 57-Jährige wieder mehr malen. Bis vor der Coronakrise verbrachte sie diese Zeit meistens in der Schweiz: im Berner Oberland und bei den Eltern in Brugg. Im Herbst liegt der Fokus dann nochmals auf der Gartenarbeit. Ab Mitte Dezember sind alle Gärten für den Winter stillgelegt. In der Regel ist der Jahresanfang, wenn die Buchhaltung erledigt ist, bei Christine Staehelin von intensivem Kunstschaffen im Atelier geprägt.

Kunden zogen weg und Unterrichtsstunden wurden gestrichen

Das erste Coronajahr verlief für die Hausgärtnerin bis im Mai besorgniserregend. Sie erklärt:

«Mitte März letzten Jahres hatten meine Tochter und ich ziemlich sicher das Coronavirus.»

Es war damals jedoch unmöglich, einen Test machen zu lassen. «Ab April wurde ein Teil meiner Unterrichtsstunden auf Zoom verlegt, einen Teil verlor ich ganz. Zum Glück durften die Gärtner ab April offiziell wieder arbeiten.» Die Leute waren zu Hause und wollten ihre Gärten gepflegt sehen oder neue einrichten. Weil Kunden ihre Jobs verloren oder die Stadt verliessen, seien allerdings auch vier Projekte storniert worden. Unter dem Strich konnte Christine Staehelin das Jahr finanziell im normalen Rahmen abschliessen.

Im Wohnviertel Park Slope wird es langsam Frühling. Bild: zvg

Dass sich in den USA die Einkommensschere zwischen Armen und Reichen immer mehr öffnet und das Gesundheitsversicherungssystem katastrophal ist, bereitet der Hausgärtnerin Sorge. Froh ist sie, dass die Ära Trump vorbei ist. Was Christine Staehelin in ihrer Wahlheimat besonders schätzt, ist die gegenüber Europa grössere Pflanzenvielfalt und die vielen bunten Vogelarten, die sich sogar in den Städten beobachten lassen.

Eine definitive Rückkehr in die Schweiz ist sehr wahrscheinlich

Aus der Schweiz vermisst sie ihre Familie und Freunde, die Berge sowie die demokratischere und sozialere Gesellschaftsstruktur. Christine Staehelin hofft, dass sie mit ihrer Tochter Lia im Dezember nach Brugg zu Besuch kommen kann. Eine definitive Rückkehr in die Schweiz in ein paar Jahren ist für die Künstlerin sehr wahrscheinlich. Sie erzählt:

«Als ich nach New York zog, lebte noch mein amerikanischer Grossvater hier, aber er starb zwei Jahre später.»

Seither habe sie nur noch ein paar amerikanische Verwandte weit weg in Kalifornien und Vermont. Die Künstlerin beschäftigt, dass die Rückkehr in die Schweiz für sie ein emotionaler Konflikt werden könnte, falls Tochter Lia nach dem Studium in den USA bleiben wird. Das Leben hat ihr schon oft gezeigt, dass man nie genau weiss, wo man am Schluss landet.

