Aargauerin im Ausland Für diese Galeristin war die Coronakrise eine Chance, um in New York eine günstige Miete auszuhandeln Weil sich ihr Geschäftspartner auf Projekte in der Schweiz fokussiert, muss Eva Frosch aus Scherz in den USA einen Grundsatzentscheid fällen. Die gelernte Krankenschwester erzählt, warum es für die Familiendynamik gut ist, dass sie noch ein kleines Apartment hat. Claudia Meier 07.06.2021, 05.00 Uhr

Eva Frosch und ihr früherer Galeriepartner hp Portmann an der letzten Kunstmesse im März 2020. Bild: zvg

Kunst soll stimulieren, vielleicht auch provozieren, aber vor allem von dauerhafter Qualität sein. Diese Leitidee verfolgt Eva Frosch mit ihrer Galerie Frosch&Co, mit der sie zum Jahresbeginn im New Yorker Stadtteil Manhattan ins Two-Bridges-Quartier gezogen ist. Nicht weit vom alten Galeriestandort entfernt, nur einige Blöcke südlich an den East Broadway in Chinatown.

Die 53-Jährige, die in der Wohnbaugenossenschaft «Auf dem Höli» in Scherz aufgewachsen ist, nutzte das erste Coronajahr wie viele andere auch zum Innehalten und Reflektieren. Dazu kam, dass ihr Galeriepartner hp Portmann, mit dem sie an der Universität Zürich Kunstgeschichte studiert hatte und in New York City die Galerie Frosch & Portmann führte, sich nach «zehn tollen Jahren» und den coronabedingten Reiseeinschränkungen primär auf Projekte in der Schweiz fokussieren wollte.

Sie dachte ans Schliessen der Galerie

Im Gegensatz zu Eva Frosch lebte hp Portmann nie in den USA, sondern pendelte zwischen den beiden Kontinenten und organisierte mit seiner Studienfreundin Messen in der Schweiz. Eva Frosch musste letztes Jahr also einen Grundsatzentscheid fällen: «Auch das Schliessen der Galerie und eine berufliche Neuorientierung war ein Gedanke.» Am Schluss entschied sie sich mit frischer Energie umzuziehen und das fortzusetzen, was sie mit hp Portmann über all die Jahre in New York City aufgebaut hatte.

Mit dem Citybike war Eva Frosch daraufhin in jeder freien Minute im Quartier unterwegs und klapperte die vielen freien Mietlokale ab. Die Coronakrise sei auch eine Chance gewesen, um mit dem Vermieter einen guten Preis auszuhandeln, lautet ihr Fazit. Mit dem neuen Raum ist die Schweizerin bisher rundum zufrieden. Sie sagt:

«Er hat um einiges mehr Wandfläche als der alte, was mich kuratorisch sehr inspiriert.»

Der Namenszusatz & Co steht einerseits für das kleine Team von Eva Frosch und andererseits für die Künstlerinnen und Künstler. «Die Zusammenarbeit mit diesen kreativen Menschen bedeutet mir viel. Deshalb liebe ich meinen Beruf als Galeristin so sehr.» Ihre Kundschaft besteht mehrheitlich aus privaten Sammlern.

Mit der Ausbildung zur Krankenschwester einen Mädchentraum erfüllt

Eva Frosch (rechts) in ihrer neuen Galerie in New York. Bild: zvg

Ursprünglich ist Eva Frosch Krankenschwester von Beruf. Das war für sie schon als sechsjähriges Mädchen ein Traum. Im Kindergartenalter in den frühen 1970er-Jahren ist die kleine Eva mit ihren Eltern von Geroldswil ZH nach Scherz gezogen, in eines der Reiheneinfamilienhäuser mit dem – sowohl aussen als auch innen – unverputzten Kalksandsteinmauerwerk. Diese Bauweise sei damals für viele Dorfbewohner und Besucher auffällig oder gar schockierend gewesen. Eva Frosch sagt mit einem Augenzwinkern:

«Für mich steht das Höli für ein grosszügiges Lebensgefühl und ich habe meine Kindheit in dieser gemeinschaftlichen Wohnform in bester Erinnerung – auch wenn ich mir zuweilen ein bünzliges Einfamilienhaus mit biederen Eltern wünschte.»

Nach der Krankenschwesternausbildung ist Eva Frosch während eines halben Jahres durch Amerika gereist. New York City war sowohl der Ausgangs- wie der Endpunkt der Reise. «Die Stadt hat mich fasziniert, aber ans Auswandern dachte ich damals nicht», erinnert sich die Galeristin. Nach der Rückkehr in die Schweiz arbeitete Frosch neben dem Studium in einem Teilzeitpensum als Notfallkrankenschwester weiter.

In der Kinobar lernte sie einen Krebsforscher kennen

Vor 20 Jahren lernte sie ihren späteren Ehemann Lloyd Trotman in der Zürcher Kinobar Riffraff kennen. Nur fünf Monate später wanderte er aus, um an der New Yorker Krebsklinik Memorial Sloan Kettering einen Postdoc in Biochemie zu machen. Eva Frosch erzählt: «Es folgte eine Fernbeziehung für drei Jahre, was natürlich manchmal hart war. Aber im Grossen und Ganzen war es eine gute Zeit. Ich habe NYC kennen und lieben gelernt. Noch immer liebe ich diese Stadt heiss.» Nach dem Abschluss ihres Kunstgeschichte- und Germanistikstudiums im Jahr 2004 zog die damals 36-Jährige nach NYC.

Eva Frosch ist mit ihrer Familie an der Oyster Bay auf Long Island unterwegs. Bild: zvg

Als Eva Froschs Mann Lloyd Trotman eine Stelle als Krebsforscher an einem Labor in Cold Spring Harbor antrat, zog das Paar nach Long Island, etwa 60 Kilometer ausserhalb der Stadt. Das kleine Apartment im zentral gelegenen East Village hat die Familie behalten, was einige Vorteile bringt.

Auf dem Generalkonsulat in New York bekommen die beiden Söhne Liam (oben) und Finn Schweizer Pässe. Bild: zvg

Auf Long Island lebt das Paar mit ihren beiden Söhne Liam (15) und Finn (12) in einem Haus mit Garten. Die öffentlichen Schulen sind gut. Die zweifache Mutter sagt:

«Da meine Galerie in der Stadt ist, finde ich es toll, dort eine Wohnung nutzen zu können, da ich oft Anlässe am Abend habe.»

Auch sei es gut für die Familiendynamik. Denn sie bleibe mindestens einmal pro Woche in der Stadt. Manchmal komme die Familie nach, wenn es mit den Sport- und Freizeitanlässen aufgeht, und «wir verbringen das Wochenende in der Stadt».

Im East Village findet während der Coronakrise auch mal ein Konzert auf einem Busdach statt. Bild: zvg

Die Galeristin geht gerne in Museen und Kinos. Sie mag es, auswärts zu essen, zu reisen und sich mit Yoga fit zu halten. Bei einem guten Kaffee ungestört die «Sunday Times» zu lesen, bedeutet ihr ebenfalls viel. Doch oft fehlt ihr die Zeit dazu. «Das pulsierende und unkomplizierte Leben in NYC erfüllt mich nach wie vor mit Glücksgefühlen», schwärmt Eva Frosch.

«Niemand schaut schräg, wenn man nachts im Pyjama im Quartierladen einkaufen geht.»

Aus der Schweiz vermisst die 53-Jährige nicht nur die Elmex-Zahnpasta, sondern ihre Familie und den weiten Freundeskreis, den sie auch aus der Ferne pflege.

Den Flug in die Schweiz dreimal umgebucht

Auf die nächste Reise in die Schweiz im Juli – mit einem zum dritten Mal umgebuchten Flugticket – freut sich Eva Frosch ganz besonders. Sie und ihr Mann sind seit März gegen Covid-19 geimpft. Die Söhne haben am Wochenende die zweite Impfung erhalten.

Eva Frosch mit ihrem Mann Lloyd Trotman und den beiden Söhnen Finn (12) und Liam (15). Bild: zvg

Die Galeristin ergänzt: «Allmählich wird dem sozialen Leben wieder Atem eingehaucht, ich war schon an einigen Vernissagen und anderen Kunstveranstaltungen und ich muss sagen, es fühlt sich gut an!» Denn während der Coronapandemie habe sie sich um die Zukunft der Galerie gesorgt. Eva Frosch erzählt:

«Das Kunstgeschäft ist schon so kein einfaches, und das Onlinegeschäft hat einfach seine Grenzen und ist auch nicht, was mich primär interessiert.»

Der Vermieter sei sehr zuvorkommend gewesen. Sie und ihr Geschäftspartner mussten für die Zeit, in der die Galerie geschlossen bleiben musste, keine Miete bezahlen, was enorm geholfen habe.

Eva Frosch: «Ich liebe meinen Beruf als Galeristin so sehr.» Bild: zvg

«Ich habe immer gearbeitet, zum einen für die Galerie, zum anderen kümmere ich mich um das Studio/Archiv einer renommierten Künstlerin. Das habe ich auch während des Lockdowns gemacht. Mein Mann hat auch immer gearbeitet, von daher ist es uns also sehr gut gegangen, wofür wir dankbar sind», sagt Eva Frosch.

Besuch auf dem Friedhof in Brugg gehört dazu

Wenn sie in die Schweiz kommt, fährt sie meistens mit dem Velo der Aare entlang von Aarau, wo ihre Mutter lebt, nach Brugg und besucht das Grab ihres Vaters auf dem Friedhof. Auch wohne eine gute Freundin von ihr, die sie gerne treffe, noch in Scherz.

Eva Frosch geniesst mit Familie und Freunden in New York ein Fondue. Bild: zvg

Ob bei der einmonatigen Reise im Juli ein Abstecher nach Italien möglich sein wird, ist noch ungewiss. Sie erklärt:

«Normalerweise würde ich bereits im Juni mit der Galerie an die Art Basel gehen, aber die Kunstmessen wurden alle x-mal verschoben. Das neue Datum ist im September. Wir haben uns noch nicht entschieden, was wir bezüglich Kunstmessen machen dieses Jahr.»

Fest steht, Eva Frosch reist nach wie vor gerne hin und her und fühlt sich sowohl hier als auch dort daheim.