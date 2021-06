Songwriterin Leyla Mesic aus Birr lebt in New York

Aargauerin im Ausland Die Songwriterin aus Birr hat sich in New York eine Existenz aufgebaut: «Ich nenne meine Musik Yoga Pop» Mit der Herausgabe ihrer neuen Single und einem Musikvideo hat Leyla Mesic ein Herzensprojekt in die Tat umgesetzt. Sie erzählt, warum sie für tanzende Kinder Geld sammelt und wie sie sich nach der Musicalausbildung als Selbstständigerwerbende organisiert hat. Claudia Meier 14.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leyla Mesic aus Birr lebt seit 16 Jahren in New York City. zvg

Wenn Leyla Mesic am Flügel sitzt, in die Tasten greift und singt, ist man als Zuhörerin nicht nur von ihrer Stimme ergriffen, sondern spürt auch viel Energie. «Wir müssen solidarisch zusammenstehen und uns gegenseitig aufrichten», sagte die gebürtige Eigenämterin Anfang 2018 – noch vor der Coronapandemie –, als ihr Musikvideo «Legion of Light» veröffentlicht wurde.

Leyla Mesic singt «Legion of Light». Leyla/Youtube

Am 14. Juni gibt sie eine neue Single heraus. Es ist ein weiteres Herzensprojekt von Leyla Mesic, die 2005 nach New York City ausgewandert ist. Im Musikvideo für ihren neuen Song «Lighting Up the Sky» (auf Deutsch: Den Himmel erleuchten) konnte sie Mädchen aus Uganda der Tanzgruppe Kisakye Cream Dancers engagieren. Dazu hat die 44-jährige Songwriterin eine Gofundme-Kampagne gestartet, um Geld für diese Kinder zu sammeln.

Das neueste Musikvideo von Leyla Mesic. Video: Youtube

Zu ihrer Motivation sagt Leyla Mesic: «Ich wünsche mir, dass den Kindern, die in den Ghettos von Kitintale in Kampala Uganda leben, durch ihr Tanzen eine Stimme und im Musikvideo eine Plattform gegeben wird.» Die Kinder seien zwischen 2 und 15 Jahre alt. Ihre Lebensumstände prekär. Es fehle an Essen, Obdach und Schulausbildung. «Dort, wo Betrunkene aus der Bar kommen und urinieren, werden Kinder gebadet», ergänzt Mesic, die in Birr aufgewachsen ist. Während der Coronapandemie seien die Schulen in Uganda auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Sie betont:

«Tanzen bedeutet für die Kinder nicht nur Freude und Struktur, sondern auch ihr Talent zu fördern und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.»

Mit dem gespendeten Geld sollen die Erzieher dieser Kinder einen geeigneten Raum fürs Tanzen und für die Schule mieten können.

Sie konnte zwischen Hamburg und New York wählen

Tanzen ist auch für Leyla Mesic zentral. Ursprünglich hat sich die Birrerin an der heutigen Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg zur Kindergärtnerin ausbilden lassen. Nachdem sie ein paar Jahre unterrichtet hatte, wollte sie ihren grossen Traum in die Tat umsetzen und in New York eine Musicalschule in Gesang, Tanz und Schauspiel absolvieren.

Da nicht klar war, ob es mit der Aufnahme in New York klappt, hat sich Mesic zuvor – erfolgreich – an der Stage School in Hamburg beworben. Als unerwartet der positive Bescheid aus New York kam, gab es für Leyla Mesic kein Halten mehr und sie reiste – mit einem mulmigen Gefühl – zum ersten Mal in ihrem Leben in die USA.

Weil sie keine Ahnung hatte, was sie nach dem Abschluss der American Musical and Dramatic Academy erwartet, fühlte sich dieser Schritt für Mesic jedoch nicht wie Auswandern an. Rückblickend sagt sie:

«Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in den USA leben würde. Aber ich entschloss mich für NYC, damit ich im Zentrum einer der grössten Musicalmetropolen und der Broadway-Theatermeile bin.»

20 Minuten vom Times Square entfernt

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mittlerweile wohnt Leyla Mesic seit vielen Jahren im New Yorker Stadtteil Astoria in Queens in einem Mehrfamilienhaus im Grünen, nur etwa 20 Minuten vom Times Square in Manhattan entfernt, wo sie am Anfang lebte. Zurzeit hat sie einen Mitbewohner. Je nach Bedarf vermietet sie einen Raum in ihrer Zweizimmerwohnung. Die Aargauerin schwärmt:

Leyla Mesic lebt in diesem Haus im New Yorker Stadtteil Astoria. zvg

«Astoria ist ein multikultureller Stadtteil mit vielen griechischen Cafés und Restaurants, wo man gemütlich sitzen und sich entspannen kann. Ich geniesse es auch, mit dem Fahrrad herumzufahren oder zu Fuss unterwegs zu sein.»

Da viele von ihrem Freundeskreis in der gleichen Gegend wohnen, kommt es regelmässig zu spontanen und ungezwungenen Treffen.

Zusammenarbeit mit Produzenten aus aller Welt

Als Selbstständigerwerbende arbeitet Leyla Mesic meistens an verschiedenen Projekten gleichzeitig und nimmt sich oft etwas zu viel vor. Während der Coronapandemie hat sie sich zu Hause ein kleines Aufnahmestudio eingerichtet, um ihren Gesang aufzunehmen und so mit Produzenten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Momentan sind es Leute aus dem Vereinigten Königreich, Mexiko und der Schweiz.

Je nach Projekt schreibt die Aargauerin Melodie und Text für einen bereits produzierten Beat eines Produzenten oder sie arbeitet mit anderen Songwritern zusammen für Musik, die später in Filmen, Fernsehsendungen oder Werbung platziert werden kann. Und selbstverständlich schreibt sie auch Lieder für sich selbst als Künstlerin.

Hinter den Kulissen: Leyla Mesic hat die Band, mit der sie früher aufgetreten ist, bei einem Fotoshooting am Times Square aufgenommen. zvg

Dann fokussiert sie sich auf Popsongs mit positiven Intentionen und Elementen aus der Klangtherapie, aber auch auf Pop Mantras und Affirmationen, die in verschiedenen Frequenzen aufgenommen sind. Die 44-Jährige erklärt: «Ich nenne meine Musik Yoga Pop oder ‹restorative/conscious Pop›, was soviel heisst wie ‹Musik mit Bewusstsein›.»

Im Nachbardorf Woodside ist Leyla Mesic auch oft zu Fuss unterwegs. zvg

In diesem Zusammenhang arbeitet sie derzeit an einer CD mit sieben Pop Mantras, die sie komponiert hat, für die verschiedenen Chakras (Energiezentren im Körper). Die Produktion des ersten Mantras ist vor wenigen Wochen fertig geworden. Neben der Musik hat Leyla Mesic verschiedene Ausbildungen in Kundalini Yoga, Reiki Master, Klangtherapie und Heilen mit Energie absolviert, die in ihrer persönlichen Musik stark einfliessen. Aktuell bildet sie sich als Atmungstherapeutin weiter.

Während der Coronazeit hat sich der Alltag der Aargauerin in New York stark verändert und sie hat wie die meisten Leute viel Zeit zu Hause verbracht. Normalerweise steht sie früh auf. «Zuerst meditiere ich, singe Mantras und mache Yoga, bevor ich meinen Tag starte. Dann verbringe ich Zeit an meinem Computer mit E-Mails, Telefonaten und administrativen Dingen und den Aufgaben, die zu den verschiedenen Projekten gehören wie Lieder schreiben, Songs aufnehmen, Verträge aufsetzen, Onlinemeetings.» Nachmittags unterrichtet sie meistens online Klassen. Eine Stunde pro Tag verbringt sie mit Laufen. Abends vertieft sie sich in Weiterbildungen. Der Tag endet für die Künstlerin mit Meditation und Yogaübungen:

«Ich lese etwas Inspirierendes, lasse den Tag Revue passieren und mache eine mentale Dankes-Liste.»

Die kreative Frau schätzt den Schmelztiegel und das ungezwungene Leben in New York. Der Atlantik ist nur eine Subway-Fahrt von ihrem Zuhause entfernt. Während des Lockdowns hat Leyla Mesic ihre ganze Energie in persönliche Projekte gesteckt.

Am Meer zu leben, könnte sie sich auch noch vorstellen

Neben der Ausbildung in Atemtherapie möchte Leyla Mesic in diesem Jahr die zweite Ausbildung als Lehrerin in Vinyasa Yoga abschliessen sowie ihr neues Onlinecoaching-Business «Awaken Your Authentic Voice» (erwecke deine authentische Stimme und innere Wahrheit durch Klang, Stimme, Atmen, Bewegung und Mediation) offiziell lancieren. Damit verbunden ist noch sehr viel Arbeit. Geplant hat die 44-Jährige ausserdem, zwei neue Lieder «Higher Love» und «Onyx» als Künstlerin zu veröffentlichen. Dazu müssen Lyric- und Musikvideos erstellt werden.

Sängerin Leyla Mesic hält sich gerne in der Natur auf. zvg

Obwohl die letzte Reise in die Schweiz schon einige Jahre her ist, fühlt sich Leyla Mesic nach wie vor in der Region Brugg verwurzelt. Dort wohnen Familie und zahlreiche Freunde, mit denen sie Kontakte pflegt. Wie toll es damals in Birr war, frisches Gemüse aus dem eigenen Garten zu ernten, wurde ihr erst in New York so richtig bewusst. Wenn es möglich ist, würde sie die Schweiz gerne wieder besuchen.

Ob die Birrerin in den USA bleiben wird, kommt darauf an, wie sich ihr Leben weiterentwickelt. «Ich könnte mir vorstellen, auch noch irgendwo anders zu leben, vielleicht am Meer», verrät Leyla Mesic. Sie träumt bereits von einer kurzen Auszeit irgendwo am Strand.

Die Website von Leyla Mesic finden Sie hier.