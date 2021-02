Aargauerin im Ausland Die erste Stadträtin von Brugg baut in Kolumbien eine Finca für Ökotourismus Silvia Haug lebt seit 16 Jahren in Südamerika: In der Nähe der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá entsteht ein Bauernhof mit Garten. Mit vier Hüttchen für Gäste will die 68-Jährige den Ökotourismus ankurbeln. Claudia Meier 18.02.2021, 05.00 Uhr

Das Eingangstor zur Finca Los Angeles steht: Sobald die Baubewilligung vorliegt, werden das Haus und vier Hüttchen für Gäste realisiert. Bild: zvg

Läuft alles rund, kann sich Silvia Haug dieses Jahr in Kolumbien einen lang gehegten Traum erfüllen: den Bau eines eigenen Bauernhofs. Das Eingangstor zur Parzelle ist bereits beschriftet. Die Bruggerin sagte sich zwar immer, dass sie nie in Kolumbien investieren würde, aber Covid-19 hat sie umgestimmt. Im vergangenen Juni kaufte sie sich 3,5 Hektaren Land in den Hügeln von La Calera, eine Stunde nordöstlich von Bogotá entfernt, «in einer paradiesischen Landschaft».

Auslöser für diesen grossen persönlichen Entscheid war, dass der einzige Bruder von Silvia Haug vor drei Jahren starb und sie das Haus in Brugg erbte. Doch eine Rückkehr in die Schweiz kam für die 68-Jährige nicht mehr in Frage, sie verkaufte die Liegenschaft. Mit dem Geld ist sie daran, die Finca Los Angeles zu bauen. Doch so einfach wie es tönt, geht das in Südamerika nicht. Haug räumt ein:

«Ohne meine Geschäftspartnerin und liebe Freundin Francia wäre ich schon längst bankrott. Auch nach 16 Jahren bin ich den Kolumbianern nicht gewachsen.»

Francia habe die Projekt- und Bauleitung übernommen. Haug sagt: «Ich trete nicht mehr in Erscheinung. Nun kostet alles nur noch einen Drittel.»

Die Aufforstung zahlt der Staat, Silvia Haug will Natur

Die Finca wird sechs Schlafzimmer haben. «Wir wollen das Haus so bald wie möglich für den ländlichen Ökotourismus öffnen», fährt die ehemalige SP-Politikerin fort. Die wunderschöne Gegend liege im Trend dafür.

Silvia Haug mit Cervelat, Bürli und Fendant. Bild: zvg

Der Nationalpark Chingaza ist eine sogenannte Páramo-Landschaft (Hochmoor auf fast 3000 Meter über Meer) mit Seen und einer speziellen Vegetation. Per Mountainbike oder auf dem Pferderücken ist der Park laut der Aargauerin von der Finca aus in etwa einer halben Stunde zu erreichen.

Auf der Anhöhe oberhalb der Finca sind zusätzlich etwa vier Cabañas (Hüttchen) geplant. Das angrenzende Wäldchen wird durch ein Aufforstungsprogramm der Regierung gereinigt und mit ein paar hundert Bäumen ergänzt. «Das bezahlt der Staat. Ich will Natur. Alle anderen wollen bloss noch mehr abholzen und Viehzucht betreiben», hält Haug fest. Deshalb habe Kolumbien so grosse Umweltprobleme. Sie ergänzt: «Ich will Bäume, Pflanzen und Blumen, die Vögel und Schmetterlinge anziehen sowie biologisches Gemüse und Früchte anbauen.»

Silvia Haug ist begeistert von der üppigen Vegetation in Kolumbien auf 2650 Meter über Meer. Bild: zvg

Die Bewilligung für den Bau der Finca liegt allerdings noch nicht vor, weil das Bürgermeisteramt von La Calera coronabedingt bis Ende Februar geschlossen ist. «Wenn wir die haben, rechnet die Architektin mit sechs Monaten Bauzeit», sagt Haug. Die 68-Jährige war in ihrem Leben stets für neue Vorhaben zu begeistern.

Die SP-Politikerin führte in Brugg die Sackgebühr ein

In Brugg hat Silvia Haug sogar Geschichte geschrieben: Im Alter von 24 Jahren wurde sie als jüngstes Mitglied ins Stadtparlament gewählt, dem sie 1984/85 als Einwohnerratspräsidentin vorstand. Ab 1986 engagierte sich die SP-Politikerin als erste Frau im Stadtrat, während der zweiten Amtsperiode war sie Vizeammann. Sie führte im Prophetenstädtchen unter anderem die Sackgebühr ein.

Beruflich war Haug nach einer kaufmännischen Lehre und Jobs im Ausland für den Aufbau und die Leitung des Stadtbüros Baden zuständig. 2003 verlor sie ihre Stelle. Da fragte sie sich:

«Du bist 50 gewesen, was

machst du jetzt noch?»

Daraufhin beschloss sie, ihre Erfahrungen aus dem privaten und öffentlichen Sektor in einem Land einzubringen, das nicht so begütert ist wie die Schweiz. Im Auftrag der Nichtregierungsorganisation Interteam reiste sie für einen dreijährigen Einsatz nach Kolumbien. «Zum grossen Entsetzen meines Bruders sowie meiner Freundinnen und Freunde», erinnert sich Silvia Haug. Es war der Aufbruch zu einem neuen Leben. «Ich arbeitete zuerst in sozialen Projekten in den Armenvierteln von Cartagena de Indias an der Karibikküste, dann sechs Jahre in Santander, in den Bergen der östlichen Andenkette.» Als der Vertrag auslief, war Silvia Haug klar, dass sie nicht in die Schweiz zurückkehren wollte.

Silvia Haug engagiert sich in Kolumbien für das Projekt Concebir, Arjona. Bild: zvg

Ihrem humanitären Engagement, insbesondere für Kinder und Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen aus ärmsten sozialen Verhältnissen an der Karibikküste, ist sie bis heute treu geblieben. «Das ist für mich eine ständige Motivation.»

Das Hotel ist seit April 2020 vorsichtshalber geschlossen

Die Bruggerin nahm das Angebot von Francia an, die Residenz Casa Marly für Studierende in Bogotá in ein Hotel umzuwandeln. Rückblickend sagt Haug: «Das war ein sehr langwieriger Prozess, denn die Bürokratie ist unglaublich und die Behörden stellten immer wieder neue Forderungen.»

Silvia Haug half mit, die Residenz für Studierende Casa Marly in ein Hotel umzuwandeln. Bild: zvg

Sie lebt im Hoteltrakt des Casa Marly zusammen mit Francia und einer anderen langjährigen Mitbewohnerin. Von Januar bis März 2020 zählten sie total 31 Gäste und 208 Übernachtungen. «Das entspricht ziemlich genau einem Viertel des Vorjahres», so die Aargauerin.

Das Casa Marly in Bogota beherbergt derzeit keine externen Hotelgäste. Bild: zvg

Seit April 2020 ist das Hotel vorsichtshalber geschlossen, ausser für Freundinnen, Freunde und Bekannte. Die Angestellten sind nicht fest angestellt, sondern nur tageweise und bei Bedarf im Einsatz. Silvia Haug hält fest:

«Wir kommen mit meiner AHV-Rente sowie zwei zahlenden Mitbewohnern – einem Anwalt und einem Arzt – gut über die Runden.»

Das Haus habe noch zwei kleine Wohnungen. Eine davon sei vermietet. Seit einem Jahr ist Haugs Aktionsradius stark eingeschränkt. Sie geht nur noch jeden zweiten Tag zum Supermarkt.

In diesem Supermarkt kauft Silvia Haug etwa jeden zweiten Tag ein. Bild: zvg

«Ich habe mir vor zwei Jahren ein Hüftgelenk ersetzen lassen und mache regelmässig meine Übungen, aber die allgemeine Fitness hat natürlich gelitten», sagt sie. Psychisch gehe es ihr gut. Es gebe immer etwas zu tun und sie habe Zeit zum Lesen.

Silvia Haug verbringt derzeit viel Zeit an ihrem Arbeitsplatz im Casa Marly. Bild: zvg

Wie ganz viele Leute weltweit, wartet sie auf die Impfung gegen Covid-19. Da es in Kolumbien viel zu wenig Coronatests gibt, liegt die Positivitätsrate laut Haug seit jeher bei hohen 25%. Die Schutzmassnahmen würden in der kolumbianischen Hauptstadt jedoch gut umgesetzt. Wer keine Maske trägt, muss umgerechnet 300 Franken Busse bezahlen.

Das Autofahren muss sie wieder ins Auge fassen

Was mit dem Hotel Casa Marly im Universitätsviertel in Bogotá geschieht, wenn die Finca steht, wissen Silvia Haug und ihre Geschäftspartnerin noch nicht. «Auf unserer Seite steht die ganze Häuserzeile zwischen der 47. und der 48. Strasse leer. Viele grosse Baufirmen reissen sich darum. Sie wollen alles aufkaufen, denn die Lage ist sehr zentral für die Hauptstadt Kolumbiens», erklärt die Bruggerin.

So gemütlich sah es an einem Sonntagmorgen im Quartier von Silvia Haug in Bogota - noch vor der Coronakrise - aus. Bild: zvg

Ihr wäre es lieber, wenn das Hotel vermietet würde. «Die Idee ist, eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen, damit wir zwischen Stadt und Land pendeln können», sagt sie. Dazu komme, dass sie seit ihrer Ankunft in Kolumbien nicht mehr Auto gefahren sei, «bloss ein paar Mal in den Bergen mit einem alten Lada». Mit dem Wechsel aufs Land muss sie das wieder ins Auge fassen.

Silvia Haug war im Juli 2018 zum letzten Mal in der Schweiz. Im Mai 2020 wollte sie wiederkommen, was Covid-19 jedoch verhinderte.