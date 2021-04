Aargauerin im Ausland Brugger Auswanderin: «Es scheint, als wolle derzeit die ganze Schweiz nach Costa Rica flüchten» Nicole Schmid lebt seit 20 Jahren in der «Schweiz Zentralamerikas». Zuerst wanderte ihre Familie aus, dann beschloss sie selber, die Zelte im Aargau abzubrechen. Sie spricht über ihre Verbindungen zu Brugg und den Stellenabbau am Arbeitsplatz aufgrund der Coronakrise. Claudia Meier 10.04.2021, 05.00 Uhr

Der Poás ist ein Vulkan, der sich auf 2708 Meter über Meer erhebt. Brugg: zvg

Darauf hat sich Nicole Schmid schon lange gefreut: Am vergangenen Ostersonntag genoss sie in Costa Rica endlich die Schokoladencreme aus der Dose, die sie im Februar 2020 auf ihrer Reise in die Schweiz erstanden hatte.

Nicole Schmid aus Brugg hat in den Tropen Ostern gefeiert. Bild: zvg

Es sind Kindheitserinnerungen, die sie mit der Stalden-Creme verbindet. Auf Facebook teilte sie den Brugger Freunden umgehend mit: «Über ein Jahr habe ich die Büchse gehütet, heute war der Tag!» Die letztjährige Reise in ihre alte Heimat war die erste seit 18 Jahren.

Nicole Schmid hat hektische Wochen hinter sich. Sie hat momentan den Eindruck, als wolle die ganze Schweiz nach Costa Rica flüchten und dort die Frühlingsferien verbringen. Seit gut eineinhalb Jahren arbeitet sie in der lokalen Reiseagentur Bella Aventura mit Sitz in Tibas, in der Nähe der Hauptstadt San José, wo sie für den Verkauf zuständig ist. Die gebürtige Bruggerin sagt:

«Meine österreichische Chefin Veronika und ihr costaricanischer Ehemann Esteban haben die Firma vor 11 Jahren gegründet und unsere Gäste stammen mehrheitlich aus der Schweiz, Österreich und Deutschland.»

Das Coronajahr war für alle ein verrücktes und kompliziertes Jahr. Umso mehr freuen sich Nicole Schmid und ihre noch verbleibenden Arbeitskollegen, dass die Kundennachfrage wieder steigt.

An einem Valentinstag rutschte sie in die Reisebranche

Dass die heute 49-Jährige ohne KV-Abschluss in die Reisebranche gelangte, war ein Zufall. Ursprünglich machte Nicole Schmid, die im Brugger Westquartier aufgewachsen ist, eine Ausbildung zur Hotelfachassistentin.

Die alten Zeiten bei Imholz Reisen: Nicole Schmid (hinten) mit Corinne Senn. Bild: zvg

Eine Bekannte von ihr leitete das damalige Reisebüro Imholz. Es war an einem Valentinstag, an dem die beiden Single-Frauen bis in alle Nacht hinein über Gott und die Welt sprachen. Am Schluss des Abends habe Filialleiterin Corinne Senn gesagt, dich will ich in meiner Filiale, erinnert sich Nicole Schmid. Damit begann für sie ein aufregender und spannender Weg, der sie als erste Quereinsteigerin auch stolz machte. Schmid hatte keinerlei Erfahrung in der Reisebranche. Aufgrund ihrer privaten Reisen war sie aber schon fast Expertin für Costa Rica.

Die Verbindung zur sogenannten Schweiz Zentralamerikas, wie Costa Rica aufgrund seiner stabilen politischen und wirtschaftlichen Situation auch oft genannt wird, entstand über Nicole Schmids Schwester Monika. Diese war im Tropenparadies vorerst geschäftlich für eine Tochterfirma während einiger Monate im Einsatz, erhielt dann aber ein gutes Angebot und entschied sich, zu bleiben.

Landschaftlich hat Costa Rica viel zu bieten. Bild: zvg

Zusammen mit ihren Eltern besuchte Nicole Schmid ihre Schwester öfters in Costa Rica. Schliesslich beschlossen die Eltern, sich etwas früher pensionieren zu lassen und ebenfalls auszuwandern. Nach einiger Zeit brach auch Nicole Schmid ihre Zelte in der Schweiz ab und zog in die Wahlheimat ihrer Familie. Denn sie hatte es satt, beim Abschied von den Liebsten am Flughafen immer so viele Tränen zu vergiessen.

In San Josés Stadtviertel Rohrmoser fühlt sich Nicole Schmid zu Hause. Ihr grosses Hobby ist das Tanzen, um sich fit zu halten. Zudem kocht sie sehr gerne und geniesst dabei ein Gläschen Wein.

Ob im Restaurant oder zu Hause: Nicole Schmid liebt gutes Essen. Bild: zvg

Im Moment kann sie sich nicht vorstellen, für immer in die Schweiz zurückzukehren. Mit ihrem «lieben» Sekundarlehrer Peter Kress und fast allen Kollegen aus jenen «tollen vier Schuljahren» pflegt Nicole Schmid noch immer Kontakt. Sie betont: «Ich bin glücklich, dass ich in Brugg eine ganz schöne Kindheit und Jugend verbringen durfte.»

Der Personalbestand wurde im Coronajahr halbiert

In Costa Rica musste Nicole Schmid im ersten Coronajahr bedingt durch die Kurzarbeit Lohneinbussen in Kauf nehmen. Staatliche Hilfe bekam die Reiseagentur keine. Im März bestand das Team noch aus sieben Festangestellten und einer Praktikantin. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr noch der Hälfte des Personalbestands. Die Bruggerin sagt: «Leider war es nicht möglich, ohne Kündigungen durch die Krise zu kommen.» Es werde sicherlich zwei bis drei Jahre dauern, um wieder auf das Umsatzniveau von Anfang 2020 zu kommen. Nicole Schmid ergänzt:

«Wichtig ist, dass alle Angestellten die volle Abfindung erhalten haben, und das langfristige Überleben der Firma gesichert ist.»

Wer nach Costa Rica reisen will, braucht laut Schmid für die Dauer des Aufenthalts eine Versicherung, die Behandlungskosten in der Höhe von mindestens 50’000 US-Dollar im Fall einer Covid-19-Infektion und mindestens 2000 US-Dollar Unterkunftskosten im Falle einer Quarantäne aufgrund von Covid-19 abdeckt. Ausserdem ist vor der Einreise ein Gesundheitspass auszufüllen. Dieser generiert einen QR-Code, der gespeichert wird und bei der Einreisekontrolle vorzuweisen ist. Ein Weiterreise- oder Rückflugticket innerhalb von 90 Tagen ist ebenfalls vorzulegen.

Vermehrt kommen alleinreisende Frauen nach Costa Rica

Mehr denn je werden Mietwagenreisen und private Rundreisen angefragt, erzählt die Reiseverkäuferin und ergänzt: «Uns ist zudem aufgefallen, dass vor allem alleinreisende Frauen auf den Geschmack gekommen sind, ihre Ferien in Costa Rica zu verbringen. Für sie offerieren wir meistens eine Rundreise mit vorreservierten Transfers. Viele fühlen sich dann sicherer und stressfreier, als wenn sie alleine mit dem Wagen fahren.»

Derzeit stehen in Costa Rica Restaurants, Supermärkte, Einkaufszentren, Nationalparks, Strände etc. offen. Eine der wenigen Restriktion gilt noch beim Autofahren: Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr früh gilt ein Fahrverbot.

Letztes Jahr vertrat Nicole Schmid ihre Reiseagentur im Januar an der Ferienmesse Fespo in Zürich. Sie nutzte diese Gelegenheit, um noch ein paar Tage in Brugg und der Umgebung zu verbringen, an einer Klassenzusammenkunft teilzunehmen und wieder einmal auf Schlittschuhen zu stehen. Ihre nächste Europareise steht noch in den Sternen. Schmids grösster Wunsch ist, dass alle gesund bleiben, sich die Lage auf der ganzen Welt so rasch als möglich beruhigt und «wir wieder alle sorglos unseren Alltag angehen können».