Aargauer im Ausland Wildhunde, Löwen und Leoparden: Dieser Brugger Allrounder setzt sich in Botswana für den Raubtierschutz ein Was für den Heizungsmonteur und Psychiatriepfleger vor 25 Jahren mit einem Zeitungsinserat begann, hat Peter Brack auf dem afrikanischen Kontinent unzählig viele Möglichkeiten geboten. So hat er sich auch ein eigenes Haus aus Sandsäcken gebaut. Die meiste Zeit lebt er aber im Busch. Claudia Meier 24.03.2021, 05.00 Uhr

Peter Brack heiratet an seinem 48. Geburtstag Nicola Hawes aus Neuseeland in Botswana. Bild: zvg/Richard Overtoom

Was Peter Brack in den ersten 50 Jahren seines Lebens alles gemacht hat, hört sich wie Biografien verschiedener Menschen an: Der Brugger lernte zuerst Heizungsmonteur, liess sich in Königsfelden zum Psychiatriepfleger ausbilden, wurde Safari-Guide in Botswana, baute sich ein eigenes Haus aus Sandsäcken und lebt trotzdem die meiste Zeit im Busch.

Der Brugger ist fasziniert von Löwen. Bild: zvg/Peter Brack

Sein Spezialgebiet ist der Raubtierschutz. Der bald 53-Jährige begegnet vermutlich öfters Löwen, Leoparden und Wildhunden als Menschen.

Am Anfang seines abenteuerlichen Lebens auf dem afrikanischen Kontinent stand 1996 ein Inserat im «Tages-Anzeiger». Ein Safari-Unternehmen in Botswana suchte junge Deutsch und Englisch sprechende Leute, die gerne Safari-Guides werden möchten.

Peter Brack war zu jener Zeit nicht gebunden und fühlte sich angesprochen. Er sagte sich: «Das macht sicher Spass für ein, zwei Jahre.» Nun, es sind dann ein paar Jahre mehr geworden.

Denn der gebürtige Brugger lebt noch immer in Botswana. Mit seiner Frau Nicola Hawes und den beiden Katzen wohnt er in Maun, einer Stadt mit etwa 80'000 Einwohnern im Norden des Landes. Das spezielle Haus hat der gelernte Heizungsmonteur selber entworfen und realisiert. «Es ist ausschliesslich aus Sandsäcken gebaut», erzählt Peter Brack.

Ein Zuhause aus Sandsäcken: Peter Brack hat es in Maun selber entworfen und gebaut. Bild: zvg/Peter Brack

Kennen gelernt hatte sich das Paar bei der Arbeit, als er noch Safari-Guide war und sie Manager in einer Lodge im nahe gelegenen Okavangodelta. Bracks Ehefrau stammt aus Neuseeland. Geheiratet haben die beiden an seinem 48. Geburtstag, am 16. Mai 2016, in Maun.

Während dreier Jahre lebte er mit seiner Partnerin in Tansania

Es sind die unendlich vielen Möglichkeiten, die Peter Brack in seiner zweiten Heimat so gut gefallen. So war er auf dem afrikanischen Kontinent nicht nur Safari-Guide, sondern auch Camp-Manager, General-Manager, Forschungsassistent und wie erwähnt Hausbauer. Der Allrounder kann ausserdem Land Rover reparieren und Solaranlagen installieren. Er sagt:

«Ich mache das alles aufgrund meines Erfahrungsschatzes, jedoch ohne weitere offizielle Ausbildung.»

Das ginge in der Schweiz nicht, ist sich Brack bewusst.

Mit seiner Ehefrau hatte er während dreier Jahre in Tansania erkundet, wie es ist, in einem anderen afrikanischen Land zu arbeiten und zu leben. «Wir hatten einen interessanten Job in der Tourismusbranche gefunden», sagt Peter Brack. Tansania sei landschaftlich auch wunderschön. Das Paar störte sich aber an der Korruption und der Wilderei zu jener Zeit und kehrte deshalb nach Botswana zurück.

Der Schweizer und die Neuseeländerin: Peter Brack mit Ehefrau Nicola Hawes. Bild: zvg

Natürlich ist der Lebensstil in Botswana komplett anders als in Europa. Ab und zu vermisst der Brugger die Pünktlichkeit und die gute Organisation aus der Schweiz. Die Möglichkeit in der unberührten Natur zu leben in einem Land mit nur etwa 2,3 Millionen Einwohnern, auf einer Fläche, die fast so gross ist wie Frankreich, ist für Peter Brack hingegen schon etwas Besonderes. Er ergänzt: «Wir haben nicht viel. Man wird hier nicht unbedingt reich, aber umso glücklicher.»

Die gefleckten Hunde sind stark gefährdet

Nach vielen Jahren in der Tourismusbranche wechselte der Brugger zum Botswana Raubtierschutz. Das ist eine nicht gewinnorientierte Forschungsorganisation, die eng mit Professor Arpat Ozgul von der Universität Zürich und anderen Universitäten zusammenarbeitet. Der Fokus liegt auf den afrikanischen Wildhunden.

Doktorand Dominik Behr untersucht aktuell die Wanderungen der afrikanischen Wildhundrudel. Diese gefleckten Hunde sind stark gefährdet, weil sie taktisch geschickt ausschliesslich im Rudel jagen und dafür sehr grosse Reviere beanspruchen. Doktor Gabriele Cozzi von der Uni Zürich konnte mit seinen Forschungsergebnissen aus dem südlichen Okavangodelta bereits dazu beitragen, bei der Planung von Schutzgebieten die Bedürfnisse der Wildhunde zu berücksichtigen.

Peter Brack erklärt: «Das Verhalten der Wildhunde beobachten wir seit über 30 Jahren, ebenso überwachen wir deren Population. Vor über 10 Jahren sind Geparde, Löwen, Leoparden und Hyänen dazugekommen.» Das grosse Ziel der Organisation sei es, die Konflikte zwischen den Farmern und den Raubtieren zu reduzieren.

Der Brugger hat ein Löwenbaby beim Saubermachen beobachtet. Bild: zvg/Peter Brack

Beim Botswana Raubtierschutz ist Peter Brack für Logistik, Operation und Training zuständig. Das ist ein Programm von Wild Entrust, das unter anderem mit Spendengeldern finanziert wird.

An der südlichen Grenze des Moremi Game Reserve betreibt der Botswana Raubtierschutz ein Forschungscamp. Hier im Busch verbringt Peter Brack normalerweise drei Wochen pro Monat. Eine Woche pro Monat arbeitet er von Maun aus.

Sein grosses Hobby ist die Fotografie. Dass zu seinen Lieblingssujets die Raubtiere gehören, die er in der unberührten Natur beobachten kann, liegt auf der Hand.

Grosse Lohneinbusse aufgrund der Coronakrise

Die Coronakrise bereitet dem Ehepaar grosse wirtschaftliche Sorgen. Nicola Hawes arbeitet zwar immer noch als General-Manager für eine Safari-Firma, musste aber grosse Lohneinbussen hinnehmen. Peter Brack hält fest:

«Ich verdiene okay, aber nicht genug, um uns beide über Wasser zu halten. Falls sich der Tourismus nicht bald erholt, kriegen wir ernsthafte Probleme.»

Sie seien dankbar, dass beide immer noch einen Job haben. Denn viele Leute haben ihre Arbeitsstelle verloren und Maun ist fast zu 100 Prozent vom Tourismus abhängig.

Das Gebrüll der Löwinnen. Video: Peter Brack

«Im Moment sind alle Camps und Lodges immer noch leer und niemand will oder kann auf Safari gehen», ergänzt Peter Brack.

Der Impfstoff ist da, aber es fehlt an qualifiziertem Personal

Im Februar 2020 war Peter Brack zum letzten Mal in Brugg. Seine Eltern leben in einer Schönegg-Seniorenwohnung und sein Bruder mit Familie in Riniken. Botswana hatte letztes Jahr einen landesweiten Lockdown, in dem man selbst zum Einkaufen eine Bewilligung benötigte. Noch immer gelten strenge Coronaschutzmassnahmen. Der 53-Jährige sagt:

«Um Bezirksgrenzen zu überschreiten, braucht man eine Bewilligung, die man online beantragen kann.»

Bisher fanden in Botswana noch keine Impfungen statt. «Wir haben zwar 30'000 Dosen von Indien bekommen, die sind aber alle noch im Schrank», fährt Peter Brack fort. Wann das Impfprogramm starte, stehe nicht fest. «Dass immer noch keine Impfungen erhältlich sind, bereitet uns schon Sorgen. Medizinische Versorgung und Spitäler sind zwar vorhanden, aber qualifiziertes Personal fehlt», stellt der frühere Psychiatriepfleger fest. Der Anstieg der Todesfälle beunruhigt ihn.

«Abwarten» lautet sein Motto für dieses Jahr. Solange er und seine Ehefrau eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung haben, bleiben sie in Botswana. Wenn es sein müsse, würde er vielleicht auch eine Rückkehr in die Schweiz ins Auge fassen, sagt einer, der in seinem Leben immer mal wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen hat.