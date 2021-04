Aargauer im Ausland Von Amsterdam aus beliefert dieser Brugger Zugbegleiter Bartträger rund um die Welt: Bei der Linner Linde tankt er Kraft Der italienische Pass hat Ivan Della Morte kurz nach der Lehre in einem Brugger Modegeschäft dazu gedient, in den Niederlanden sesshaft zu werden. Der 49-Jährige zeigt seine Wahlheimat und erzählt, warum er in seinem Job Direktor sowie Putzkraft ist und wohin er gerne reist. Claudia Meier 28.04.2021, 05.00 Uhr

Ivan Della Morte aus Brugg lebt in Amsterdam West und betreibt einen Onlineshop für Bartpflegeprodukte. zvg

Von der flachen Landschaft mit den teilweise spektakulären Wolkenfeldern ist Ivan Della Morte noch genauso begeistert wie im ersten Jahr seiner Auswanderung nach Holland. «Kein Wunder haben sich auch die Grossmeister der Malerei solche Szenen für ihre Werke ausgesucht», sagt der 49-Jährige.

Die flache Landschaft mit imposanten Wolkenfeldern fasziniert Ivan Della Morte nach Jahren noch. zvg

Nach Stationen in Rüfenach und Umiken ist er als Primarschüler und Jugendlicher an der Zurzacherstrasse in Brugg aufgewachsen. Inzwischen hat er im kulturell bunten und grünen Stadtteil Amsterdam West eine zweite Heimat gefunden. Seine italienischen Wurzeln mit dem entsprechenden Pass machten es möglich, dass er innerhalb der Europäischen Gemeinschaft (heute EU) vor über 26 Jahren problemlos in der niederländischen Hauptstadt sesshaft werden konnte.

In der Schweiz fühlte sich Ivan Della Morte nämlich nicht so glücklich. Nach einer Lehre als Textilverkäufer im damaligen Brugger Modegeschäft «von Däniken» zog es ihn zuerst für zwei Jahre nach Zürich. Mit 22 Jahren wanderte Ivan Della Morte aus. Seine damaligen Beweggründe fasst er so zusammen:

«Ich war abenteuerlustig und unbesonnen sowie auf der Suche nach einer besseren Umgebung für einen jungen Homosexuellen.»

Diesen Entscheid hat der aufgestellte Brugger bis heute nicht bereut. Er sagt: «Ich bin sehr zufrieden hier und werde nicht in die Schweiz zurückkehren.»

Das Wohngebiet mit See wurde für das Arbeitervolk entwickelt

Um Kontakte zu knüpfen und sich ein Netzwerk aufzubauen, hat Ivan Della Morte zuerst an verschiedenen Adressen in Amsterdam gelebt. Heute wohnt er an der Burgemeester Hogguerstraat allein in einer bescheidenen Eigentumswohnung in einem Wohnblock aus den 70er-Jahren mit einer tollen Aussicht auf den künstlichen See Sloterplas.

Blick vom Balkon der Eigentumswohnung auf Amsterdam West und den künstlichen See Sloterplas. zvg

«Witzig ist, dass die Strassen im Quartier Namen von ehemaligen Amsterdamer Bürgermeistern tragen», erzählt Ivan Della Morte. Der Name Hogguer stamme von der Schweizer Familie Högger, was niederländisch «Höch-cher» ausgesprochen werde. Dieses Gebiet, das zwischen dem historischen Stadtzentrum und dem Flughafen liegt, sei in den 60er-Jahren speziell für das Arbeitervolk entwickelt worden.

Ivan Della Morte arbeitet als Zugbegleiter auf den TGV-Hochgeschwindigkeitszügen Thalys der Niederländischen Bahn. zvg

Gegenwärtig ist Ivan Della Morte in einem Teilzeitpensum bei der Niederländischen Bahn für Thalys-TGV als Trainmanager angestellt. Er begleitet Reisende in den Hochgeschwindigkeitszügen von Amsterdam nach Brüssel und Paris sowie saisonal auch nach Marseille oder in die französischen Alpen. Zusätzlich betreibt er den eigenen Onlineshop Superfurry.nl für Bartpflegeprodukte. «Ausser ein paar grafische und webtechnische Sachen sowie Seifenartikel und Accessoires mache ich alles selbst. Ich bin Direktor und Putzkraft in einem», erzählt Ivan Della Morte. Und erklärt: «Alles hat im Februar 2015 als Hobby oder Zeitvertreib angefangen. Ich hatte immer irgendetwas Schnauziges oder Bärtiges in meinem Gesicht. Und weil mir vom damaligen Pflegeangebot nichts wirklich passte, habe ich angefangen, meine eigenen Produkte herzustellen.» Dabei verwendet er möglichst natürliche Inhaltsstoffe und verzichtet, so gut es geht, auf Plastik. Da seine Pflegeprodukte immer mehr Anklang fanden, gründete er eine Firma, wie er auch in einem selbstgedrehten Video erzählt:

Aus einem zehntägigen Reiseplan wurden 48 Stunden Schweiz

Dieser Schritt spornte den Brugger an, mittels Kosmetiksicherheitstests die erforderlichen Zertifikate zu bekommen, um die Produkte auch international verkaufen zu dürfen. Seine Pakete verschickte er schon an private Kunden in die Schweiz sowie nach Übersee von Kanada über Brasilien und Hawaii bis nach Neuseeland. Auch Barbershops und Herrencoiffeure in den Niederlanden, in Belgien und Korsika sowie ein Onlineshop im Freiburgischen haben seine Produkte im Angebot.

Mit dieser erfolgreichen Nische hat der 49-Jährige sein Hobby teilweise zum Beruf gemacht. Wenn er freie Zeit hat, schaut er ausserdem gerne Serien und Filme. Und vor der Coronakrise unternahm er dank Vergünstigungen von seinem Arbeitgeber regelmässig Reisen innerhalb von Europa. Letztes Jahr nahm seine Reisetätigkeit aufgrund der Coronaschutzmassnahmen ab. Im vergangenen Oktober wollte Ivan Della Morte einem sehr guten Freund die Schweiz zeigen. Die geplante zehntägige Reise wurde auf 48 Stunden konzentriert: Flug nach Basel, mit dem Mietauto nach Vals und via Vierwaldstättersee und Brugg zur Linner Linde, Besuch bei der Schwester in Dulliken SO, Rückflug ab Basel.

Er könne nicht klagen, sagt Ivan Della Morte. «Ich bin sehr dankbar, dass ich bis jetzt vom Coronavirus verschont geblieben bin und auch nicht in Quarantäne musste.» Zudem seien die «Bartmänner» vermehrt zu Hause gewesen und hätten aus Langeweile geshoppt. Der Aargauer hält fest:

«Ich erzielte mit meinem Onlineshop einen guten Umsatz. Den Gewinn konnte ich in weitere Projekte in meiner Firma investieren. Denn meinen Lebensunterhalt finanziere ich mir mit der Arbeit bei der Bahn.»

Der trockene Humor der Holländer passt dem Brugger

Ivan Della Morte fand sich in seiner Wahlheimat schnell zurecht, lernte die Sprache und eignete sich die Kultur an. Die nüchterne Haltung der Holländer, der höfliche und direkte Umgang miteinander im täglichen Leben sowie der trockene Humor passen dem Brugger sehr.

Ein gelegentliches Ausflugsziel ist der Amsterdamer Hafen Westpoort. zvg

Aus der Schweiz vermisst er die Thermalquellen sowie einige kulinarische Spezialitäten wie Basler Läckerli, Bündnerfleisch, Knöpfli, eine anständige Rösti, den Halbhartkäse Tête de Moine, Zigerchrapfen und Fasnachtschüechli. Den Zopf hingegen backe er gegenwärtig selbst.

Es sind vor allem Jugend- und Kindheitserinnerungen, über die Ivan Della Morte sich noch mit der Region Brugg verbunden fühlt. Er liess damals kein Jugendfest aus, spielte mit seinen Freunden stundenlang im Schachen: «Das war schon eine Zeit, die mich zum Glück positiv beeinflusst hat. Ein Brugger Bueb ‹het Speuz und Schwung›.» Seine Selfies vor dem Schwarzen Turm oder dem Stadthaus stellte er nach Besuchen in seiner alten Heimat auch schon in die Brugger Facebook-Gruppe. Zudem sei die Linner Linde ein Kraftort für ihn, betont er.

Amsterdam West ist verschiedene Quartiere eingeteilt. Hinter den Hochhäusern rechts liegt das historische Stadtzentrum von Amsterdam. Bild: zvg

Im Moment ist Ivan Della Morte daran, seine Wohnung in Amsterdam West ein bisschen aufzupeppen. In diesem Jahr möchte er gerne wieder vermehrt reisen, etwa nach Berlin und eventuell Richtung Italien oder Spanien.