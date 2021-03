Aargauer im Ausland Mit 25 nahm dieser Mönthaler eine Auszeit vom Job – und liess sich ein Jahr später in Australien nieder Pascal Birrfelder reiste 2012 nach Brasilien. Später engagierte er sich in einem Strassen-Restaurant für Kinder von obdachlosen Familien in Kambodscha. Der Informatiker erzählt, warum es ihn schliesslich ans andere Ende der Welt verschlug und was er dieses Jahr vorhat. Claudia Meier 05.03.2021, 05.00 Uhr

Pascal Birrfelder aus Mönthal ist Ende 2013 nach Australien ausgewandert. Mit seiner Ehefrau Vary und den beiden Söhnen, Ethan ist sechs und Cody zwei Jahre alt, lebt er im Bundesstaat Victoria. Bild: zvg

Während es in der Schweiz langsam Frühling wird, neigt sich im Süden Australiens der Sommer seinem Ende entgegen. In der Melbourner Vorstadt Springvale, wo Pascal Birrfelder aus Mönthal mit seiner jungen Familie lebt, herrschen auch im Herbst noch angenehme Temperaturen von bis zu 24 Grad. Regen fällt selten.

Als der heute 33-jährige Informatiker Ende 2012 eine Auszeit von seinem Job in Basel nahm, um mehr Zeit zum Reisen zu haben, ahnte er noch nicht, dass er bereits ein Jahr später nach Australien auswandern würde. Dabei flog Pascal Birrfelder zuerst nach Brasilien. Dort besuchte er alte Freunde, die er Jahre zuvor in Kanada kennen gelernt hatte. Nach einem kurzen Zwischenhalt in der Schweiz ging es für drei Monate weiter nach Kambodscha.

In Phnom Penh war der Mönthaler Teil einer Gruppe mit etwa 20 Freiwilligen aus der ganzen Welt, die sich für lokale Nichtregierungsorganisationen engagierten. Birrfelder half in einem Strassen-Restaurant mit, wo Mahlzeiten für Kinder von obdachlosen Familien zubereitet wurden. Dort lernte er Vary aus Melbourne kennen, die ebenfalls als Freiwillige im Einsatz stand. «Und wie es halt so ist, hat es zwischen uns gefunkt», erzählt der Aargauer mit einem Schmunzeln. Als die Heimreise anstand, versprach er ihr, sie bald in Australien zu besuchen.

Die beiden Buben wachsen dreisprachig auf

Bereits nach einem Monat löste Pascal Birrfelder sein Versprechen ein. Den Aufenthalt im Bundesstaat Victoria verlängerte er mehrmals. Schnell war den beiden klar, dass sie zusammenbleiben wollten. Sie heirateten und haben inzwischen zwei Söhne, Ethan ist sechs und Cody zwei Jahre alt. Pascal Birrfelder schwärmt:

«In dieser Zeit habe ich mich auch sehr in Australien verliebt und mir eine zweite Heimat geschaffen.»

Das Paar hat von Anfang an in Springvale gelebt, wo Vary (36) aufgewachsen ist. Bis es ein eigenes Haus finanzieren konnte, wohnte es bei Varys Eltern. Mit Ethan und Cody spricht Vary Englisch und teilweise Kambodschanisch, denn sie hat kambodschanische Wurzeln, war aber vor 2013 noch nie in diesem Land. Pascal unterhält sich mit seinen Kindern meistens auf Schweizerdeutsch. Somit wachsen die beiden Buben «mehr oder weniger» dreisprachig auf.

Der Strand ist nicht weit von zu Hause entfernt: Pascal Birrfelder geniesst mit seinem Sohn Ethan die Natur. Bild: zvg

Auf die Frage nach den Hobbys antwortet Pascal Birrfelder: «Wir sind eine sehr abenteuerlustige Familie, gehen oft im Busch campieren und auf Roadtrips.» Angeln sei ein weiteres Hobby, das er aber momentan etwas vernachlässige.

Zwei bis drei Tage pro Woche im Homeoffice wären ideal

Beruflich ist Pascal Birrfelder der Informatikbranche treu geblieben. In Australien arbeitet er für eine Firma mit Sitz in Melbourne. Das Unternehmen betreibt ein e-Conveyancing-Netzwerk, das Banken, Grundbuchämter und staatliche Organisationen verbindet, um elektronische Liegenschaftstransfers zu ermöglichen. Der 33-Jährige erklärt: «Wenn Häuser und Grundstücke die Besitzer wechseln, stellen wir sicher, dass Geldbeträge, Steuern und Grundstückeinträge richtig verarbeitet werden.»

Pascal Birrfelder arbeitet oft im Homeoffice. Hier gewährt er einen Blick in seinen Vorgarten im Wohnquartier in Springvale. Bild: zvg

Seit März 2020 arbeitet der zweifache Vater von zu Hause aus. Er ergänzt: «Wir haben jetzt angefangen, wieder einmal pro Woche ins Büro zu gehen.» Mit dem Homeoffice kann er sich den Arbeitsweg von zirka 50 Minuten sparen. Pascal Birrfelder würde künftig am liebsten zwei bis drei Tage pro Woche von zu Hause arbeiten und die restlichen Tage vom Büro aus.

Die Ehefrau musste ihr Praktikum coronabedingt beenden

Glücklicherweise hat sich der Hausmarkt in Australien laut dem Mönthaler auch im Coronajahr als sehr robust erwiesen. Er sagt:

«Wir hatten einen kurzen Taucher am Anfang der Pandemie, aber die Firma wächst nun sogar schneller als in 2019.»

Dies im Gegensatz zu vielen kleineren Firmen, speziell in der Gastronomie, im Tourismus und im Eventbereich, die es sehr schwer hätten. Einige mussten die Türen für immer schliessen. Schwierig sei es auch für Firmen, die Ende 2019/Anfang 2020 von den Waldbränden betroffen waren.

Vary studiert momentan Gebäudedesign und möchte später in einem Architekturbüro arbeiten. «Leider musste sie ihr Praktikum als Innenarchitektin beenden, da die Firma dieses coronabedingt nicht mehr anbieten konnte», erzählt ihr Ehemann.

Ende Januar 2021 machte Pascal Birrfelder mit Vary und den Söhnen einen Ausflug ans Cape Schanck im Süden des Bundesstaates Victoria. Bild: zvg

In gesundheitlicher Hinsicht ist die kleine Familie bisher vom Coronavirus verschont geblieben. Pascal Birrfelder sagt: «Wir haben uns letztes Jahr zweimal testen lassen, weil wir sonst ein bisschen krank waren.» Testen könne man sich einfach in einem der zahlreichen Drive-Through-Testzentren.

Harte Coronamassnahmen machen jetzt ein fast normales Leben möglich

Im Bundesstaat Victoria gab es bereits drei Lockdowns. «Das war nicht einfach. Der längste dauerte fast vier Monate und der letzte war für fünf Tage», fährt der Informatiker fort. «Diese harten Massnahmen haben uns jetzt aber ein fast normales Leben ermöglicht. Neue Fälle sind nur noch in unserem Hotel-Quarantäne-System für internationale Ankommende respektive Rückkehrende zu verzeichnen.»

Beim Campieren im Busch kann sich Birrfelders junge Familie austoben. Bild: zvg

Die Regeln ändern sich häufig. Internationale Touristen gibt es derzeit praktisch keine in Australien. «Nur von Neuseeland haben wir Leute hier, da zwischen unseren Ländern eine Travel-Bubble eingerichtet wurde», erklärt Birrfelder. Innerhalb des Bundesstaats Victoria könne sich die Bevölkerung aktuell frei bewegen. «Die Einreise in einige Bundesstaaten ist aber teilweise eingeschränkt und erfordert 14 Tage in Selbstisolation.» Die Staatsgrenze sei schon mehrmals wegen neuer Coronavirus-Ausbrüche komplett geschlossen und wieder geöffnet worden, wenn die Situation unter Kontrolle war. Diese Unsicherheit mache die Reiseplanung schwierig.

Schon lange geplant ist, einen Nebenverdienst aufzubauen

Pascal Birrfelders Eltern, sein Vater René ist Gemeindeammann, Onkel, Tanten und alte Schulfreunde wohnen weiterhin in Mönthal, weitere Familienmitglieder sowie Freunde auch in der Umgebung Brugg. Seine jüngere Schwester Fabienne lebt in Zürich. «Wir haben hauptsächlich Kontakt via Videokonferenzen, aber alle zwei Jahre reisen wir in die Schweiz und natürlich ins Müendel, wie wir Einheimischen meine alte Heimat nennen», erzählt der Auswanderer. Geplant war, dieses Jahr wieder in die Schweiz zu reisen. Aufgrund der Coronakrise wurde das Vorhaben nun auf 2022 verschoben. Ausserdem kommen Pascals Eltern jedes zweite Jahr nach Australien zu Besuch.

Für 2021 hat sich Pascal Birrfelder zum Ziel gesetzt, beruflich etwas aufzusteigen und sich weiterzuentwickeln. «Auch möchten wir einen Nebenverdienst aufbauen», sagt er und ergänzt:

«Wir haben bereits eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie und planen, ein weiteres Häuschen zu kaufen. Das ist eher eine Langzeitinvestition.»

Zudem hat das Paar angefangen, in Aktien – hauptsächlich im Technologiebereich – zu investieren. Ein Nebenverdienst war schon länger geplant. In der Coronakrise ist der Immobilienmarkt durch die aktuell tiefen Zinsen attraktiver geworden.

Auch wenn sich die Familie in Australien wohlfühlt, will Pascal Birrfelder eine Rückkehr in die Schweiz nicht ausschliessen. Bild: zvg

Auf die Frage, ob er am anderen Ende der Welt bleiben werde, sagt Pascal Birrfelder: «Wir fühlen uns wohl in Australien und momentan möchten wir hierblieben. Eine Rückkehr, zumindest für eine gewisse Zeit, würde ich aber nicht ausschliessen.» Er freut sich darauf, seine Familie bald wiederzusehen, ob in Australien oder in der Schweiz.