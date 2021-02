Brugg Dieser Aargauer Auswanderer lebt 800 Kilometer östlich von Wuhan – und strandete letztes Jahr in der Schweiz Lorenz Helbling aus Brugg hätte nie gedacht, dass er wegen der Coronapandemie monatelang warten muss, um in seine Wahlheimat China zurückkehren zu können. Die Arbeit rund um seine Shanghart-Galerien in Asien hielt ihn dennoch auf Trab. Claudia Meier 25.02.2021, 05.00 Uhr

Lorenz Helbling aus Brugg betreibt in Schanghai unter dem Label «Shanghart» zwei Galerien.

Am 12. Februar hat mit dem chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Büffels begonnen. Der Büffel ist für seine Geduld und Ausdauer bekannt. Mit diesen Eigenschaften und konsequentem Einsatz wird er es laut dem chinesischen Horoskop schaffen, vorwärtszukommen. In Schanghai, wo der gebürtige Brugger Lorenz Helbling seit 1995 lebt, war seine Galerie vom 10. bis 16. Februar geschlossen. In der Zeit des Frühlingsfests, wie das chinesische Neujahr auch genannt wird, verlässt die Bevölkerung den Alltagstrott und geniesst die schönen Seiten des Lebens. Daran ändert auch die Coronakrise nichts.

Wuhan, wo das Coronavirus zuerst entdeckt wurde, liegt 800 Kilometer westlich von Schanghai. Helbling kann sich noch erinnern, wie sich die Situation in Schanghai gegen Ende Januar 2020 zuspitzte. Wuhan war bereits im Lockdown. Sein Team schloss die Galerie wie immer für das chinesische Neujahrsfest, das sich nach dem Mond richtet und letztes Jahr am 25. Januar stattfand. Doch öffnen konnten sie die Galerie erst wieder Ende März, sechs Wochen später als geplant.

Helbling spricht von einem Ausnahmejahr mit grossen wirtschaftlichen Sorgen. «Die Unsicherheit war enorm», sagt der 62-Jährige. Er musste sich immer wieder neu orientieren und reorganisieren: «Ausstellungen und das ganze Programm mussten neu gedacht werden.» Die Distanzregeln und Schutzmassnahmen veränderten die Arbeit. «Besucherschlangen vor der Galerie wurden normal.»

Hongkong war keine Option, Helbling wollte das echte China erleben

Vor 36 Jahren kam Lorenz Helbling als Austauschstudent zum ersten Mal nach Schanghai an die Fudan-Universität. Dass er sich überhaupt für ein Sinologie-Studium, also Chinesisch, entschieden hatte, sei so eine Morgenidee gewesen, denn er musste sich an jenem Tag an der Uni Zürich einschreiben. Auf das Fach gekommen sei er, weil er jemanden getroffen hatte, der gerade aus China zurückkam. In einem Artikel der «Südostschweiz» sagte Helbling vor sieben Jahren:

«Es war ein Morgen, an dem ich realisierte, dass es manchmal besser ist, auf den Bauch zu hören und das Hirn erst nachher einzuschalten.»

Bevor sich Helbling 1995 definitiv in Schanghai niederliess, lebte er zwei Jahre lang in Hongkong. Doch seine Mandarin-Sprachkenntnisse waren im damaligen Hongkong nicht von grossem Nutzen, da dort vor allem Kanton-Chinesisch und Englisch gesprochen wurde. Dazu kam, dass die damalige britische Kronkolonie Hongkong für den Aargauer nur ein Fenster zu einem Riesenland darstellte. Helbling wollte aber das echte China erleben, und zwar in einer Stadt, die daran war, sich in rasantem Tempo «zu einem ökonomischen Zentrum mit relativer Liberalität» zu entwickeln.

Drei Standorte in China und einen in Singapur

Inzwischen hat sich der Brugger in Asien mit seinen Shanghart-Galerien einen grossen Namen gemacht. Hier bietet er zeitgenössischen chinesischen Künstlern eine Plattform und ein Netzwerk. Damit entdeckte er schon früh nicht nur richtungsweisende Talente, sondern auch eine wertvolle Marktlücke.

Lorenz Helbling aus Brugg betreibt in Schanghai zwei Galerien. Das ist die erste ShanghART M50 an der Moganshan Road im Putuo District.

Die erste Ausstellung, die Lorenz Helbling organisierte, fand 1996 in der Hoteleingangshalle des Portman Shangri-La, dem heutigen Portman Ritz-Carlton, statt. Mittlerweile umfasst Shanghart zwei Galerien in Schanghai sowie Niederlassungen in Peking und Singapur. Der Gründer sagt:

«Wir sind gegen 30 Leute und betreuen um die 50 Künstler.»

In Singapur war Lorenz Helbling letztes Jahr nur kurz im Januar, und in der chinesischen Hauptstadt Peking Ende 2019 zum letzten Mal.

Er hoffte, er könne von der Schweiz aus einfacher reisen

Gleich nach dem Ausbruch der Coronapandemie reiste der Brugger von China in die Schweiz, «in der Hoffnung, dass ich von da aus etwas einfacher reisen und an internationalen Kunstmessen teilnehmen könnte». Doch das sei eine komplette Fehleinschätzung der Lage gewesen. Lorenz Helbling erzählt:

«Es kostete mich dann wegen Corona in der Schweiz Monate, um wieder ein Visum und ein Flugticket nach China zu erhalten.»

Nach über einem halben Jahr in der Schweiz konnte der Galerie-Besitzer im vergangenen September nach China zurückfliegen.

Dort musste er zwei Wochen in die Quarantäne. Die erste Woche in einem Hotel in der Nähe des Flug- hafens und die zweite Woche in der eigenen Wohnung, wo er keinen Fuss vor die Tür setzen durfte. Zudem musste er sich in dieser Zeit dreimal auf Covid-19 testen lassen. In Schanghai lebt Helbling 15 Kilometer von der Galerie entfernt, im Stadtteil Pudong.

Der Shanghart-Hauptsitz Shanghai liegt an Schanghais neuster Kunstmeile in West Bund, Bldg.10, 2555 Longteng Avenue, Xuhui District.

Der Hauptsitz der Galerie befindet sich am West Bund, Schanghais neuer Kunstmeile. Der alte Standort an der Moganshan Road ist näher am Zentrum. In manchen Jahren hat Shanghart jeweils an 10 bis 15 Kunstmessen teilgenommen. 2020 waren es nur zwei, beide Ende Jahr und in Schanghai.

Seit Helbling im Jahr 2000 zum ersten Mal eine chinesische Galerie an die Art Basel brachte, wurde diese renommierte Kunstmesse zu einem Fixpunkt in seiner Agenda. Dass sie nun coronabedingt ausfiel, war für ihn eine grosse Enttäuschung.

Nach Brugg versucht Lorenz Helbling jedes Jahr zu kommen. Er ist der Sohn des 2015 verstorbenen Kunstmalers Willi Helbling und Bruder des in New York lebenden Künstlers Arnold Helbling. Der Galerist sagt: «Das Elternhaus ist noch in Brugg, und darin einige Zeit zu verbringen, tut immer gut.» Im Coronajahr hat Lorenz Helbling in der Schweiz sogar das Rauchen aufgegeben.

Anders als bei Sars sitzt der Schock dieses Mal tiefer

Zurück nach China: Wie hat die Pandemie die Kunstszene beeinflusst? Helbling sagt: «Wohl anders als bei Sars im Jahr 2003, wo der plötzliche Unterbruch, das Stillstehen, Innehalten, bei vielen eher einen Kreativschub ausgelöst oder wenigstens Ablenkung von den Künstlern ferngehalten und künstlerische Konzentration ermöglicht hatte, scheint diesmal der Schock tiefer, oder die Situation komplexer.» Dies werde sich vermutlich auch auf die Arbeiten auswirken. Es werde Zeit brauchen zu verstehen.

Lorenz Helbling aus Brugg vernetzt in China zeitgenössische Künstler. Shanghart zeigt die Ausstellung «Endless Peaks» (Endlose Gipfel) von Yang Fudong. Zhang Enlis Ausstellung «A Room That Can Move» (Ein Raum, der sich bewegen kann) in der Shanghai Powerstation of Art, Ende 2020 eröffnet.

Der Brugger erwähnt Yang Fudongs Ausstellung «Endless Peaks» (Endlose Gipfel). Diese eröffnete in seiner Galerie Ende letztes Jahr und zeige vielleicht etwas die Richtung vor: ambitioniert, reflektiert und komplex.

Ähnlich sei Zhang Enlis kraftvolle Ausstellung «A Room That Can Move» (Ein Raum, der sich bewegen kann) in der Shanghai Powerstation of Art, ebenfalls Ende 2020 eröffnet.

Lorenz Helbling hält fest: «Und so werden wohl noch einige spannende Ausstellungen auf uns zukommen.» Er spricht von einer gesunden Nachfrage nach zeitgenössischer chinesischer Kunst, die Leute seien neugierig.

Diplomatische Antwort zur Frage nach der Zukunft in Schanghai

Auch wenn für dieses Jahr vieles noch offen ist, hofft der 62-Jährige, dass die Art Basel im September stattfinden wird und er teilnehmen kann. Die Coronarestriktionen in China verändern sich dauernd. «Kaum tritt wieder ein Fall auf, gibt es neue Regelungen, für einige Häuserblöcke oder ganze Städte», sagt er. Fürs chinesische Neujahrsfest sei vom Reisen abgeraten worden. «Einige Orte verlangten Tests, andere Quarantäne oder Quarantäne bei der Rückkehr.» Aufgrund dieser Einschränkungen seien viel weniger Leute unterwegs gewesen als in der Vergangenheit.

Auf die Frage, ob er in Schanghai bleiben werde, antwortet Lorenz Helbling diplomatisch: «Die Galerie ist natürlich in China. Ich selbst bin da etwas weniger ortsgebunden.»