Aargauer im Ausland Endlich der eigene Chef: So sieht für den Brugger die Alternative zum Büroalltag aus Philip Zumstein hat mit seiner deutschen Ehefrau Daphne auf Neuseelands Südinsel eine Lodge mit viel Umschwung übernommen. Obwohl sie momentan nur neuseeländische Gäste begrüssen können, kommen sie gut durch die Coronakrise. Das hat mehrere Gründe. Claudia Meier 12.03.2021, 05.00 Uhr

Philip Zumstein und seine Ehefrau Daphne schätzen das Landleben auf Neuseelands Südinsel. Bild: zvg

Vor vier Jahren hatte Philip Zumstein genug vom manchmal komplizierten Leben in der Schweiz. Der gebürtige Brugger suchte mit seiner deutschen Ehefrau Daphne nach einer Alternative zum Büroalltag.

Zuvor, zwischen 1997 und 2017, verfolgte Zumstein eine Karriere in der Unternehmenskommunikation verschiedener Firmen rund um Zürich, die ihn vom Sachbearbeiter über den Abteilungsleiter bis zum Mediensprecher führte. Bei seiner, wie sich herausstellen sollte, letzten Stelle in der Schweiz lernte er Daphne kennen.

Das Paar hatte grosse Lust, ausserhalb der Schweiz etwas Neues auszuprobieren, der eigene Chef zu sein und die Stadt Zürich gegen ein ländlicheres Leben einzutauschen. Im Internet haben sich Philip und Daphne einige Verkaufsanzeigen angeschaut und stiessen dabei schnell auf die Ausschreibung der Murchison Lodge auf Neuseelands Südinsel.

Die Unterkunft liegt im gleichnamigen 450-Seelen-Dorf eingebettet zwischen bewaldeten Hügeln und einer idyllischen Flusslandschaft zweier Nationalparks. Nach einem regen E-Mail-Verkehr mit den Besitzern und Immobilienmaklern flog das Paar für zehn Tage nach Neuseeland, schaute sich alles genau an und zog ein halbes Jahr später, im November 2017, bereits im Haus ein.

Sie haben bisher Gäste aus über 100 Ländern empfangen

Die Lodge wurde im Jahr 2000 eröffnet. Seit dreieinhalb Jahren empfangen Philip, 43, und Daphne, 37, in der stilvoll eingerichteten Unterkunft mit dem grossen Garten Gäste aus der ganzen Welt.

Diesen stellt das Besitzerpaar auch Fahrräder und Golfausrüstung zur Verfügung. In Murchison gibt es einen 9-Loch-Golfplatz, wo man für $ 15 spielen kann. Von einigen Zimmern sieht man auf den nahe gelegenen Buller River, die nördliche Grenze des Grundstücks.

Murchison von der Lodge aus fotografiert. Das Grundstück, das zur Lodge gehört, ist so gross wie fünf Fussballfelder. Bild: zvg

Vor der Coronakrise kamen die meisten Touristen aus Grossbritannien, Holland und Deutschland. Begrüssen konnte das Paar bisher Gäste aus über 100 Ländern, darunter der Schweiz sowie exotischeren Gegenden wie Grönland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mauritius, Uganda, Feuerland in Chile, Yukon in Kanada sowie natürlich aus den USA, China oder Russland.

Die Tiere des Nachbarn sind organische Rasenmäher

Der bekannte Nelson-Lakes-Nationalpark mit einem Skigebiet ist 45 Fahrminuten von der Lodge entfernt und der Kahurangi (Maori für «blau») Nationalpark rund 30 Minuten. Bis zum nächsten Strand, wo man surfen kann, sind es etwa 90 Minuten. Die Touristen schwärmen auf einem grossen Buchungsportal von den freundlichen und aufmerksamen Gastgebern, die auf dem Grundstück in einem separaten Haus wohnen. Seit dem 14. März 2019 gehört Sohn Ben zur Familie. Die jungen Eltern halten Hühner und eine Katze.

Die Katze und das Pferd des Nachbarn geniessen das grosse Grundstück neben der Lodge in Murchison. Bild: zvg

Den Sommer durch können sie im eigenen Garten viele Früchte von Kirschen über Birnen bis Orangen ernten. «Zurzeit haben wir noch drei Ponys und ein Pferd auf unserem Grundstück, das etwa so gross ist wie fünf Fussballfelder. Die Tiere gehören dem Nachbarn und stehen bei uns als organische Rasenmäher im Einsatz», erzählt Philip Zumstein und schmunzelt.

Die Hühner, die für den Nachschub der Frühstückseier zuständig sind, stehen ab und zu unter scharfer Beobachtung der Katze. Bild: zvg

Da die Landesgrenze aufgrund der Coronapandemie für Touristen zu ist, können Philip und Daphne derzeit nur Gäste aus Neuseeland begrüssen. Typischerweise sind die meisten internationalen Gäste im neuseeländischen Sommer unterwegs.

«Dann ist Murchison ein beliebter Ort, um die Reise auf den langen Distanzen der Südinsel zu unterbrechen und einen Stopp einzulegen, und somit fast durchgehend ausgebucht», sagt der gebürtige Brugger. Im Winter (April bis November) sei es normalerweise ruhig. «Das Coronajahr hat bewirkt, dass im Sommer wie im Winter Reisende vor der Tür standen. Das heisst, die Gästezahl war übers ganze Jahr gesehen mit 2019 vergleichbar», erklärt Philip Zumstein.

«Wir können gut davon leben», lautet die Bilanz der Auswanderer

Neuseeland hatte im März/April 2020 einen kompletten Lockdown. Für Philip und Daphne hielt sich der wirtschaftliche Schaden jedoch in Grenzen, weil der Lockdown mit dem Ende der Sommersaison zusammenfiel. Dazu kam ein glücklicher Umstand, wie Philip erklärt:

«Wir hatten in dieser Zeit zwei gestrandete Gäste, denen wir zu einem vergünstigten Tarif die ganze Lodge übergaben. Dafür mussten sie sich selbst um ihr Frühstück und das Putzen der Lodge kümmern.»

Finanzielle Unterstützung vom Staat gibt es in Neuseeland für das Gastgewerbe nur, wenn man beweisen kann, dass man im Coronajahr mindestens 30% weniger verdient hat als zuvor. «Das war bei uns nicht der Fall», sagt Philip und fasst den Schritt in die Selbstständigkeit so zusammen: «Wir können gut davon leben, aber wahrscheinlich nicht im finanziellen Sinne reich werden.» Das sei aber auch nie das Ziel des Projekts gewesen. Bisher hatte das Paar keine Angestellte.

Die Murchison Lodge verfügt übere mehrere Zimmer und kann eine ganze Gruppe oder Familie mit bis zu neun Personen beherbergen. Bild: zvg

In Murchison engagiert sich Philip zudem als Tenniscoach sowie als Helfer und Fahrer bei der lokalen Ambulanzstation. Daphne hilft im Kindergarten mit. All diese Jobs sind nicht bezahlt, eignen sich aber für die Integration in der Dorfgemeinschaft.

Bisher sind die Auswanderer ohne grosse Einschränkungen durch die Coronakrise gekommen. Die Chance, sich in Neuseeland mit dem Virus anzustecken, liegt derzeit fast bei null. Einzig auf der Nordinsel in Auckland, wo am meisten Passagiere ankommen, gab es kürzlich Reaktionen auf einzelne positive Fälle von Rückkehrern aus Europa. «Bei uns auf der Südinsel merkt man davon nichts, ausser dass in den meisten Geschäften ein Handdesinfektionsmittel am Eingang steht», sagt Philip.

Zwei Kanadier im Ruhestand halten den Aufenthaltsrekord

Grundsätzlich steht die Murchison Lodge von Philip und Daphne das ganze Jahr offen, ausser wenn das Paar selbst auf Reise ist. Auf der Website steht, dass Kinder erst ab zwölf Jahren erlaubt sind. Warum? Der junge Familienvater erklärt:

«Wir akzeptieren natürlich Kinder unter zwölf Jahren und weisen bestimmt auch niemanden aus Altersgründen ab. Wir werben aber mit einer ruhigen und erholsamen Lage – deshalb möchten wir damit erreichen, dass junge Eltern nachfragen und uns etwas Vorbereitung ermöglichen.»

Im Extremfall könne ein schreiendes Baby die ganze Lodge wachhalten. «Wann immer möglich bringen wir Gäste mit Kleinkindern im Gästezimmer in unserem Haus unter.» Das sei erfahrungsgemäss für alle die einfachste Lösung.

Touristen, die länger als eine Nacht bleiben, sind in Murchison rar. Viele legen hier einfach einen Stopp ein, um nicht sechs Stunden am Tag im Auto sitzen zu müssen. Denn Neuseelands Südinsel ist gross und relativ dünn besiedelt.

In der kälteren Jahreszeit machen es sich die Gäste besonders gern in der Lounge gemütlich. Bild: zvg

«Zwei Kanadier, die 17 Tage blieben, halten den bisherigen Rekord. Sie waren auf Weltreise und neu im Ruhestand», berichtet Philip Zumstein.

Die Katze geniesst die Herbstsonne. Bild: zvg

Der gebürtige Brugger war 2019 zum letzten Mal in seiner Heimatstadt, wo er auch zur Schule ging und seine Eltern, Johanna und Andreas Zum­stein-Belart, heute noch leben. Brugg sei zweifellos ein schöner Ort, ergänzt Philip, aber das sei Murchison auch.

Für dieses Jahr haben sich die Gastgeber einige kleine Projekte im Zusammenhang mit der Lodge vorgenommen. Doch vieles – auch die nächste Reise in die Schweiz – hängt von der Coronasituation ab.

Sohn Ben wird in sprachlicher Hinsicht jedenfalls schon auf eine Europareise vorbereitet. Der Vater spricht mit dem Kleinen Schweizerdeutsch, Mutter Daphne Hochdeutsch. Dazu kommen die beiden neuseeländischen Amtssprachen Englisch und Maori in der Spielgruppe,