Aargauer im Ausland Der Brigadier ausser Dienst hat schon Oldie-Hits für den Nato-Generalsekretär aufgelegt – wegen der Liebe blieb er in Brüssel Bevor Heinz Huber als Vertreter der Schweizer Armee bei der Nato und EU nach Brüssel berufen wurde, lebte er in Windisch. Nach seiner Frühpensionierung zog es ihn 2017 nicht etwa in die Schweiz zurück, sondern nur eine Strasse weiter zu seiner Lebenspartnerin. Er erzählt, was er in Belgien schätzt und warum er in Riniken eine Firma gründete. Claudia Meier 17.04.2021, 05.00 Uhr

Heinz Huber (rechts) ist im Oktober 2019 mit seinem Freund Kurt Wyss, dem ehemaligen Gemeindeammann von Leuggern, auf der Grand-Place in Brüssel unterwegs. Bild: zvg

Seit diesem Februar ist Heinz Huber nicht nur AHV-Bezüger, sondern auch Teil der Coronarisikogruppe – in seiner Wahlheimat Belgien. Der Brigadier ausser Dienst will endlich aus dieser «unsäglichen Lockdown-Situation ausbrechen können». Diese Eingeschränktheit, die externe Überwachung und die komische, distanzierte Art der zwischenmenschlichen Begegnungen habe er das erste und letzte Mal in den 70er-Jahren in der DDR erlebt, sagt Heinz Huber. Er vertrat von 2012 bis zu seiner Frühpensionierung Ende 2016 die Interessen der Schweizer Armee bei der Nato und der EU.

Heinz Huber (ganz rechts) im Mai 2015 bei einem Meeting des Militärkomitees der Nato mit Partnern. Bild: zvg/Nato

Der ehemalige Berufsoffizier hat seinen Wohnort schon oft gewechselt. In St.Gallen ist Huber geboren, im Züribiet aufgewachsen und elf Jahre hat er in der Romandie gelebt. Dann zog die Familie vorerst nach Dättwil und 1993 nach Windisch. «Da meine Mutter aus Nussbaumen stammte, war der Aargau schon in meiner Kindheit ein viel besuchter Kanton mit schönen Erinnerungen», sagt der Vater von erwachsenen Zwillingstöchtern, die noch heute in der Region Brugg leben.

Er dürfe behaupten, dass er durch seinen Beruf «ausgewandert worden» sei, erzählt Heinz Huber. Damit meint er seine Ernennung per Januar 2012 zum militärischen Vertreter der Schweiz bei der Nato und EU in Brüssel. Das Königreich Belgien war ihm schon bekannt, weil seine Schwiegermutter aus dem Gliedstaat Wallonien stammte. Das kleine Land hat wie die Schweiz mehrere Landessprachen (Flämisch, Französisch und Deutsch). Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer ist mit etwa 377 jedoch einiges grösser als jene der Schweiz mit etwa 215. «Nur hat man hier ausserhalb der Ballungsgebiete den Eindruck von unendlichen Weiten und Grünflächen. Es fehlen die unbewohnbaren Alpengebiete», so Huber.

Vor acht Jahren hat er seine Lebenspartnerin kennengelernt

Für die Ausübung seiner militärischen Berufstätigkeit war in Belgien ein «Funktionshaus» vorgesehen, das der Brigadier von seinem Vorgänger in einer flämischen Gemeinde am Stadtrand von Brüssel übernehmen konnte. Er sagt: «Die Liegenschaft erfüllte die Voraussetzungen, um die erforderlichen Empfänge durchführen zu können.»

Vor acht Jahren lernte Heinz Huber seine heutige Partnerin Carine kennen. «Sie hat als Belgierin, neben ihrer 100-Prozent-Beschäftigung als Ärztin, anlässlich der Empfänge die Schweiz stets mit ganzem Herzen vertreten.»

Heinz Huber mit seiner Lebenspartnerin Carine. Bild: zvg

Heute wohnt Huber bei seiner Partnerin in einem Haus an einer Parallelstrasse. Das Quartier ist international bewohnt. «Fünf Minuten von unserem Haus entfernt, befinden sich riesige Wälder, die zum Wandern einladen», schwärmt der Rentner. Eine Rückkehr in die Schweiz ohne Carine stand für den Brigadier deshalb bei seiner vorzeitigen Pensionierung 2017 nicht zur Debatte.

Heinz Huber schätzt, dass sein Wohnquartier so ruhig und grün ist. Bild: zvg

Stattdessen begann für das Paar ein komplett neuer Lebensabschnitt: Da war einerseits die viel beschäftigte Onkologin, die eine grosse Verantwortung trägt, und andererseits der Hausmann, der sich primär mit Rasenmähen, Waschen und Kochen beschäftigte. «Daher organisierte ich mir eine neue Herausforderung, indem ich als Berater meine erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen in den Bereichen Sicherheit, Risiko- und Qualitätsmanagement und der Ausbildung weitergebe», so der 65-Jährige.

Von Anfang an war klar, die Firma in der Schweiz zu domizilieren. Heinz Huber erklärt:

«Ein Freund, der ebenfalls als Pensionierter eine Einzelfirma eröffnete, offerierte mir, mein Domizil bei ihm in Riniken einzurichten.»

Seine Affinität zu Riniken gründe auf vielen Erlebnissen mit Freunden privat und an Anlässen des dort ansässigen Kulturvereins. Mit Freude geht Huber nach Möglichkeit jeweils beim Firmensitz vorbei und profitiert gleichzeitig davon, seine Freunde zu besuchen. «Meine Partnerin fühlt sich auch sehr wohl im Dorf und hat Freude daran, dass alle versuchen, sich in Französisch mit ihr zu unterhalten.» Durch die Coronapandemie und die Reiseeinschränkungen reduzierte sich die Beratertätigkeit jedoch praktisch auf null. «Ich benötige den direkten Kontakt zu meinen Auftraggebern. Eine digitale Ausbildungstätigkeit kam für mich nicht in Frage», sagt Heinz Huber.

Rückblickend sagt er: «Ich hatte unglaubliches Glück»

Auf die Frage, was ihn in seiner beruflichen Laufbahn am meisten geprägt habe, erwähnt der gelernte Tiefbauzeichner seine Tätigkeit in Belgien. Es gebe für militärisch Verantwortliche im Generalsrang nur wenige Funktionen, die im Ausland zu besetzen seien.

Selfie vor der berühmten Brücke in Mostar (Bosnien–Herzegowina) anlässlich eines Truppenbesuchs des Schweizer Kontingents. Bild: zvg

Heinz Huber hält fest: «Ich hatte im Rückblick unglaubliches Glück, als militärischer Vertreter der Schweiz bei der Nato und EU gewählt zu werden.» Heute ist er überzeugt davon, dass sich die Schweiz mit Delegationen in korrekter personeller Stärke und Qualität in Brüssel einsetzen müsse, um ihre Positionen und Ansichten einzubringen und zu erklären. Nur sollte man diese Organisationen nicht a priori als Gegner betrachten. Huber ergänzt:

«Ich habe es sogar als Stärke empfunden, dass die Schweiz nicht Mitglied dieser Organisationen ist, jedoch geschätzte Partnerin, die keine leeren Worte äussert.»

Diese Position und Anerkennung der Schweiz habe zur Folge gehabt, dass Partnernationen der Nato vorerst mit der Schweizer Vertretung Kontakt aufnahmen, um ihre Anliegen zu besprechen.

Was Huber in Belgien speziell beeindruckte, war, dass man die Vertreter eines Landes unabhängig vom Grad und von der Anzahl Sternen respektiert habe. «Es gibt keinen Dünkel», sagt er. Und:

«Eine negative Antwort auf eine Bitte oder Anfrage wird dem Übermittler nicht persönlich genommen, im Wissen, dass stets die Politik entscheidet.»

Zudem durfte er feststellen, dass dort, wo die Schweiz eine Leistung erbringt, wie beispielsweise im Kosovo, diese sehr geschätzt wird. Noch heute pflegen Heinz Huber und seine Partnerin zu Vertretern anderer Nationen, die weiterhin in Belgien weilen, Kontakt.

Er legte auch schon am Personalfest eines Spitals auf

Nach seiner aktiven Laufbahn ermöglichte der Wahl-Aargauer die Organisation von Studienreisen nach Brüssel. «Meine Kontakte halfen, dass Besuche bei den Schweizer EU- und Nato-Missionen stattfinden konnten», so Huber.

Heinz Huber mit einer Besuchergruppe vor dem alten Hauptquartier der Nato. Es handelt sich um das Team, das den personellen Einsatz der Helfer anlässlich des Eidgenössischen Schützenfestes in Aarau 2010 sicherstellte. Bild: zvg

Oft haben sich die Botschafter Zeit genommen, persönlich über die aktuellen Herausforderungen der Schweiz in der Beziehung zur EU und Nato aus ihrer Sicht zu informieren. Der Gemeinderat Riniken war eine dieser Reisegruppen.

In seiner Freizeit steht Huber etwa viermal im Jahr als Oldie-DJ im Einsatz. Sei dies für ein Personalfest eines Spitals oder an einer privaten Veranstaltung. Dieses Hobby habe zu einer besonderen Beziehung zum ehemaligen Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und seiner Frau Anne-Mette geführt.

Hobbymässig steht Heinz Huber gerne als Oldie-DJ im Einsatz. Bild: zvg

Heinz Huber erklärt: «Anlässlich von Benefizveranstaltungen für die Mitarbeiter der Nato wurde ich beim ersten Mal als Überraschung und dann definitiv jedes Mal ehrenamtlich engagiert, eine Stunde Oldies aufzulegen. Dabei haben der Generalsekretär und seine Frau keinen Tanz ausgelassen.»

Aus der Schweiz importiert er Olma-Bratwürste und Cervelats

Das Nachtleben hat es Huber sowieso angetan. Ihm gefällt besonders, wenn am Sonntagabend eine spontane Party steigt und die Belgier das richtig geniessen. In der Schweiz passiere das selten, da man ja am Montag ausgeruht zur Arbeit gehen müsse.

Der Brigadier ausser Dienst hält sich mit Walken im Tervuren Park fit, wie hier am 15. April mit Trekkingschuhen an den Füssen, Stöcke in den Händen und Carlos Santana in den Ohren. Bild: zvg

Der 65-Jährige kommt bei den kulinarischen Spezialitäten in seiner Wahlheimat ins Schwärmen:

«Die Fritten werden nirgends besser zubereitet als hier.»

Die viel gerühmte Schokolade und Diversität der Biere in Belgien begeistern ihn ebenso. Aus der Schweiz importiert Huber jeweils Olma-Bratwürste und Cervelats. «Zum Glück ist der Aargau nur 620 Kilometer entfernt! Den guten alten Berner Sonntagszopf backe ich mittlerweile selbst.»

Der Markt auf dem Place Dumon ist zehn Minuten zu Fuss von Hubers Wohnort entfernt. Bild: zvg

Die Covid-19-Auflagen waren schuld, dass Heinz Huber seine Töchter und deren Familien seit März 2020 nur zweimal besuchen konnte. «Da auch die Töchter meiner Partnerin im Gesundheitswesen und teilweise in den Covid-Abteilungen in den Spitälern tätig sind, hatte ich schon etwas Respekt davor, angesteckt zu werden, was glücklicherweise ausblieb. Heute sind alle, ausser mir, geimpft», sagt der Rentner, der auf das Aufgebot wartet.

In Belgien regnet es oft, umso schöner ist der Regenbogen danach. Bild: zvg

Solange Hubers Partnerin noch beruflich tätig ist, sieht er keinen Grund, in die Schweiz zu ziehen. Er sagt: «Wir werden in zirka fünf Jahren beurteilen, ob für uns ein Umzug in Frage kommt. Ich kann mir gut vorstellen, meinen Lebensabend in Belgien zu verbringen.» Huber will sich möglichst bald wieder mit Freunden treffen und guten Schweizer Wein trinken. Denn die Auswahl guter belgischer Tropfen sei noch zu beschränkt.