Windisch: Dieser Architekt hat sein Glück in Thailand gefunden

Aargauer im Ausland Architekt aus Unterwindisch: «Ich träumte immer davon, am Meer zu leben» René Sidler hat im Kunzareal Windisch die Kosthäuser umgebaut und in Thailand nach einem Schicksalsschlag eine neue Heimat gefunden. Er erzählt von seinem privilegierten Leben in Asien, seinem zweiten Wohnsitz in der Schweiz und von den Ambitionen seiner Familie. Claudia Meier 03.07.2021, 05.00 Uhr

René Sidler lebt mit seiner Ehefrau Yupin (rechts) und Tochter Chananya in Phuket/Thailand. Die Familie hat die Villa mit Pool und tropischer Gartenanlage selber geplant und realisiert. Bild: Zvg

Architekt René Sidler hat in seinem Leben schon viele sichtbare Spuren hinterlassen. So auch in Unterwindisch. Zwischen 2000 und 2006 hat er mit seinem Geschäftspartner die Kosthäuser des Kunzareals an der Kanalstrasse gekauft und umgebaut. Dabei lebt der inzwischen 77-Jährige seit 30 Jahren auf der Insel Phuket in Thailand. Den Sommer verbringt er gerne in der Schweiz. In Mönthal besitzt die dreiköpfige Familie ein Haus. Er sagt:

«Wir freuen uns immer wieder, in der Schweiz zu sein, aber das Klima, der Lebensstil und das Essen sind zu verschieden.»

Denn Sidlers Ehefrau Yupin ist 52 Jahre alt und gebürtige Thailänderin. Sie ist in Khon Kaen im Nordosten des Landes aufgewachsen. Die gemeinsame Tochter Chananya ist im März 18-jährig geworden. Sie ist im letzten Jahr an der British International School in Phuket und macht ihr English High School Diploma.

Doch warum hat René Sidler seinen Lebensmittelpunkt überhaupt nach Asien verlegt? Auf diese Frage eine zusammenfassende Antwort zu suchen, hat den Architekten, Plastiker und Maler, der sich mit 24 selbstständig machte, gereizt.

Ein guter Freund überredete ihn, nach Thailand zu reisen

Sidler ist in Zürich Oerlikon geboren und aufgewachsen. Mit seiner damaligen Partnerin zog er 1980 in den Aargau, genau genommen nach Hägglingen, wo die beiden ein altes Bauernhaus gekauft und umgebaut hatten. Sieben Jahre später verstarb Sidlers Lebenspartnerin. Ein guter Freund, Urs Bertschinger, der damals bei Radio Argovia für die Werbung zuständig war, überredete den Architekten, nach Thailand mitzukommen.

Am Strand Nai Harn auf der Insel Phuket lebt René Sidler mit der Familie. Zvg / Aargauer Zeitung

René Sidler erzählt: «Das hinterliess einen bleibenden Eindruck, träumte ich doch immer davon, am Meer zu leben. So bin ich anschliessend ab 1987 zehn Jahre lang zwischen der Schweiz und Thailand hin und her gependelt, bis ich 1997 meine heutige Ehefrau Yupin kennen lernte.» Seinen Lebensmittelpunkt verlegte er definitiv nach Thailand, als er sich entschloss, Yupin zu heiraten. Zuerst lebte das Paar während vier Jahren in der Hauptstadt Bangkok und entschied sich dann, nach Phuket zu ziehen.

Dennoch realisierte René Sidler sein Projekt für den Umbau der alten Kosthäuser in Unterwindisch. Als Architekt hatte er ausschliesslich Privatkunden. Er kaufte die Objekte, setzte die Projekte um und verkaufte die Häuser danach. Der 77-Jährige hält fest:

«So konnten wir unsere Vorstellungen kompromissloser realisieren, auch hier in Thailand.»

17 Jahre lang wohnte er jeweils in einem Kosthaus respektive im Neubau, wenn er in der Schweiz war. Seit 2018 hat die Familie ihren Schweizer Wohnsitz in Mönthal.

«Wir freuen uns jedes Mal auf Mönthal»

Durch den Verkauf der Kosthäuser in Windisch ist Sidler noch immer mit der Region Brugg verbunden: «Mit einigen Käufern haben wir eine über 20-jährige Freundschaft, die wir pflegen.» Auch in Mönthal habe er sehr nette Nachbarn und «wir freuen uns jedes Mal auf die tolle Landschaft in diesem Tal, das eigentlich eine Hochebene ist».

Die dreiköpfige Familie geniesst den Garten und interessiert sich für Kunst und Design Bild: zvg

Parallel zum Kosthäuser-Projekt im Kunzareal hat René Sidler in Phuket ein paar Projekte, vor allem Poolvillen, realisiert. Er sagt: «Gartenarchitektur und Aussenräume sind eine Leidenschaft von mir neben Architektur und Kunst.» Das gilt auch für seine Frau, die ausserdem ein besonderes Flair für Orchideen hat.

Aussenräume und Gartenanlagen sind dem Ehepaar Sidler wichtig. Bild: zvg

In Phuket lebt die Familie in Strandnähe in einer Villa mit tropischer Gartenanlage und – wie könnte es anders sein – mit einem Pool, was sie alles selber geplant und realisiert hat.

Die Villa mit Pool und tropischem Garten befindet sich in Strandnähe. Zvg / Aargauer Zeitung

«Zu einem Bruchteil der Kosten, die in der Schweiz angefallen wären», wie René Sidler betont. «Viele Rentner leben sehr komfortabel in Phuket.»

In Phang-Nga, rund eine Stunde Autofahrt von der Villa entfernt, besitzt die Familie Land, wo Mangostanen, Ananas, Mangos, Bananen, Kokospalmen und Tulien (Stinkfrucht, «aber exzellent im Geschmack») wachsen. Da hat Sidler sein Atelier, wo er arbeitet.

Das Farmland der Familie in Phang Nga mit dem Atelier. Bild: zvg

Seit der Covid-19-Pandemie ist der Tourismus in Thailand zusammengebrochen. «Für uns Pensionierte ist es ein Paradies, aber für viele Thailänder ist es existenzbedrohend», sagt René Sidler. Man rechne damit, dass etwa die Hälfte der Tourismus-Dienstleister aufgeben müssen: Restaurants, Tauchschulen, Massagen, Bars, Clubs, Lounges, Transportunternehmen usw.

Wegen des radikalen Lockdowns registrierte Thailand laut dem Architekten sehr wenig Coronatote, aber im gleichen Zeitraum etwa 27'000 Verkehrstote und rund 800'000 Verletzte, vor allem Motorradfahrer, die ohne Helm unterwegs waren.

Angehörige helfen in der Not und nicht der Staat

René Sidler war letztes Jahr im Juli allein in die Schweiz gereist, wo er bis Anfang Oktober blieb. «Das war ein Papierkrieg mit 15 Tagen strikter Quarantäne in einem Hotelzimmer in Bangkok», erzählt er. In Phuket sei es für die Familie jedoch immer entspannt und locker gewesen während der Coronapandemie. «Zum Glück haben wir keine ­finanziellen Probleme. Wir unterstützen einige Familien, die mittellos wurden, weil die Touristen wegblieben», fügt Sidler an. Im Gegensatz zur Schweiz springen in Thailand in der Not Angehörige ein, nicht der Staat.

Tochter Chananya stellt zum ersten Mal in der British International School Phuket aus. Bild: zvg

Sidlers Tochter Chananya wird wahrscheinlich in der Schweiz Kunst, Film und Animation studieren. Eine definitive Rückkehr in die Schweiz plant René Sidler nicht. Dafür lebt er schon zu lange in Asien und ist in Phuket fest verwurzelt.

René Sidler und Ehefrau Yupin haben ihr Glück in Phuket gefunden. Bild: zvg

Das sagt einer, der auch schon drei Jahre in Schweden gelebt hat und viele Reisen und Auslandaufenthalte in Skandinavien, in den USA, in Indien, Marokko usw. erleben durfte. Der 77-Jährige ist dankbar für sein Leben und sagt:

«Ich bin in einer tollen Zeit aufgewachsen, als der Horizont und die Möglichkeiten unendlich schienen. Die Jugend heutzutage tut mir leid, weil sie diese Möglichkeiten nicht mehr hat.»