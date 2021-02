Aareraum Brugg Für den Tourismusverein ist klar: «Das alte Zeughaus soll öffentlich genutzt werden» Der Tourismusverein sagt, wo er sich in naher Zukunft entlang der Aare in Brugg überall Bistros vorstellen kann. Der Ball zur Umnutzung des Zeughauses liegt nun bei Pro Natura Aargau und der Stadt Brugg. Claudia Meier 19.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Armee will das alte Zeughaus 1 an der Aare in Brugg veräussern.



Bild: mhu

(25. April 2019)

Um in Brugg die Uferzone entlang der Aare aufzuwerten, hat der Stadtrat die Arbeitsgruppe Aareraum ins Leben gerufen. Letzte Woche zeigte sich der zuständige FDP-Stadtrat Reto Wettstein zuversichtlich, dass bereits diesen Sommer ein Beizli am Fluss entstehen könnte.

Hauptansprechpersonen zu diesem Thema sind Monika Bingisser und Roger Brogli, beide Vorstandsmitglieder im Verein Tourismus Region Brugg. Dieser setzt sich bereits seit einiger Zeit für den in der Bevölkerung lange bestehenden Wunsch einer Aarebeiz in Brugg ein.

«Bis allerdings eine Beiz eröffnet werden kann, braucht es viele Abklärungen, beispielsweise Bewilligungen für die Benützung des Bodens, die Führung einer Beiz als solches, Absprachen zu Strom, Wasser, WC-Anlagen etc. und natürlich ein schönes Konzept für die Beiz», schildert Monika Bingisser die Ausgangslage.

Das Lokal soll das Verweilen an der Aare zum Erlebnis machen

Eine stimmungsvolle Sommerbeiz mit Sitzgelegenheiten und nicht etwa ein gewöhnlicher Kiosk oder Take-away kann sich der Tourismusverein entlang der Aare einerseits im Geissenschachen oder in der Nähe der Badi Brugg vorstellen.

Auf dem Geissenschachen in Brugg/Windisch gehört eine gemischte Nutzung seit Jahren zum Alltagsbild.

Bild: cm (23. April 2015)

Gewünscht wird eine Lokalität, die das Verweilen an der Aare zum Erlebnis macht. Monika Bingisser will nicht zu viel versprechen und sagt:

«Ob dies bis zum kommenden Sommer möglich ist, steht noch offen, da wir ja von all den oben erwähnten Bewilligungen abhängig sind.»

Vielleicht lasse sich für diesen Sommer aber die Möglichkeit einer einfacheren Variante finden, die ausgebaut oder wieder geändert werden kann. Ebenfalls noch unklar ist, wer ein solches Beizli betreiben würde. Auf die entsprechende Frage sagt Monika Bingisser: «Wir stellen uns ein junges, innovatives und kreatives Team vor, haben aber noch keine konkreten Kontakte geknüpft.»

Ob das Beizli nur an den Wochenenden oder auch unter der Woche offenstehen soll, hat der Vereinsvorstand noch nicht abschliessend diskutiert. «Wir stellen uns den Betrieb vor allem an schönen, trockenen Tagen bzw. Wochenenden in den Monaten Juni bis September vor», heisst es von Seite des Tourismusvereins.

«Über Unterstützung, welcher Art auch immer, freuen wir uns und sind offen für weitere Vorschläge», hält Bingisser fest. Bereits habe man auch Kontakt mit der Gemeinde Windisch betreffend möglicher Standorte geknüpft. Der Verein will zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dinge informieren.

Ideal wäre ein Besucherzentrum direkt am Wasserschloss

Weitere Themen, die künftig in der neuen Arbeitsgruppe Aareraum ausgetauscht werden, sind eine Fähre über den Fluss oder ein Besucherzentrum Auenschutzpark von Pro Natura Aargau. Zu Letzterem sagt der Tourismusverein: «Wir sehen ein allfälliges Besucherzentrum von Pro Natura in Brugg als grosse Bereicherung für die Stadt und die Region. Es sollte an schöner Lage direkt an der Aare und nicht weit vom Zentrum weg liegen, vom Bahnhof her gut zu Fuss erreichbar.»

Die Liegenschaft Hauptstrasse 66 in Brugg gehört der Genossenschaft Altstadt. Das Erdgeschoss ist zur Vermietung ausgeschrieben.

Bild: mhu (20 März 2014)

Wären dafür allenfalls die Räumlichkeiten der Lounge-Bar Number One neben der alten Aarebrücke geeignet, welche die Genossenschaft Altstadt Brugg noch immer zur Miete ausgeschrieben hat? «Ein direkter Anstoss an das Naturgebiet Wasserschloss wäre ideal», sagt Co-Präsidentin Barbara Iten vom Tourismusverein und fügt an:

«Und ein nettes integriertes Café oder Restaurant mit schöner Aussicht auf unsere Aare würde Brugg sehr gut tun.»

Ein solch schönes, altes und gut gelegenes Gebäude wäre das alte Zeughaus, das die Armee veräussern will. Es müsste laut Iten öffentlich genutzt werden. «Wir unterstützen alle Bestrebungen, damit dieses Ziel erreicht wird.» Der Ball liege nun bei Pro Natura und der Stadt Brugg. Eine solche Nutzung des «Number One» ist nicht vorgesehen.