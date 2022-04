Brugg: Parteiloser Stadrat Roger Brogli ist 100 Tage im Amt

100 Tage im Amt Neuer Brugger Stadtrat: «Wir müssen den Pendenzenberg abbauen, sonst wird die Zahl der Unzufriedenen nur noch grösser» Als Parteiloser verdrängte Roger Brogli im letzten Herbst bei den Gesamterneuerungswahlen die SP aus der Brugger Regierung. Jetzt sagt der 63-jährige Quereinsteiger, wie es ihm im politischen Umfeld geht und welche Projekte er noch in diesem Jahr vorantreiben will. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Stadtrat Roger Brogli steht vor der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg, für die er seit 1. Januar 2022 zuständig ist. Claudia Meier

Er bringe eine neue Perspektive in den Stadtrat, sagt Roger Brogli von sich. Denn der amtsjüngste Stadtrat kennt Brugg wie seine Hosentasche. Bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Mai war er hier während 33 Jahren als Werkdienst-Chef tätig. Dann gelang ihm der politische Quereinstieg auf Anhieb mit dem Wahlslogan «Einer von uns» und zahlreichen bekannten Unterstützern von rechts bis links.

Bei den Gesamterneuerungswahlen im letzten September war der Brugger Stadtrat bereits nach dem ersten Wahlgang wieder komplett. Die SP verlor ihren Sitz und der frühpensionierte Roger Brogli schaffte mit 1913 Stimmen das viertbeste Resultat. Er überholte sogar den bisherigen Mitte-Stadtrat Jürg Baur, der 1891 Stimmen bekam.

Beim ersten Auftritt ging es um den Neumarktplatz

Bei der Neuverteilung der Ressorts erbte Brogli den Aufgabenbereich Planung und Bau von Stadtratskollege Reto Wettstein (FDP). Der gelernte Strassenbauer mit etlichen Weiterbildungen wie Handels- und Bauführerschule sowie im Projektmanagement ist sehr glücklich damit.

Stadtammann Barbara Horlacher gibt Ende 2022 die Zuständigkeit für den Werkdienst an Roger Brogli weiter. Michael Hunziker

Der Werkdienst, der auch bei diesem Ressort angesiedelt wäre, wird während Broglis erstem Amtsjahr noch von Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) betreut. So bleibt dem 63-jährigen Quereinsteiger mehr Zeit, von der operativen auf die strategische Ebene zu wechseln.

Apropos Zeit: Nach rund 100 Tagen in seinem neuen Amt sagt Roger Brogli: «Ich ziehe vor jedem den Hut, der dieses Amt neben seiner beruflichen Tätigkeit ausübt.» Der Parteilose kommt gerade von einer Besprechung und hat nach dem Gespräch mit der AZ gleich wieder abgemacht mit einer Angestellten der Abteilung Planung und Bau. Wenn er viele Abendtermine habe, sei er auch mal froh, wenn er am Morgen länger liegen bleiben könne und nicht wie früher schon um 6 Uhr wieder auf Achse sein müsse, räumt er ein.

Seinen ersten offiziellen Auftritt als Stadtrat hatte Roger Brogli Mitte Januar im Salzhaus am «Auftakt-Forum» zur Erneuerung des Perimeters zwischen Bahnhof- und Lindenplatz.

Der Auftakt des Mitwirkungsverfahrens zur Erneuerung des Neumarktplatzes findet im Salzhaus Brugg statt. Maja Reznicek

«Das war ein gut organisierter Anlass, der auf grosses Interesse gestossen ist», sagt er rückblickend. Persönlich bedauert er es, dass der Projektperimeter nicht bis nach Windisch reicht. Doch er weiss natürlich, dass parallel die Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch aufgegleist wurde.

Wichtige Schlüsselstelle nach langer Suche neu besetzt

Dennoch hat sich der Bauvorsteher – wie bereits im Wahlkampf – auf die Fahne geschrieben, sich für eine Verbesserung der unattraktiven WC-Anlage in der Bahnhofsunterführung einzusetzen. Roger Brogli erklärt:

«Es wird sicher noch gut fünf Jahre dauern, bis die Campus-Passage umfassend saniert oder ausgebaut wird. Ich finde, dass den Leuten bis dann schon ein anständiges WC zur Verfügung stehen sollte. Schliesslich ist das auch eine Art Visitenkarte der Stadt Brugg.»

Überhaupt wird im Gespräch mit Roger Brogli schnell klar, dass er kleinere Vorhaben ernst nimmt und mit seiner Abteilung sowie den anderen Stadtratsmitgliedern Antworten auf offene Fragen finden will.

Elsbeth Hofmänner leitet das Baubewilligungswesen in Brugg. zvg

Er erklärt: «Wir müssen den Pendenzenberg abbauen, auch wenn halt mal ein negativer Entscheid dabei herauskommt, sonst wird die Zahl der Unzufriedenen nur noch grösser.»

Erleichtert ist er, dass nach monatelangem Suchen eine gut qualifizierte Nachfolgerin für Elsbeth Hofmänner, Leiterin Fachbereich Baubewilligungen, gefunden wurde und die Windischerin Ende April leicht verspätet in Pension gehen kann.

Manchmal fragt er sich, warum es so kompliziert ist

Im Bewusstsein, dass er keine Partei und Fraktion im Rücken hat, eignet sich Roger Brogli mit viel Einsatz zusätzliches Wissen an. Schon vor Amtsantritt bat er darum, neben dem Aktenstudium in Gremien wie dem Abwasserverband Einblick nehmen zu dürfen. «Ich kenne etwa die Hälfte der Einwohnerratsmitglieder persönlich», sagt Roger Brogli, der an der letzten Sitzung des Stadtparlaments im Campussaal zu diversen Vorstössen die Haltung des Stadtrats vertreten durfte.

Für Roger Brogli ist die WC-Anlage in der Bahnhofsunterführung eine unattraktive Visitenkarte der Stadt Brugg. Archiv AZ (22. November 2019)

Auch wenn er früher als Werkdienst-Chef versucht habe, den Werkhof wie eine Firma zu führen, sei es ihm klar, dass dies bei der Abteilung Planung und Bau nicht möglich sei. «Die internen und externen Dienstwege gilt es natürlich einzuhalten. Manchmal frage ich mich schon, warum etwas scheinbar Einfaches kompliziert sein muss. Doch die Mühlen der Politik mahlen nun mal langsamer», sagt der 63-Jährige und schmunzelt.

Schulraumplanung und Kanalisation stehen 2022 im Fokus

Ganz bewusst zieht Roger Brogli zwischendurch die Brille des Brugger Bürgers und Steuerzahlers an.

Die Bretter mit den Mini-Flyern des Tourismusvereins Region Brugg stehen seit 2014 im Einsatz. Claudia Meier

Etwa dann, wenn er in ehrenamtlicher Mission als Vorstandsmitglied des Vereins Tourismus Region Brugg in den umliegenden Gemeinden die Aushangbretter mit den Mini-Flyern der Sehenswürdigkeiten neu bestückt. Der Stadtrat erzählt: «In vielen Gemeindehäusern ist der Empfangsschalter einladender als in Brugg, wo das Stadtbüro seit langem auf sich warten lässt.»

Einen konstruktiven Beitrag zu leisten, um den grossen Investitionsstau in Brugg abzubauen, ist Roger Brogli ein grosses Anliegen. Er fügt an:

«Ich bin der Meinung, dass die Steuerzahler eine Gegenleistung erwarten dürfen.»

In diesem Jahr geht es in seiner Abteilung Planung und Bau unter anderem um die Schulraumplanung in Umiken.

Bei der Schulanlage im Brugger Ortsteil Umiken ist der Platz knapp. Claudia Meier

In einer Präqualifikation seien acht Büros ausgewählt worden, die sich aktuell mit der weiteren Planung beschäftigen, erklärt Brogli. Das Ziel sei es, den Baukredit noch in diesem Jahr im Einwohnerrat zu beantragen. Und im Grüt sei man daran, die Umlegung der Kanalisation aufzugleisen.

