Umiken: Leserbriefschreiber Max Salm aus Umiken ist 100 Jahre alt

100. Geburtstag «Ich koche gerne mit frischem Gemüse»: Leserbriefschreiber Max Salm von Umiken gibt Einblick in sein Leben Am 30. Juli 1922 wurde Max Salm im Bezirksspital Brugg geboren. Im Birrfeld gehörte der Maschineningenieur bei der Fliegerschule zu den Männern der ersten Stunde. Warum der aufmerksame Zeitgenosse vor wenigen Tagen SP-Politiker Peter Bodenmann eine E-Mail schrieb. Claudia Meier Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Am 30. Juli 2022 wird Max Salm 100 Jahre alt. Die AZ hat ihn am Tag zuvor im Café Livi's neben dem Brugger Wochenmarkt zum Gespräch getroffen. Claudia Meier

Es gibt in Brugg kaum einen Wochenmarkttag, an dem Max Salm mit seinem Gehstock nicht zielstrebig über den Eisi-Platz läuft. Am Marktstand der entfernt verwandten Familie Heuberger aus Bözen deckt er sich mit frischem Gemüse ein und trinkt danach einen Espresso im Café nebenan. Von dort wird er von Angehörigen wieder zu seinem Haus nach Umiken gefahren.

«Ich koche gerne selber mit frischem Gemüse für mich und meinen Sohn», erzählt Max Salm am Tag vor seinem 100. Geburtstag. Früher habe sein Vater im Garten selber Gemüse angepflanzt, sagt der Jubilar, der von sich behauptet, keinen grünen Daumen zu haben. In die Läden mag Max Salm seit der Covid-Pandemie nicht mehr gehen. Er ist deshalb sehr dankbar, wenn sein Sohn, der im gleichen Haus wohnt, für ihn weitere Einkäufe erledigt.

Sein erblindeter Vater wurde 101 Jahre alt

Am 30. Juli 1922 wurde Max Salm im Bezirksspital Brugg geboren und wuchs in Umiken als «stilles» Einzelkind auf. Nach der Hochzeit wohnte der zweifache Vater mit der Familie während 30 Jahren in Wettingen. In Umiken baute er nach seiner Pensionierung ein neues Haus im Garten seines erblindeten Vaters, der viel Hilfe brauchte und mit 101 Jahren starb.

Beruflich befasste sich Max Salm als Maschineningenieur bei der BBC mit Dampfkraftwerken – von den Berechnungen bis zur Inbetriebsetzung. Von Baden aus reiste er für seine Arbeit oft ins Ausland. «Ich habe die Welt in beide Richtungen umrundet und den Beweis, dass die Erde eine Kugel ist», sagt der 100-Jährige mit seinem trockenen Humor.

Seit 1945 gehört der Jubilar dem Aero-Club Aargau an

Geflogen ist Max Salm nicht nur beruflich, sondern auch in seiner Freizeit, und zwar mit Segel- und Motorflugzeugen. Mit der Berufspilotenprüfung in der Tasche durfte er neben Schleppflügen auch Passagierflüge durchführen.

Der Regionalflugplatz Birrfeld in seinen Anfangszeiten. ETH-Bibliothek Zürich

Bei der Fliegerschule Birrfeld gehörte er zu den Männern der ersten Stunde. Max Salm erinnert sich:

«‹Ochsen›-Wirt Kyburz aus Lupfig kam jeweils mit Cervelats und Getränken vorbei. Ein Restaurant gab es damals auf dem Flugplatz noch nicht.»

Als Verwaltungsratspräsident stand der Umiker der Fliegerschule während 25 Jahren vor. Seit 1945 – also seit 77 Jahren – ist er Mitglied des Aero-Clubs Aargau (AeCA). Max Salm ist froh, dass er an der letzten Generalversammlung des AeCA nicht dabei war, als der gesamte Vorstand die Wiederwahl nicht schaffte. «Ich mag nicht mehr streiten. Wir hatten es früher friedlich, obwohl wir auch nicht immer gleicher Meinung waren», fügt er an.

Ein Enkel von Salm ist Militärpilot. Mit diesem konnte der Jubilar vor zwei Jahren im Birrfeld nochmals zu einem Rundflug starten. Ob es sein letzter Flug war, kann Max Salm nicht sagen. Grosse Mühe macht das Einsteigen.

Er liest seine Bücher nach zehn Jahren wieder

Körperlich lassen Salms Kräfte allmählich nach, im Kopf ist er aber noch topfit. Er löst Rätsel, liest viel und schreibt regelmässig Leserbriefe in der AZ, auf die er positive Reaktionen bekommt. «Ich habe ganze Wände voller Bücher. Nach zehn Jahren kann man die wieder lesen», berichtet er. So ist er erneut am Buch über den Physiker Isaac Newton dran. Er ergänzt:

«Ich staune, was Newton vor vierhundert Jahren alles herausgefunden hat.»

Auslöser für seine Leserbriefe sind meistens Zeitungsartikel, in denen jemand etwas behauptet, das Max Salm nicht teilen kann.

Als der ehemalige SP-Präsident Peter Bodenmann kürzlich in der «Weltwoche» schrieb, wie gefährlich Atomkraftwerke seien, schickte ihm Max Salm eine E-Mail. Der Ingenieur legte dar, dass es in der Schweiz in den letzten 50 Jahren keine Todesopfer durch Atomkraftwerkunfälle, aber jährlich etwa 300 durch Verkehrsunfälle gegeben habe.

Salms Familie organisiert zu seinem runden Geburtstag ein grosses Fest, für das auch Verwandte aus dem Ausland anreisen. Der glückliche Jubilar, der sich etwa einmal pro Woche einen Schinznacher Weisswein zum Zvieri gönnt, wünscht sich nur Gesundheit und ein schmerzfreies Leben.

